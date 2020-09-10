集合9月19間酒店自助餐優惠，包括都會海逸酒店、九龍香格里拉、港島香格里拉、帝京酒店花月庭、千禧新世界、JW萬豪、W酒店、萬麗海景酒店、Langham、尖沙咀Hyatt、帝逸酒店、九龍酒店、灣仔Novotel、Eaton HK、城景國際、8度海逸、如心南灣、港威酒店及皇家太平洋酒店，任食生蠔、龍蝦等多種海鮮！ （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。另，除特別列明外，價錢全部未包括加一服務費。）

【1】都會海逸酒店 —— 7折任食生蠔、龍蝦、鴨肝

酒店最新的自助晚餐以西班牙和葡萄牙美食為主題，同時推出周末優惠，可以7折任食生蠔、龍蝦、雪花蟹腳等凍海鮮，還有即煎鴨肝、西班牙海鮮燴飯、葡式茅屋芝士香草撻，更可以狂歎多款榴槤甜品及Häagen-Dazs雪糕。

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Promenade 西餐廳 地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓 電話：3160 6880

【2】九龍香格里拉大酒店 —— 7折起歎多款海鮮

酒店推出最新優惠，低至7折可以任食麵包蟹、龍蝦、鱈蟹腳、瀨尿蝦等凍海鮮，還有多款即製美食，包括烤肉、龍蝦喇沙、北京填鴨、惹味印度菜及日式車輪餅等。

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Café Kool 地址：尖沙咀東麼地道64號 電話：2733 8753

【3】港島香格里拉大酒店 —— 75折起任食蟹腳、燒龍蝦

酒店推出自助晚餐優惠，低至75折可以任食龍蝦、蟹腳等多款凍海鮮，另外亦有鐵板燒龍蝦、燒特級美國牛扒、燉湯等美食及多款甜品。

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cafe TOO 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場二座港島香格里拉酒店7樓 電話：2820 8571

【4】帝京酒店 —— 7折歎生蠔、芝士焗龍蝦

花月庭推出全新主題自助餐，以優惠價可任食生蠔、龍蝦、蟹腳等凍海鮮，還有芝士焗龍蝦、鮑魚花膠炆鴨掌、法式三文魚松露凍批、蝶豆花荔枝啫喱伴蟹肉等美食。甜品方面，有紅桑子雲尼拿慕絲蛋糕、草莓意大利奶凍卷等。

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花月庭 地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓 電話：2622 6154

【5】千禧新世界香港酒店 —— 自助晚餐買二送一

酒店推出買二送一自助餐優惠，以優惠價任食龍蝦、蟹腳、翡翠螺等凍海鮮，還有鐵板燒和牛及大蝦、香煎法國鴨肝、法式白汁芝士焗龍蝦、鮑魚扣鴨掌等美食及多款甜品。

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Café East 地址：尖沙咀麼地道72號千禧新世界香港酒店1樓 電話：2313 4222

【6】JW Marriott —— 7折歎海鮮、片皮鴨

酒店Lounge的自助餐本來只開星期四至六，現時改為星期一至六，食物款式較為輕盈，價錢比JW咖啡室相宜。今次可以低至7折優惠任食蟹腳等凍海鮮、片皮鴨、新鲜刺身及壽司等美食。

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+ 2 + 2 + 2

The Lounge 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店大堂 電話：2810 8366

【7】W酒店 —— 任食龍蝦、鮑魚

酒店推出全新自助晚餐，除了可以任食龍蝦、龍蝦鉗、日本紅蟹腳、熟蝦、藍青口及海螺外，還有燒烤海鮮拼盤，包括龍蝦、帶子、青口及象拔蚌。另外還有北海道帶子、花膠及鮑魚等食材製成的美食，包括帶子薄片配柚子啫喱、香煎帶子配蘑菇薯蓉伴香檳汁、蠔皇炆花膠鮑魚、花膠瑤柱燉雞湯等美食。

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KITCHEN 地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓 電話：37172299

【8】萬麗海景酒店 —— 7折任食生蠔、龍蝦

Renaissance推出7折優惠，可以任食生蠔、蟹腳、龍蝦箝等凍海鮮，亦有龍蝦（每位客人一隻）、烤羊架、烤鴨肝等熱食。另外有New York Cheesecake、斑蘭椰子蛋糕、朱古力慕絲等多款甜品。

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萬麗咖啡室 地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓 電話：2802 8888

【9】朗廷酒店 —— 7折歎生蠔、鴨肝

Langham推出7折優惠，任食生蠔、龍蝦、雪埸蟹腳等凍海鮮，亦有蒜蓉粉絲蒸扇貝及蒜蓉蒸大蝦等即叫即蒸海鮮，還有香煎鴨肝、和牛面頰、北京填鴨及香脆乳豬等美食。甜品方面，有檸檬撻、鮮果蛋白蛋糕、法式巴黎泡芙、朱古力心太軟等。

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朗廷酒店 地址：尖沙咀北京道8號 電話： 2375 1133

【10】尖沙咀凱悅酒店 —— 8折歎即叫即煮美食

Hyatt Regency 現時的自助餐形式為即叫即煮，客人到各個食物區域點單後，廚師會立即烹煮，保證食物新鮮，又不用大量攤放在外，杜絕細菌。客人可以8折任食凍海鮮、刺身、即製天婦羅、即煎鐵板燒等美食。每位客人可享用波士頓龍蝦一隻，並可從四款煮法選擇一款。

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+ 2 + 2 + 2

尖沙咀凱悅酒店 地址：尖沙咀河內道18號 電話：2311 1234

【11】帝逸酒店 —— 73折歎生蠔、和牛

酒店推出自助晚餐優惠，可以任食即開生蠔、精選海鮮和龍蝦前菜，還有炭燒和牛腿、龍蝦鮑魚粥、和牛清湯腩等美食。甜品方面，有自家製Gelato雪糕和多款D24榴槤甜品，例如榴槤奶凍、泡芙及千層酥。

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Alva House 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【12】九龍酒店 —— 75折任食生蠔、蟹腳

酒店推出75折優惠，可盡情歎生蠔、雪花蟹腳等凍海鮮，還有醉滷鮑魚、刺身等美食。熱食包括焗味噌鮑魚、蒸鮮鮑魚鮮菇魚肚綿花雞、焦糖泡沫伴鵝肝慕士燉蛋及現場限時即製的焗桑拿蝦等。甜品方面，有以咖啡和朱古力為主題的甜品、Mövenpick雪糕等。

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倚窗閣 地址：九龍尖沙咀彌敦道19 – 21號 電話：2929 2888

【13】香港諾富特世紀酒店 —— 低至55折歎生蠔、鴨肝

酒店推出超抵6折優惠，任食生蠔、松葉蟹腳、翡翠螺等凍海鮮，還有和牛鴨肝漢堡、香煎鴨肝、法式海龍皇湯、白酒藍青口、香草牛油焗田螺、法式蘋果批、法式焦糖燉蛋及紅酒燴香梨等多種法式美食。

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Le Cafe 地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓 電話：2598 9869

【14】Eaton HK —— 任食生蠔及多款蟹類

餐廳推出全新海鮮主題自助餐，有生蠔、波士頓龍蝦等凍海鮮，亦會輪流供應鐘拿蟹、鱈場蟹、花蟹、麵包蟹及三點蟹。另外亦有其他熱食如新加坡咖喱炒蟹、白酒煮蜆、日式龍蝦卷等。

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普慶餐廳 地址：香港九龍彌敦道 380 號 Eaton HK B1 樓層 電話：2710 1901

【15】城景國際 —— 免加一任食生蠔、法國膏蟹

酒店推出全新自助餐主題，以蟹為主角，任食法國膏蟹及加拿大鱈場蟹腳冷盤、還有梳乎厘焗釀蟹蓋、堂煮築地蟹皇水蟹粥、黃咖喱煮皇后蟹、橋底炒蟹等。當然還有美國及紐西蘭兩款生蠔、青口、凍蝦等凍海鮮。

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City Café 地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓 電話：2783 3287

【16】8度海逸酒店 —— 最高72折歎生蠔、蟹腳

酒店重開自助晚餐，可以最高72折優惠任食法國、美國或愛爾蘭三款生蠔，每日兩款輪流供應，還有蟹腳、青口等凍海鮮，每位更可享用波士頓龍蝦半隻。另外更有全新的燒烤區，可以任點任食鹽燒魷魚、烤大蝦、串燒一口牛，還有片皮鴨、香煎鴨胸等美食。

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8度餐廳 地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下 電話：2126 1960

【17】如心南灣酒店 —— 低至65折歎花膠、焗蠔

酒店重開自助晚餐，推出65折優惠，任食蟹腳、青口、海螺等凍海鮮，還有XO醬炒翡翠花膠、忌廉芝士焗美國蠔、炒龍蝦、龍蝦燉滑蛋、龍蝦包等美食，每位更可獲贈半份蒜蓉牛油燒龍蝦或一客蠔皇花膠扣鴨掌。

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LIS Café 地址：香港仔黃竹坑道55號如心南灣海景酒店P3樓 電話：3968 8833

【18】港威酒店 —— 8折任食生蠔、即切原條魚生

酒店推出自助餐優惠，以8折可以任食法國生蠔、麵包蟹、加拿大蟹腳、石蟹、龍蝦等凍海鮮，更有即切原條魚生、西式焗生蠔、蒜蓉炒龍蝦鉗、威靈頓三文魚、黃金鹹蛋炸軟殼蟹、片皮鴨等美食。

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Three on Canton 地址：尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店3樓 電話：2113 7828

【19】皇家太平洋酒店 —— 低至6折任食燒龍蝦

酒店推出低至6折自助餐優惠，任食鱈場蟹腳、凍蝦、藍青口、翡翠螺等凍海鮮，星期五、六及公眾假期前夕更有波士頓龍蝦。熱食方面，有燒波士頓龍蝦、羊架、花膠花菇燉雞湯、軟殼蟹天婦羅等美食。

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柏景餐廳 地址：尖沙咀廣東道33號皇家太平洋酒店園景翼2樓 電話：2738 2322

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