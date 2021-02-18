撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-02-18 06:00

今日（18日）晚市堂食開始放寬，各大火鍋店都恢復晚市時段。《香港01》飲食頻道記者精選了全港7間任食火鍋放題，包括牛大人、一鍋堂、馬祖養生湯麵館、101手工涮涮鍋、犇殿、馬辣及緣聚鮮鍋，有間更可以望著海景打邊爐！ （文章內提及的食物款式、價錢，以發稿日期為準，價錢未包括加一服務費）

【1】牛大人 —— 任食花膠、歎自家製冷泡茶

餐廳提供9款火鍋湯底，包括麻辣鍋、酸菜鍋、鳳梨雞鍋、蒜頭雞鍋等，如鴛鴦鍋則需加$50，尖沙咀分店更額外供應牛乳起司鍋。火鍋共劃分為3種價錢，視乎牛肉的種類，包括安格斯牛、和牛等。另外更有多種台灣直送美食，例如澎湖花枝漿、屏東水蓮菜、手打旗魚漿。客人更可以任食鴨血、秘製滷大腸、花膠、滷牛肉飯、台式手工水餃等，CP值極高。

😋😋😋按圖即睇多款火鍋湯底、火鍋配料及不同時段收費👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

【旺角瓊華總店】 地址：旺角彌敦道628號瓊華中心9樓 營業時間：17:00 – 22:00 (最後落單時間: 21:30) 【荃灣分店】 地址：荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心16樓 營業時間：12:00 – 16:00 (最後落單時間 15:00)，17:00 – 22:00 (最後落單時間 21:30) 【銅鑼灣分店】 地址：銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期5樓 營業時間：12:00 – 16:00 (最後落單時間 15:00)，17:00 – 22:00 (最後落單時間 21:30) 【尖沙咀分店】 地址：尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場2樓 營業時間：12:00 – 16:00 (最後落單時間 15:00)，17:00 – 22:00 (最後落單時間 21:30) 【旺角荷里活商業中心分店】 地址：旺角彌敦道610號荷李活商業中心地庫 營業時間：12:00 – 16:00 (最後落單時間 15:00)，17:00 – 22:00 (最後落單時間 21:30)

【2】一鍋堂 —— 任飲自家製冰糖燉檸檬降火

這間火鍋店的好評一向不少，被許多網民稱為「高質任食火鍋」。餐廳提供多達16款火鍋湯底，例如韓式泡菜湯、藥膳湯、櫻花蝦湯、沙參肉竹鯊魚骨湯等，款式多樣。很多網民大讚食材優質，海鮮亦非常新鮮，當中脆肉鯇魚片和白鱔片的人氣非常高。飲料方面，除了基本的罐裝汽水外，還有冰糖燉檸檬及蝶豆花茶，能幫助清熱下火。

😋😋😋按圖即睇16款火鍋湯底、火鍋配料、收費👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

【荃灣分店】 地址：荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心11樓 營業時間：11:00 - 16:00（最後落單時間15:30），17:00 - 22:00（最後落單時間21:30） 【旺角分店】 地址：旺角豉油街60-104號XX Arcade東翼2樓 營業時間：11:00 - 16:00（最後落單時間15:30），17:00 - 22:00（最後落單時間21:30）

【3】101手工涮涮鍋 —— 無限時邊爐望海景

這間火鍋店最正是不限時，更有海景景觀，可以盡情慢慢歎。任食火鍋放題有多達17款湯底，包括4款藥膳養生雞鍋、香辣三杯雞涮涮鍋、麻辣冬瓜卜卜蜆海鮮鍋。每2位更會送一碟高質肉片，包括手切安格斯Prime Grade牛頸脊肥牛片、西班牙伊比利亞黑毛豬肉片，亦會送上手工即炸響鈴，還有無限追加超過60款精選配料。

😋😋😋按圖即睇火鍋配料及收費👇👇👇

101手工涮涮鍋 地址：銅鑼灣登龍街1-29號金朝陽中心2期29樓 營業時間：星期一至日11:30 - 15:30，18:00 - 21:00

【4】馬祖台灣養生湯麵館 —— 藥膳養生湯底

餐廳主打台式藥膳湯麵，同時亦有供應一人火鍋放題，任食90分鐘。湯底共有9款，包括藥膳椰子雞湯、蟲草花桃膠雞湯、花雕清雞湯、番茄麻辣湯等，更有超過30款配料任揀。自助區有多款蔬菜、丸類、烏冬、台灣新竹米粉等，醬汁區有多種選擇，包括自家製手工辣醬、台灣沙茶醬等。飲品則有竹蔗茅根、雪梨水等，雪糕就有雀巢及MÖVENPICK。

😋😋😋按圖即睇9款火鍋湯底、火鍋配料、收費👇👇👇

【中環分店】 地址：中環和安里6-7號聯安樓地下及M樓 營業時間：星期一至五11:00 - 21:00，星期六至日12:00 - 21:00 【荃灣分店】 地址：荃灣大河道100號海之戀商場地下G03號舖 營業時間：星期一至日12:00 - 22:00 【天后分店】 地址：天后留仙街3號雅景樓地下B號舖 營業時間：星期一至日11:00 - 22:00 【銅鑼灣分店】 地址：銅鑼灣登龍街18號V Point地下2號舖 營業時間：星期一至日11:30 - 21:15 【元朗分店】 地址：元朗朗日路9號形點一期2樓2041號舖 營業時間：星期一至日11:30 - 21:00

【5】犇殿 —— 任食高質和牛

餐廳共提供8種湯底，包括麻辣鍋、酸菜白肉鍋、沙茶鍋、桃膠土雞美人鍋等，有4種牛肉套餐選擇，最靚是澳洲M7和牛！火鍋為任食形式，有多種配料，例如海鮮、鴨血、蜂巢豆腐、澎湖墨魚滑、手工蛋餃等，當中不少都是台灣直送。

😋😋😋其中一個套餐更送包括鮑魚的海鮮拼盤，按圖即睇各套餐收費👇👇👇

犇殿 古早味台灣火鍋 地址：九龍灣德福廣場1期F1號舖 營業時間：星期一至日12:00 - 20:30

【6】馬辣台式鴛鴦火鍋 —— 任食台式麻吉燒、即製班戟

湯底共有8款，包括台式麻辣鍋、胡椒豬肚鍋、芫荽皮蛋鍋、酸菜白肉鍋等。另外有美國頂級牛梅花、安格斯黑牛、黑毛豬梅花等，海鮮方面有白鱔片、脆肉鯇魚片、海生蝦等，比較特別的配料則有台式麻吉燒、甜不辣。最正的是有多款甜品，例如即製班戟、焦糖燉蛋、麵包布甸。

😋😋😋想知如何可以減$10，立即按圖睇睇👇👇👇

【荃灣分店】 地址：荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心8樓 營業時間：星期一至日16:30 - 22:00 【旺角分店】 地址：旺角彌敦道601號創興廣場14樓 營業時間：星期一至日17:00 - 22:00

【7】緣聚鮮鍋 —— 任食新鮮刺身

餐廳主打自助餐加任食火鍋，共有8款湯底，包括黑蒜、日式豬骨、壽喜燒、海鹽昆布等，加$9就可轉為鴛鴦湯底，而且最平只需$100有找，非常抵食！店內有多款火鍋配料可供選擇，例如美國穀飼肥牛、西班牙豬梅肉、特級牛肩胛、沙白蜆、羊肉片，油脂分佈均勻。除了火鍋外，還有壽司區、甜品區，最驚喜的就是刺身區。現場有師傅即場切原條吞拿魚，各款刺身即叫即切，肉質新鮮，記者同事吃過大讚不錯。

😋😋😋按圖即睇有咩火鍋配料、收費👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

緣聚鮮鍋 地址：荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心3樓 營業時間：星期一至日07:00 - 16:00，17:00 - 23:30

想知更多高質火鍋店推介，例如粥底火鍋、港式火鍋，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉全港火鍋打邊爐優惠推介 邊間抵食？邊間有特色？｜不停更新

雖然疫情暫時有放緩跡象，但出街食飯依然要戴好口罩。現時口罩已經成為穿搭的一部分。市面上有多款七彩繽紛的口罩，更有不少可愛卡通款式，包括Kakao Friends、LINE FRIENDS、姆明、柴犬等，很多都是壓花設計，特別之餘又夠低調，按圖即睇15款卡通口罩的規格及價錢😍👇👇

+ 41 + 41 + 41

😋😋😋同場加映：8間酒店自助晚餐優惠推介😋😋😋

由於晚市堂食即將重開，各大酒店紛紛推出自助晚餐優惠，美食種類比自助午餐豐富，係時候去食餐好！《香港01》飲食頻道記者精選了8大酒店Buffet晚餐推介，包括逸東酒店、帝逸酒店、帝京酒店、嘉里酒店、8度海逸酒店、諾富特世紀酒店、諾富特東薈城酒店及城景國際，有間更有生日月份半價優惠！

【1】帝京酒店 —— 免加一歎生蠔、和牛肩、花膠

花月庭全新推出升級自助餐，周五至日及公眾假期更可享用比平日更多種類的美食，包括長腳蟹、翡翠蠔皇鮑魚、烤澳洲M5和牛肩、36個月西班牙伊比利亞火腿、甜蝦刺身、金蒜蟹肉糯米飯、自選海鮮生滾粥等，還有多款冰鎮海鮮、即開生蠔，以及以火鍋和烏冬為造型的鬼馬蛋糕，模樣即可亂真！

😋😋😋想知如何獲得優惠價兼免加一，立即按圖睇睇😋😋😋

想知邊間生日月份有半價優惠，立即觀看全文👉👉👉8間酒店自助晚餐優惠$263起 帝京任食生蠔 嘉里65折