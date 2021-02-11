撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-02-11 06:00

農曆新年通常都會到酒樓飲茶，既然因為限聚令不用開親戚答問大會，不妨與家人到酒樓歎點心放題。《香港01》飲食頻道記者精選了5間新春點心放題優惠，包括南海一號、海雲天、名館、利寶閣及神燈海鮮酒家。 （文章內提及的優惠及食物款式、價格，以發稿日期為準。）

【1】南海一號 —— 米芝蓮一星餐廳望海景

這間中菜館曾經獲得米芝蓮一星殊榮，坐落iSQUARE 30及31樓，可以邊歎點心邊欣賞維港景色。共有近30款點心、小菜和飯麵類，包括小籠包、葡汁鱈魚酥、蜜糖薑汁糕、南瓜西米露、鮮果咕嚕肉、話梅石榴、黑糖馬拉糕等。現在更推出激減$100優惠，新春期間都適用！

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南海一號 地址：尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場30-31樓3001及3101號舖 電話：2487 3688

【2】海雲天 —— 望海景歎鮑羅萬有酥、杏汁燉雪燕

九龍海逸君綽酒店中菜廳「海雲天」，每天供應午市點心放題，有約40款點心任食，例如黑金流沙包、鮑汁雞腳、椒鹽豆腐等，每位更可獲送鮑羅萬有酥、蜜汁火方夾及杏汁燉雪燕。餐廳有大型落地玻璃，可以無遮擋欣賞大片維港景色。

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海雲天 地址：紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店2樓 電話：2996 8459

【3】名館 —— 超過30款特色點心

點心放題可以任食30多款特色點心，包括大良鮮奶脆網卷、懷舊鵪鶉蛋燒賣、藍莓流心包、咖哩蒙古羊肉餅、銀湖天鵝酥，亦有冷盤如鎮江水晶餚肉、泡椒魚皮絲等。甜品方面，則有玫瑰奶黃糕、金薯棋子酥等。

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名館 【銅鑼灣分店】 地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場14樓1401號舖 電話：2180 6578 【中環分店】 地址：中環擺花街1-7號1號廣場1樓 電話：2180 0768 【紅磡分店】 地址：紅磡黃埔天地美食坊(第8期)1樓113號舖 電話：2122 9089

【4】利寶閣 —— 送鮑魚酥、花膠灌湯餃

酒樓的點心放題可以任食約40款點心，全部即叫即製，每位成人更會送一個原隻鮑魚酥及花膠灌湯餃。點心放題不計時段入座，入單起計任食兩小時，在午市時段內任何時間都可以去。

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利寶閣 【銅鑼灣分店】 地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場21樓 電話：2881 1682 【奧海城分店】 地址：西九龍海庭道18號奧海城二期商場UG01 電話：2577 0888 【尖沙咀分店】 地址：尖沙咀彌敦道100號The One 17樓 電話：2870 1488 【觀塘分店】 地址：觀塘開源道79號鱷魚恤中心9樓 電話：2799 9383

【5】神燈海鮮酒家 —— 任食紅燒乳鴿

酒樓繼續推出點心放題，任食超過50款點心及小菜，除了基本點心外，還有很多特色菜式，包括雞湯花膠米線、紅燒乳鴿、手搖溏心皮蛋、鮮茄龍蝦湯泡飯等。

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神燈海鮮酒家 地址：佐敦長樂街14-20號，18廣場地下及一樓 電話：2866 6177

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