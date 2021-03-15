下午茶2021｜5間奢華High Tea推介　Isola歎生蠔/W酒店黑松露主題

撰文： 羅諾賢 最後更新日期： 2021-03-15 15:11

下午茶｜近年英式下午茶大熱，不少餐廳各出奇招不斷進化，近期有不少奢華版本下午茶推出，有生蠔、魚子醬、和牛、黑松露等主題，推薦Isola Bar、九龍海逸君綽酒店、W酒店 Hotel W、Artisan Lounge、JW萬豪酒店等5間奢華豪華下午茶。

【1】Isola Bar —— 下午茶歎生蠔魚子醬

Isola Bar & Grill推出的下午茶，有原盒西伯利亞鱘魚子醬、時令生蠔每位三隻、Cheese & Ham Platter等各款奢華的食材，而且以這些食材來説，這款下午茶性價比相當高！

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Isola Bar 地址：中環港景街1號國際金融中心2樓2075號舖 電話：2383 8765

【2】W酒店 —— 7折歎黑松露下午茶

酒店聯乘PLANTIN KAVIARI推出「黑鑽魅力」松露下午茶，以黑松露入饌，或於精選茶點灑上新鮮的黑松露，香氣四溢。

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WOOBAR 地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓 電話：37172889

【3】JW萬豪酒店 —— 經濟價錢矜貴食材

JW Marriott The Lounge的下午茶，用上不少矜貴食材，包括鮑魚、虎蝦、松露等，以三層銀器下午茶架奉上。下午茶已包TeaWG茗茶及Graffeo咖啡，如果想喝酒，可以加$100加配香檳。

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The Lounge 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店大堂 電話：2810 8366

【4】九龍海逸君綽酒店——磯煮鮑魚主題

於酒店的咖啡閣享用下午茶，可以飽覽維港景色。近期所推出的磯煮鮑魚下午茶套餐，可共兩人用，有磯煮鮑魚、串燒等，網民留言表示比起其他下午茶，這個下午茶的鹹點數量較多，比較滿足！

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九龍海逸君綽酒店咖啡閣 地址：九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店地下大堂 電話：2996 8098

【5】Artisan Lounge——歎和牛、龍蝦

在開幕時以「全城最貴下午茶」轟動全城的Artisan Lounge，供應全日下午茶，除了懸浮三層架吸睛，食材方面用上魚子醬、和牛、鮑魚、龍蝦等材料，十分豪華！

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Artisan Lounge 地址：尖沙咀梳士巴利道K11 Musea 地下008-008A號舖 電話：2601 3428

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