啟德美食20大｜睇演唱會前必食！手工烏冬＋$48燒肉＋米芝蓮Cafe

啟德美食｜隨着啟德體育園落成，這裡已轉型為香港舉辦體育賽事與演唱會的熱點。為了讓大家在觀賞演出前先醫飽肚，確保有足夠體力盡情享受活動。《香港01》好食玩飛記者整理了啟德區內20大美食，除了有韓國手工烏冬過江龍WOWDON、米芝蓮級別團隊主理Cafe，還有日本TOP 1吉列牛、$48日式燒肉、台灣私房牛肉麵等，各國菜式任君選擇！即看下文！



啟德美食【1】WOWDON —— 韓國手工烏冬過江龍

啟德雙子匯引入不少日韓過江龍美食，其中韓國手工烏冬WOWDON必試！WOWDON的麵條每日新鮮自家製成，經過8小時熟成後現場烹煮及與冰鎮，搭配日本直送原料熬製的秘製醬汁與昆布湯頭，令人回味無窮！除了有標準的湯烏冬，還有超人氣的冷白布烏冬及奶油烏冬可以選擇！

WOWDON

地址：九龍城啟德協調道12號雙子匯1期崇光啟德店食匯堂14樓1403號舖

人均收費：$100-$200



啟德美食【2】鐵牛台灣牛肉麵 —— 私房牛肉麵

鐵牛台灣牛肉麵是一間主打正宗台式風味的餐廳，店內裝潢簡約整潔，用餐氣氛輕鬆，適合一家大小用膳和朋友聚會。湯底選用鮮牛大骨搭配大量牛肉，並加入新鮮蔬果與傳統台灣醬料，經過長小時細火慢燉而成，不少食客都大讚其湯頭香醇、牛肉軟嫩入味。必食菜式有招牌總鋪師私房牛肉麵及鐵牛手沖涮涮牛肉麵，小食推介酥炸鹽酥雞。店內的台灣本味麻辣鴨血鍋、蕃茄爆蔥臭臭鍋亦是熱門選擇。

鐵牛台灣牛肉麵

地址：九龍城啟德承啟道38-39號啟德體育園啟德零售館2 1樓M2-103號舖

人均收費：$100-$200



啟德美食【3】牛角J —— $48高性價比1人燒肉

牛角副線品牌「牛角J」主打高性價比的1人燒肉，燒肉定食最平只需$48！除了有牛板腱、牛舌、雞爽肉、豬頸肉、雞腿肉等多款肉品選擇，餐廳更特別推出5款特色醬汁，包括「山葵燒汁」、「黑白胡椒燒汁」、「威士忌燒汁」、「韓風辛辣」、「花椒孜然」，非常特別！

牛角J

地址：九龍城啟德承啟道38-39號啟德體育園啟德零售館2 3樓M2-301號舖

人均收費：$200-$400



啟德美食【4】京都勝牛 —— 日本TOP 1吉列牛！

京都勝牛是來自日本京都的吉列牛排專門店，曾登上日本Twitter熱搜榜第一，成為日本市佔率第一的炸牛排專門店！京都勝牛主打以190度的高溫快炸60秒、維持著3分熟度的炸牛扒，並提供7款調味料、多達50種吃法！除了四品牛魔御膳，和牛肩關西壽喜丼、和牛忌廉牛肉餅·二味牛、板角切蒜香牛柳等以牛入饌的餐點同樣值得推薦

京都勝牛

地址：九龍城啟德協調道2號AIRSIDE B1樓B129號舖

人均收費：$100-$200



啟德美食【5】魚がし日本一 —— 日本過江龍立食壽司店

魚がし日本一是來自日本的立食壽司店，啟德店同樣貫徹品牌理念，採用開放式壽司吧檯的設計，提供立食及坐食供食客自由選擇，並供應壽司、丼飯、卷物、刺身等日式料理。招牌推介有三味吞拿魚丼、北海丼、火焰漁夫丼、廚師特選壽司10貫，份量十足，價錢也合理。

魚がし日本一

地址：九龍城啟德協調道2號AIRSIDE G樓G001號舖

人均收費：$100-$200



啟德美食【6】Terrace in seaside —— 濟州柑橘主題輕食

Terrace in seaside源於韓國仁川，主打以柑橘為主調的韓式輕食，店內裝潢亦用上柑橘的顏色及柑橘樹作為裝飾。店內的人氣推介有清甜柑橘窩夫、水果忌廉三文治及濟州柑橘乳酪。此外，啖啖蟹肉千層麵、明太子蟹肉飯卷、墨汁八爪魚燉飯等餐點亦值得一試。

Terrace in seaside

地址：九龍城啟德協調道2號AIRSIDE 6樓L604號舖

人均收費：$100-$200



啟德美食【7】GoNuts——米芝蓮級別團隊主理Cafe

位於零售館內的GoNuts，由米芝蓮級別團隊主理，以高質漢堡、意粉、窩夫等美式美食，成為不少人開show前的開餐之選。進入餐廳內，一面網球牆完美呼應體育園主題，食客最推薦其芝士熔岩漢堡系列及窩夫，漢堡扒肉汁配合芝士一同湧出，邪惡但滋味十足，外脆內軟帶微溫的窩夫，配上雪糕，一冷一熱超過癮！

GoNuts

地址：九龍城啟德承啟道38-39號啟德體育園啟德零售館2 G樓M2-016號舖

人均收費：$100-$200



啟德美食【8】名苑酒家．八珍玉食 —— 4,700呎粵菜館

位於啟德零售館2期的「名苑酒家．八珍玉食」是由法國國際廚皇美食會大師獎名廚主理，該店佔地達4,700呎，設有160個座位。酒家的特色菜式有招牌荔枝柴燒鵝皇，半隻$278；全隻$500，師傅會將鵝隻用荔枝木在烤爐慢火燒製，令鵝的外皮金黃酥脆、多汁鮮嫩，再配上酸甜解膩的酸梅醬，非常開胃！此外，還有瓦煲生焗薑蓉黃花魚、意大利黑醋骨、手工千葉豆腐等特色菜。

+ 6

名苑酒家．八珍玉食

地址：九龍城啟德承啟道38-39號啟德體育園啟德零售館2 3樓 M2-310號舖

人均收費：$100-$200



啟德美食【9】Greyhound Café HK —— 鮮蝦刺身杯／泰式香芹炒蛋

Greyhound Café啟德新店推岀新菜式！包括泰式鮮蝦刺身杯、泰式香芹炒蛋、金不換卜卜蜆等菜色。泰式鮮蝦刺身杯，選用新鮮海蝦製作，口感鮮甜彈牙！配上特製泰式醬汁，令味道更有層次。而泰式香芹炒蛋加入中式香芹葉後，提升了味道層次！而且有濃郁蛋香、不會過於油膩，單吃或是配飯都非常適合！至於金不換卜卜蜆，師傅選用了鮮甜蜆肉，再加入泰國金不換羅勒葉、蒜蓉和辣椒翻炒，使味道層次分明，又能襯托出蜆肉的鮮味！

Greyhound Café

地址：龍城啟德承啟道38-39號啟德體育園啟德零售館2 1樓 112號舖

人均收費：$100-$200



啟德美食【10】四寶食堂 —— 新派靚靚茶記

新派靚靚茶記「四寶食堂」，佔地2,600呎，提供經典必食包括喜哥葱油豬扒煎蛋飯、招牌沙嗲牛肉麵、東京醬油叉燒滑蛋飯、蕃茄薯仔牛肉湯通粉等，還有現場烘焙出爐的麵包和蛋撻，酥皮蛋撻配雪山叉燒包價錢為$36，價錢尚算親民。

四寶食堂

地址：九龍城啟德承啟道38-39號啟德體育園啟德零售館3 G樓M3-006號舖

人均收費：$50-$100



啟德美食【11】Ha Noi 越南菜 —— 高CP值越南美食

Ha Noi 越南菜主打越南粉麵，，晚市除了單點食物，還可選二人或四人套餐供應，價錢由208元起，CP值高！必食極品牛三寶湯河粉有生牛肉、牛展、牛丸，還有2人用重量級越南火車頭。越南美食當然少不了各式香脆小食，例如是香炸春卷、香茅雞翼、越南法包等美食，每道菜餚都展現越南飲食文化的精髓！

+ 3

Ha Noi 越南菜

地址：九龍城啟德承啟道38-39號啟德體育園啟德零售館3 G樓M3-002號舖

人均收費：$50-$100



啟德美食【12】N+ BURGER —— 航空主題餐廳、澳洲自家牧場

N+ Burger啟德店以航空主題設計，巨型餐牌仿照航班資訊牌設計，機艙窗戶展示舊啟德機場的圖片，加上登機閘口顯示屏的裝飾，滿滿香港情懷！N+ BURGER是香港首間擁澳洲自家牧場漢堡店，每日直送安格斯牛肉，製作全天然安格斯牛肉配酸種麵包漢堡，大玩Farm-to-Burger！必食特級松露醬牛前腩漢堡、經典煙肉芝士漢堡，以及香辣惹味的火焰烤雞漢堡！

+ 1

N+ BURGER

地址：九龍城啟德承啟道38-39號啟德體育園啟德零售館2 1樓M2-102號舖

人均收費：$50-$100



啟德美食【13】Nisugu —— 夜景西班牙日式Fusion菜

雙子匯美食眾多，當中西班牙日式fusion菜Nisugu在短期內就引起熱話，餐廳不但菜式精緻、環境寬闊舒適，更位於商場高層，設有室外露天座位，可飽覽啟德夜景，氛圍感十足，適合慶祝生日節日。另外，Nisugu走朝啡夕酒風格，下午主打性價比日式定食、全日早午餐、咖啡等，晚上就轉為西班牙套餐、雞尾酒等。招牌菜有啖啖肉大蝦、青口和蜆肉西班牙海鮮飯。

Nisugu

地址：啟德協調道12號雙子匯1期崇光啟德店食匯堂14樓1402號舖

人均收費：$100-$200



啟德美食【14】新泰東南亞餐廳 —— 30年老牌泰菜

元祖店位於尖沙咀的新泰東南亞餐廳，進駐啟德雙子匯。品牌由經驗豐富泰籍廚師主理，經營超過30年，主打地道星馬泰菜式，元祖店深受食客喜愛，至今依然人龍不斷，因此啟德店同樣備受關注。啟德店環境走東南亞風，招牌菜有酥炸香茅魚、麵包焗咖喱軟殼蟹和泰式生蝦，其中南瓜焗咖喱海鮮更是亮點，整個南瓜釀滿豐富的海鮮和紅咖喱。

新泰東南亞餐廳 (啟德)

地址：啟德協調道12號雙子匯1期崇光啟德店食匯堂14樓1404-1405號舖

人均收費：$100-$200



啟德美食【15】The Cipollini Pizzeria —— 正宗Pizza+手工Gelato

The Cipollini Pizzeria是一間毛孩友善的手工意大利菜餐廳，不少食客都大讚其菜式美味高質，店員友善，店內外的氣氛悠閒自在充滿意國風情，適合一家用膳和跟朋友聚會。必食菜式有手工羅馬意大利薄餅及Gelato，例如惹味和牛西冷薄餅、班蘭味Gelato，每款菜式較少見，因此成為了AIRSIDE的熱店。

The Cipollini Pizzeria

地址：啟德協調道2號AIRSIDE G樓G012號舖

人均收費：$100-$200



啟德美食【16】五匠六釜 —— 親民價京川滬菜

五匠六釜同樣是AIRSIDE的受歡迎餐廳之一，每逢假日門外都人頭湧湧，不但食物優質，價錢對於京川滬菜也算親民價。其中半隻北京填鴨$168，香脆金黃色的外皮，配上肉質豐滿的鴨肉，脂肪層又恰到好處，食客都一致大讚！另外不容錯過外脆內軟的京燒羊肉和滑嫰味濃的醉雞。

五匠六釜

地址：啟德協調道2號AIRSIDE 6樓L602號舖

人均收費：$100-$200



啟德美食【17】肉味情談 —— 釜山過江龍韓國燒肉

釜山人氣過江龍燒肉店肉類主要由韓國、日本引入。其中切成薄片半圓形花卷五花肉，油脂豐盈，烤至略帶焦香再蘸醬汁更加惹味，另外韓牛肉眼、新鮮鰻魚同樣新鮮。午市套餐$78起，傳統料理有薯仔排骨湯、烤小章魚五花肉飯等選擇。

肉味情談

地址：九龍城啟德協調道2號AIRSIDE 5樓L506號舖

人均收費：$200-$400



啟德美食【18】Washabu —— 高質日式火鍋

日式火鍋Washabu提供多元化選擇，嚴選日本、澳洲、美國等地優質牛肉，包括美國牛板腱、澳洲和 牛肩胛板肉，和港人最愛日本黑毛和牛西冷，配上多款特色湯底，如傳統日式壽喜湯、昆布柴魚湯、極上鯛魚湯以及龍蝦味噌湯等，總有一款啱你口味！不少評論指出，日本黑毛和牛一人前午市火鍋划算，只需要$208，店員亦服務周到。

Washabu

地址：啟德協調道12號雙子匯1期12樓1202-3號舖

人均收費：$200-$400



啟德美食【19】Yonna Yonna by Yanbaru Gelato —— 沖繩純素手工雪糕

YONNA YONNA Gelato是日本沖繩著名雪糕品牌Yanbaru Gelato的首間海外分店，由意大利手工雪糕世界盃冠軍柴野大造先生創立。招牌水果口味手工雪糕採用沖繩空運時令蔬果，每日新鮮製造，果味突出。部分更是純素選擇（無牛奶），例如今帰仁西瓜、沖繩勝山香檸同菠蘿桶柑等。獨特的橘子香草彭馬斯卡邦尼口味更獲2015年日本全國優勝大獎，是必食口味。

Yonna Yonna Gelato

地址：九龍啟德沐翠街12號雙子匯二期地下G16號舖

人均收費：約$50



啟德美食【20】Dayvi Gelateria —— 意大利手工Gelato

Dayvi Gelateria是啟德零售館內的意大利手工Gelato品牌，店舖裝修還原意大利街景及雪糕車，門口有巨型雪糕裝飾，非常打卡able！Gelato嚴選全球頂級食材，以全手工打造，而且採用低糖低脂低卡配方！必食推介有開心果、金莎朱古力、乳酪杏桃味道雪糕味道非常濃郁、口感綿密滑順，絕對值得一試！餐廳亦有提供咖啡可以搭配Gelato想用！

Dayvi Gelateria

地址：九龍城啟德承啟道38-39號啟德體育園啟德零售館2 1樓M2-115號舖

人均收費：$50-$100



