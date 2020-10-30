天水圍天瑞街市有海鮮檔賣肉蟹，標價100元15隻，除開不需7元就有一隻，價錢低得驚人，在各個Facebook Page都瘋傳！到底這些蟹產地在哪兒？又可否食用？《香港01》飲食記者爲大家向香港海鮮業聯合總會主席李彩華查詢，並教大家揀蟹貼士。

天水圍一個街市竟然有7元一隻蟹？近日Facebook多個群組都瘋傳超低價螃蟹，位於天水圍天瑞街市的其中一間海鮮檔，推出優惠價格，可以100元購入15隻肉蟹，成爲網上熱話，有網民就話超級抵買，有網民就表示太平反而驚食壞肚！到底這麽便宜的蟹到底是甚麽蟹？

不少網民都擔憂便宜貨會吃壞肚子！（Facebook群組食在元朗）

《香港01》飲食記者就請教香港海鮮業聯合總會主席李彩華，他就指100元15隻似乎是低於成本出售！他指出圖中青蟹來自孟加拉，屬於淡水泥蟹科，雖然本身就屬於同類青蟹中最平的種類，不過7元一隻也未免太便宜，有可能是半生死所以大平賣。

天瑞街市在Facebook都有宣傳，不定時會有超平蟹出售。（天瑞街市Facebook）

李彩華估計原因：「這蟹通常銷往大陸較多，如進不到大陸就回流香港，搞到香港市價大跌，所以割價促銷。」如果想買，但又擔憂買到臭蟹，大家可以參考李彩華先生的挑選青蟹攻略！

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