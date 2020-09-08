麥當勞推出「蜜糖BBQ麥炸雞」，KFC亦推出$9.9家鄉雞優惠，加上譚仔三哥米線推出酸辣魚片米線，多款新品及優惠十分吸引。《香港01》飲食記者整理29大新品及飲食優惠，實有一款啱你！

🍟麥當勞最新24張優惠券

雖然沒有$400的電子優惠券，但今個禮拜仍有總值超過$200的電子優惠券，今次更有部分優惠券可重複使用。即日起至9月13日，除了可率先試到全新「蜜糖BBQ麥炸雞」，更有「$10歎雙牛芝堡」、「$1歎大汽水」、「$7加配脆香雞翼」及「$35麥炸雞超值套餐」，點擊圖片睇清所有優惠詳情 👇👇

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🍗KFC最新14大優惠

適逢KFC上校將於9月9日過130歲生日，KFC連續4星期推出新優惠，頭炮就有$9.9一件家鄉雞，及總值超過$130的優惠券。另外，KFC提供7張優惠券，現在只要$19就吃到豬柳滑蛋包餐，$1就有一杯中汽水，點擊圖片睇點樣食到$9.9家鄉雞 👇👇

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😋其他10大飲食優惠推介

除了麥當勞及KFC，譚仔三哥米線亦推出全新酸辣魚片米線兼有優惠，7-11送出5000份早餐。另外還有東海飲食集團新出「你話事一位餐」75折、sensory ZERO 85折等各種飲食優惠，點擊圖片睇詳情 👇👇

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😍17大零食新品推介

近期有不少零食推出新口味，如Häagen-Dazs雪糕就有兩款新口味、百福推出沖繩黑糖口味的豆腐花，另外唐記包點與My Melody推出的中式包點更是話題之作，吸引不少人買來打卡，點擊圖片睇清17大必買零食新品 👇👇

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沙田最新一田概念店「KONBINI」於9月6日正式開幕，店內外的巨型太陽蛋十分吸引，很適合大家去打卡。不過除了巨型蛋蛋夠吸引，「KONBINI」引入日本人最滿意便利店Seicomart的自家品牌產品，點擊圖片睇值得入手的獨家產品介紹 👇👇

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