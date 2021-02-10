撰文： 花茶婆婆 最後更新日期： 2021-02-10 16:58

DONKI壽司｜有網民稱自己於DON DON DONKI購入三文魚壽司，發現有黑點及有異味，引起不少網民關注。記者爲大家向壽司師傅查詢，解構到底黑色點點是甚麽？是否不能進食？大家又應該怎樣挑選壽司？

一名網民於連登討論區開Post，題目為「以後唔敢食Donki啲三文魚壽司」，並貼出兩張圖片，指自己在DONKI購入三文魚壽司之後，發現三文魚上面有黑色一點點，而且有點異味。

三文魚上有黑色點。（討論區圖片）

網民隨即拍下照片，據網民所講，他在購入的時候並無見到有黑點，打開盒蓋之後才見到，不過店方都願意退款。事件引起網民熱烈討論，另外有網民就指，自己曾經在中環DONKI分店購入帶腥臭味的壽司，以後都不會在DONKI購買任何生食。

👇👇👇點擊睇網民留言👇👇👇

那麽壽司上見到的黑點到底是甚麽？又是否可以照常食用？記者請教壽司師傅，爲大家解答疑難！

👇👇👇點擊睇壽司師傅解答👇👇👇

知道黑點的來歷之後，還有甚麽貼士可以挑選靚壽司？

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