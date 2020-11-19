各大酒店紛紛推出聖誕節自助餐，《香港01》飲食頻道記者整理了18間聖誕buffet優惠，包括JW萬豪、W酒店、半島、Ritz Carlton、萬麗海景、喜來登、帝逸酒店、朗廷酒店、康得思酒店、都會海逸、Hotel Icon、帝京酒店、Marco Polo、九龍酒店、皇家太平洋、8度海逸、城景國際及如心海景酒店。 （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）

【1】JW萬豪 —— 任食鮑魚、龍蝦、皇帝蟹腳

JW Marriott JW咖啡室的聖誕節自助晚餐，可以任食波士頓龍蝦、日本皇帝蟹腳、麵包蟹等凍海鮮，還有花膠鮑魚燉響螺湯、蠔皇扣5至6頭南非鮑魚及花膠、煎鴨肝、聖誕火雞、澳洲M5和牛扒等美食。另外亦有5至6頭南非鮑魚及一系列新鮮刺身，當然少不了特有的手握壽司。

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JW咖啡室 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店5樓 電話：2810 8366

【2】W酒店 —— 8折送每人一盒魚子醬

酒店推出節日自助餐限時8折優惠，每位可獲贈一盒魚子醬，非常吸引！還可以任食法國生蠔、龍蝦等，還有海膽雞蛋布甸配三文魚子、香烤火雞、油封鴨腿、香煎鴨肝等美食。甜品方面，有聖誕朱古力榛子樹頭蛋糕、法式傳統甜品蘭姆巴巴、藍莓栗子蒙布朗、朱古力心太軟、即製法式薄餅等。

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KITCHEN 地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓 電話：3717 2299

【3】都會海逸酒店 —— 72折任食生蠔、鮑魚

酒店推出72折聖誕自助餐優惠，任食即開生蠔、雪花蟹腳等凍海鮮，還有海鹽焗珍珠鮑魚、酥皮焗龍蝦湯、原隻燒火雞、焗釀咖哩蟹肉帶子蟹蓋、即煎鴨肝等。另外亦有迷你三文魚甜甜圈配辣根蛋黃醬、迷你香草甜甜圈配肝醬批及焗芝士煙肉香葱甜甜圈等美食。

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Promenade 西餐廳 地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓 電話：3160 6880

【4】喜來登酒店 —— 9折歎生蠔、龍蝦、麵包蟹

Sheraton推出9折自助餐優惠，任食即開生蠔、波士頓龍蝦、麵包蟹、鱈場蟹腳等凍海鮮，還有原隻燒火雞、即煎5cm黄金珍寶帶子、煎鴨肝、烤羊排、重量級烤焗戰斧扒等美食。

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咖啡廳 地址：尖沙咀彌敦道20號香港喜來登酒店2樓 電話：2369 1111

【5】帝京酒店 —— 任食生蠔、烤火雞

花月庭推出聖誕自助餐優惠，自助晚餐可以任食即開生蠔、各款凍海鮮，還有手切原隻 36 個月西班牙伊比利亞火腿、煎鴨肝、海膽醬燒青森產扇貝、葱爆鮑魚花膠滑雞煲、松露牛油烤火雞釀意大利煙肉等美食。甜品方面，則有聖誕紅絲絨蛋糕、棉花糖雪人布朗尼、脆脆榛子薑餅朱古力撻等。

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花月庭 地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓 電話：2622 6154

【6】Marco Polo —— 8折任食生蠔、帝皇蟹腳

酒店推出8折聖誕節buffet優惠，任食即開生蠔、龍蝦、阿拉斯加帝皇蟹腳、麵包蟹等凍海鮮，還有燒火雞、清蒸海斑、鴨肝凍批等美食。甜品方面，有聖誕蛋糕、意大利聖誕奶凍、聖誕布甸、乾果批等。

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馬哥孛羅咖啡廳 地址: 尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店1樓 電話/ WhatsApp：2113 3912

【7】Hotel Icon —— 任食龍蝦、多款聖誕甜品

The Market推出聖誕自助餐，任食蟹腳、龍蝦等凍海鮮，還有傳統聖誕火雞、蜜汁燒火腿、聖誕布甸、肉桂餡餅、朱古力樹幹蛋糕卷等甜品。

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The Market 地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈2樓 電話：3400 1388

【8】九龍酒店 —— 75折起任食生蠔、蟹皇炒龍蝦鉗

酒店推出早鳥聖誕節自助餐優惠，以75折任食即開生蠔、雪花蟹腳等凍海鮮，還有火焰和牛配黑松露紅酒汁、低溫慢煮法國春雞拌雞樅野菌、黑椒汁野菌炒伊比利亞豬腩薄片、黃金蟹皇炒龍蝦鉗等。平安夜及聖誕節當日更有香檳水晶味增鮑魚、醉滷鵝肝批、黃金蟹肉海鮮釀蟹蓋等美食，亦有抹茶流心芝士撻、朱古力樹頭蛋糕、拐杖糖杯子蛋糕等多款甜品。

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倚窗閣 地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓 電話：2734 3803

【9】皇家太平洋酒店 —— 7折歎海鮮

酒店推出7折節日自助餐優惠，任食多款冰鎮海鮮，包括開邊龍蝦 (只於自助晚餐時段供應)、鱈場蟹腳、翡翠螺等，還有芝士白汁焗波士頓龍蝦、法式紅酒慢煮和牛牛面頰、即煎鴨肝、慢烤聖誕火雞等美食。甜品方面，有聖誕樹頭蛋糕、聖誕布甸配白蘭地汁、楓糖火焰雪山等。

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柏景餐廳 地址：尖沙咀廣東道33號皇家太平洋酒店園景翼2樓 電話：2738 2322

【10】如心海景酒店暨會議中心 —— 8折歎海鮮拼盤

酒店推出8折聖誕自助餐優惠，自助晚餐可任食海鮮拼盤、阿拉斯加蟹腳、刺身、燒羊脾等美食，還有聖誕雜錦蛋糕及曲奇、樹頭蛋糕等節日甜品。

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Café Circles 地址：荃灣楊屋道8號如心海景酒店暨會議中心9樓 電話：2280 2868

【11】半島酒店 —— 一次過享受環境氣氛及美食

酒店的露台餐廳The Verandah即將推出聖誕自助餐，雖然今年餐點待定，但可以參考去年的美食款式，包括多款冰鎮海鮮、燒火雞及一系列精緻的應節甜品。

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The Verandah 露台餐廳 地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店1樓 電話：2696 6766

【12】Ritz Carlton —— 任食生蠔、焗海鮮

麗思卡爾頓酒店Café 103推出聖誕自助餐，任食法國生蠔、蟹腳、龍蝦、鮑魚、法國棕蟹等凍海鮮，亦有慢烤原隻火雞、竹笙鮑魚雞絲瑤柱羹、法式焗海鮮、香焗美國牛肋骨等美食。甜品方面，有聖誕杏仁果子甜麵包、雲呢拿蘭姆酒樹頭蛋糕、朱古力聖誕樹等。

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Café 103 地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)香港麗思卡爾頓酒店103樓 電話：2263 2270

【13】萬麗海景酒店 —— 任食生蠔、蒸焗龍蝦

萬麗咖啡室推出聖誕自助晚餐，可以任食新鮮生蠔、阿拉斯加蟹腳等凍海鮮，還有新鮮蒸焗龍蝦、烤橙香火雞、玉桂蜜汁烤火腿、肉荳蔻香草烤牛肋骨、燒紐西蘭羊架等美食。甜品方面，有玉桂朱古力慕絲、絲滑法式栗子蛋糕、聖誕樹頭朱古力蛋糕、聖誕曲奇等。

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萬麗咖啡室 地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓 電話：2802 8888

【14】帝逸酒店 —— 早鳥優惠任食生蠔、海膽燒、焗龍蝦

Alva House聖誕自助晚餐可以任食即開生蠔、刺身、黑松露龍蝦撻、魚子醬蟹肉芒果沙律、北海道海膽燒、茴香龍蝦忌廉湯、鐵板燒鴨肝伴紅莓汁、法式焗龍蝦、日式爐端燒等美食，還有燒原隻火雞、威靈頓牛柳、香烤戰斧牛扒、蜜糖燒火腿。另外還有多款節日甜品如聖誕樹蛋糕、聖誕布甸配白蘭地汁、樹頭蛋糕、果子麵包及薑餅。

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Alva House 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【15】朗廷酒店 —— 75折任食任食生蠔、焗龍蝦

Langham推出聖誕自助大餐，可以75折早鳥優惠任歎生蠔、芝士白汁焗龍蝦、香烤聖誕火雞、香烤牛肋扒等美食，還有多款應節甜品，包括百果餡餅、聖誕樹頭蛋糕、朱古力噴泉等。

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The Food Gallery 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 電話：2132 7898

【16】康得思酒店 —— 85折任食生蠔、鵝肝

Cordis推出的聖誕自助餐，可以任食生蠔、加拿大鱈蟹腳等凍海鮮，亦有芝士焗龍蝦、釀蟹蓋、原盅鮑魚燉雞湯、烤原隻火雞、威靈頓牛肉、龍蝦濃湯、香煎法國鵝肝等多款美食。甜品方面，有多款節日精選如火焰雪山、聖誕樹頭蛋糕、焗薑餅芝士蛋糕等。

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The Place 地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層 電話：3552 3028

【17】8度海逸酒店 —— 85折任食生蠔、迷你佛跳牆

酒店推出聖誕自助晚餐優惠，以85折任食即開生蠔、海鮮拼盤，拼盤包括鱈場蟹腳、海蝦、海螺、青口、波士頓龍蝦（指定日子供應），還有即切刺身。另外還有多款熱食，例如燒火雞、原盅迷你佛跳牆、片皮鴨、每位更可獲贈一隻日式慢煮磯燒鮑魚。甜品方面，有聖誕朱古力樹頭蛋糕、朱古力泡芙、即焗燕窩梳乎厘、朱古力噴泉等。

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+ 2 + 2 + 2

8度餐廳 地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下 電話：2126 1960

【18】城景國際 —— 7折任食生蠔、火焰雪山

酒店推出的聖誕自助晚餐，可以任食美國及紐西蘭生蠔、法國膏蟹、加拿大鱈場蟹腳、布朗蟹等凍海鮮，還有炙燒廣島生蠔、魚子醬伴鮮蝦刺身杯、蜜餞香橙煙燻三文魚、層層疊金槍魚帶子刺身、白酒忌廉煮藍青口等。甜品方面，有即製阿拉斯加火焰雪山、即製芝士或巧克力班戟梳乎厘、聖誕果子餅、聖誕樹頭蛋糕等。

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City Café 地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓 電話：2783 3287 / WhatsApp：5483 0307

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