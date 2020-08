立秋｜4間人氣滋潤生果甜品　$48水果拉花奶昔、打卡水果三文治

【1】水果拉花Smoothie最啱打卡@粒粒果甜品

這間糖水鋪的招牌水果拉花Smoothie最受歡迎,品全部用新鮮水果製作,例如香芒之戀用新鮮芒果攪拌成smoothie,杯邊用士多啤梨片做裝飾,表面仲有拉花設計,最底層竟然是奇亞籽!仲有一款人氣的星球啫喱,想知係咩甜品即睇下圖😍😍

【2】招牌蜜瓜雪山甜品@Ocio

Ocio是一間西式餐廳,不過甜品都好出名,簡直是女生打卡必食!其中最signature的玖瓏蜜瓜雪山,用了半個去籽蜜瓜製成,中間放了蜜瓜味啫喱,中層就是店鋪獨有的雪山,質感像梳乎厘pancake,非常鬆軟,最表面仲有早餐穀物的蜜糖星星!仲有款朱古力窩夫都好出名,按下圖即睇😋😋

【3】打卡必試水果班戟、水果三文治@L.D.K. by Ufufu Café

主打日式洋食的L.D.K. by Ufufu Café在香港有5間分店,甜品當中以法式多士、抹茶芭菲等最受歡迎,亦有近年大熱的日式水果三文治,例如蜜瓜三文治,全部賣相精緻,打卡必去!按下圖即睇仲有邊款甜品必食🥰🥰

L.D.K. by Ufufu Café

【4】招牌梳乎厘班戟最受歡迎@ 山下菓子

在港有4間分店的山下菓子,經常聯乘卡通人物推出主題美食,旺角店最近就同蠟筆小新做crossover!其實山下菓子的甜品都好值得一試,例如鮮雜果梳乎厘班戟、造型好可愛的屁股布丁等,非常適合打卡!蠟筆小新屁股布丁非常得意!按下圖即睇🤩🤩

山下菓子

地址:旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place 3樓315號舖/北角渣華道123號北角匯2期B1樓一田超市內/沙田沙田車站圍1號Citylink零售層3號舖/旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場5樓一田超市內