撰文： 許慧恩 最後更新日期： 2021-01-25 19:15

農曆新年臨近，又到時候買2021年牛年的賀年禮盒！雖然大家今年未必可以拜年，不過照舊要準備好賀年禮盒。送金莎朱古力、藍罐曲奇？這些禮盒太沒有新意喇！驚安之殿堂DON DON DONKI（下稱DONKI）有多款日本禮盒，包裝精美，最適合過年送禮表心意。《香港01》飲食記者實地搜羅27款100元內賀年禮盒，以及荃灣愉景新城Pop up store多款必買，其中抵買福袋一定要搶，即睇內文掃貨啦。

記者前往荃灣海之戀商場DONKI分店實地搜羅100院賀年禮盒，今年100元以下有不少選擇，部分更不用50元，非常抵買，慳錢的朋友們留意啦！想知哪些禮盒更有兩件9折優惠？點下圖即睇27款賀年禮盒、水果推介😍👇👇

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除了以上100元以下的禮盒選擇，DONKI更有多款人氣及日本直送的必買禮盒，更有多款日本高質水果，送給長輩們都不錯！點下圖即睇多款高質禮盒及水果推介😍👇👇

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DON DON DONKI 海之戀本店 地址：新界荃灣大河道100號海之戀商場2樓2001號舖 營業時間：上午9時至凌晨1時 電話：2652 2611

DONKI愉景新城期間限定店今日開幕，主要販售時令水果、賀年禮盒、福袋、玩具、美妝等！記者今日（25日）實地直擊限定店開幕情況，開幕不久已經開始出現人潮！點下圖即睇限定店環境、限量貨品🤩👇👇

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除了上面的商品外，限定店有多款賀年福袋，包括多款卡通造型福袋及實用性強的生活用品福袋，送給小朋友又得，送給家長又得！點下圖即睇9款必買福袋🤩👇👇

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DON DON DONKI Pop up store @ D∙PARK愉景新城 地點：荃灣青山公路荃灣段398號1樓1065鋪 (荃灣站A3出口) 營業日期：2021年1月25日至2月28日 營業時間：早上10時至晚上8時 (1月25日中午12時開始營業，2月5日至14日營業至晚上9時，2月28日營業至下午3時）

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😍 同場加映：海港城4間人氣新店 泰式Cafe Lady Nara打卡歎海景、星級意菜 😍

海港城最近進駐不少高質食店，包括泰國人氣cafe Lady Nara、維港海景cafeCupping Room Coffee Roasters等，這兩間食店都有得睇海景，更有多個打卡位，最適合女生約閨密一起打卡！點下圖即睇海景cafe環境🤩👇👇

超大落地玻璃窗歎海景@Cupping Room Coffee Roasters

Cupping Room Coffee Roasters是本地有名精品咖啡店，分店大部分位於港島，最近更進駐海港城。新分店提供咖啡及輕食，包括最近新推出的薑餅芝士蛋糕。店內的最大打卡位是圓拱形落地大玻璃窗，站在窗前歎咖啡可以飽覽維港海景！想知甚麼時段前去打卡最靚？有甚麼打卡貼士？點下圖即睇🤩👇👇

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