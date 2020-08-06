立秋｜4間人氣滋潤生果甜品　$48水果拉花奶昔、打卡水果三文治

二十四節氣的立秋，即意味夏天快將過去，秋天即將來臨，每年8月7至9日之間，今年就是8月7日。立秋日間天氣仍然炎熱，最好多吃潤燥的水果，相反要少吃寒涼的瓜類。《香港01》飲食記者精選4間西式甜品，間間都有水果做主打的甜品，最適合立秋食！

【1】水果拉花Smoothie最啱打卡@粒粒果甜品

這間糖水鋪的招牌水果拉花Smoothie最受歡迎，品全部用新鮮水果製作，例如香芒之戀用新鮮芒果攪拌成smoothie，杯邊用士多啤梨片做裝飾，表面仲有拉花設計，最底層竟然是奇亞籽！仲有一款人氣的星球啫喱，想知係咩甜品即睇下圖😍😍

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粒粒果甜品 地址：旺角廣華街3號百利達廣場地下1號舖 電話：2377 9388

【2】招牌蜜瓜雪山甜品@Ocio

Ocio是一間西式餐廳，不過甜品都好出名，簡直是女生打卡必食！其中最signature的玖瓏蜜瓜雪山，用了半個去籽蜜瓜製成，中間放了蜜瓜味啫喱，中層就是店鋪獨有的雪山，質感像梳乎厘pancake，非常鬆軟，最表面仲有早餐穀物的蜜糖星星！仲有款朱古力窩夫都好出名，按下圖即睇😋😋

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Ocio 地址：旺角煙廠街33號朗廷軒地下B舖/葵芳興芳路223號新都會廣場2樓270-271號舖/大圍積存街74-76號地下A舖

【3】打卡必試水果班戟、水果三文治@L.D.K. by Ufufu Café

主打日式洋食的L.D.K. by Ufufu Café在香港有5間分店，甜品當中以法式多士、抹茶芭菲等最受歡迎，亦有近年大熱的日式水果三文治，例如蜜瓜三文治，全部賣相精緻，打卡必去！按下圖即睇仲有邊款甜品必食🥰🥰

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L.D.K. by Ufufu Café 地址：葵芳興芳路223號新都會廣場3樓345A號舖/沙田沙田正街18號新城市廣場一期地下115號舖/ 銅鑼灣告士打道280號世貿中心3樓P303-303A號舖/九龍灣偉業街33號德福廣場1期1樓F23號/ 馬鞍山鞍誠街18號MOSTown新港城中心(4期)2樓2141號舖

【4】招牌梳乎厘班戟最受歡迎@ 山下菓子

在港有4間分店的山下菓子，經常聯乘卡通人物推出主題美食，旺角店最近就同蠟筆小新做crossover！其實山下菓子的甜品都好值得一試，例如鮮雜果梳乎厘班戟、造型好可愛的屁股布丁等，非常適合打卡！蠟筆小新屁股布丁非常得意！按下圖即睇🤩🤩

山下菓子 地址：旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place 3樓315號舖/北角渣華道123號北角匯2期B1樓一田超市內/沙田沙田車站圍1號Citylink零售層3號舖/旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場5樓一田超市內

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