屯門新墟Neway結業　網民懷緬7大共鳴回憶　元屯天學生生日必去

位於屯門新墟的Neway卡拉OK已經結業，引來不少網民大呼惋惜，而且紛紛回憶在這裏的舊事，看看自己試過幾多個？

居住於元朗屯門天水圍的朋友，相信對屯門新墟的Neway卡拉OK都一定不會陌生，位於藥房旁邊有一個小小的門面，有時候連門外「Neway」的字樣霓虹燈都沒有開著，走上兩層樓梯才到達接待處。最近有Facebook專頁發現新墟Neway將雜物搬出店，原來已經結業，令一眾網民紛紛留言表示惋惜，更開始懷緬過去！

位於藥房旁邊，鄰近VCity的屯門新墟Neway分店。（Google Map截圖）

不少網民都指這間分店是元屯天居民學生時代的集體回憶，更有不少共鳴事！大家一起看看自己又有試過幾多！

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