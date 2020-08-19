片皮鴨$168/KFC桶餐65折/Mr.Steak自助餐半價｜10大飲食優惠

因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的關係，不少餐廳都推出優惠吸客，除了外賣優惠外，還有堂食折扣，《香港01》飲食頻道記者搜羅10個飲食優惠，包括富東閣海鮮酒家、KFC肯德基、Pizza-BOX、元氣壽司、美心MX、明星海鮮酒家、金鳳大餐廳、麺道、金鶴拉麵及篤篤麵，低至半價！

記者整理10個飲食優惠，低至53折！其中KFC桶餐外賣自取可享有65折，另外Pizza-BOX、明星海鮮酒家等連鎖食肆亦有抵食優惠，富東閣海鮮酒家一隻片皮鴨更只需$168！點擊圖片睇清所有優惠詳情 👇👇

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😋同場加映：麥當勞及肯德基最新優惠劵😋

🍟麥當勞全新27張電子優惠券

另外，麥當勞App於8月17日至8月23日推出全新27張電子優惠券，優惠雙倍，今個星期精選優惠包括：$10九件麥樂雞、$10兩個豬柳漢堡、$18 四重芝士孖堡配中汽水等，還有$17下午茶、晚市$88二人晚餐等，點擊圖片一次睇清所有優惠及使用細則 👇👇

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🍗KFC最新12大優惠

KFC推出$99三人桶餐，人均只需$33就食到超豐富美食。另外還有多張優惠劵，包括早餐$15起、$1中汽水等，Uber Eats亦推出半價優惠，點擊圖片睇優惠詳情 👇👇

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😋同場加映：64間飲食優惠合集😋

除了以上10間飲食優惠外，還有多間連鎖食肆超抵優惠，包括Pizza Hut外賣自取及速遞普通批或大批買一送一、牛角燒肉套餐6折等。點擊圖片睇64間食肆優惠詳情 👇👇

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