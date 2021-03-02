撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-03-02 13:25

踏入3月，《香港01》飲食記者為大家搜羅了7間連鎖餐店的抵食優惠，堂食、外賣都有折扣，其中譚仔單餸米線外賣竟然$16就買到！ （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳／商店而定）

譚仔雲南米線低至$16碗

本月精選連鎖店飲食優惠包括Pizza Hut必勝客、麥當勞、天仁茗茶、珍煮丹、西樹泡芙等，不乏買一送一、第二件半價之類折扣。

其中比較吸引的有譚仔雲南米線的外賣優惠，低至$16就買到一碗單餸米線！留意不是隨便走入舖就有優惠，取餐前必先用指定平台訂購！👇👇👇教你如何買到平價米線！按圖看其中6間食店優惠👇👇👇

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🍗 KFC任用電子優惠券🍗

KFC則推出多款電子優惠券，出示即享折扣，而且無限次使用。之前農曆新年曾一度停推的抵食二人餐等優惠再次可以使用，還有$1汽水、$10兩件鬆餅等。👇👇👇按圖看KFC電子優惠券及使用限期👇👇👇

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🍱同場加映1：Donki小食排行榜🍱

日本人氣雜貨店驚安之殿堂（DonDonDonki）日式小食多籮籮，哪款才是最受歡迎？👇👇👇按圖看港人票選至愛小食👇👇👇

想知哪款最多人喜愛？請按➡️【Donki香港顧客最愛日式小食Top 10 流心忌廉蟹餅上榜 炸雞排第2】⬅️觀看全文

🌟同場加映2：追尋神秘藍眼淚🌟

被美國CNN評選為世界15大奇景之一的「藍眼淚」美不勝收，不過不定時、不定點出現，令一眾「追淚族」很難捕捉，想預測香港哪裡出現「藍眼淚」，看以下貼士便知！👇👇👇留意2個網站有幫助？按圖看追淚9大秘笈👇👇👇

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香港有多個熱門追淚地方！想知7大熱點請按➡️【大埔現藍眼淚！追淚攻略9大貼士 教你預知出沒地點！留意2個網站】⬅️觀看全文