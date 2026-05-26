飲茶酒樓平價推介16間｜米芝蓮／$2點心／$1燒乳鴿／$38沙巴龍躉

飲茶平價推介｜酒樓平價推介｜上茶樓飲茶並非長者專利，精緻點心也是不少人的心頭好，不過不同酒樓價錢可以相差幾倍。《香港01》好食玩飛記者搜尋了香港16間平價飲茶好去處，讓大家享受飲茶樂趣之餘又可以慳住荷包，其中有早茶茶位$1的社企「銀杏館」，以及茶皇殿的$1炸乳鴿。詳情即睇下文！



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飲茶酒樓平價推介【1】明星海鮮酒家——$4炸乳鴿＋$28海鮮小菜

明星海鮮酒家已是多年老字號，酒樓在午市、下午市期間點心都會推出優惠，價錢介乎$16-24左右，十分抵食。

此外，酒樓亦（包括明星海鮮燒鵝專門店／明星金閣／明星皇宮）有晚市優惠！6月期間，下午5時30分後，食客可以低至$4享用招牌脆皮炸乳鴿，以及以$28享用多款即叫即炒的海鮮小菜，如陳皮油鹽蒸沙巴仔、魚子醬伴冰鎮鮑魚等。6位以上入座更可享脆皮乳豬及燒鵝皇超值優惠，乳豬半隻$100起；燒鵝皇半隻$50起。

明星海鮮酒家／明星海鮮燒鵝專門店／明星金閣／明星皇宮

地址：

西環明星海鮮燒鵝專門店：香港德輔道西271-285號二樓B鋪

筲箕灣明星金閣：筲箕灣道333號H21商埸一樓

深水埗明星金閣：九龍深水埗大埔道168-178A地下及2樓

牛頭角金閣海鮮酒家：九龍牛頭角道165號地下及1樓(淘大花園側)

屯門明星金閣：屯門屯喜路2號栢麗廣場3字樓R1-R2舖

大埔明星皇宮：新界大埔邨廣福商場2樓R1舖

大圍明星海鮮燒鵝專門店：沙田大圍道1-35號金山樓一樓

元朗明星皇宮：元朗阜財街34-36號光華中心二至三樓

粉嶺明星皇宮：粉嶺祥華邨祥華商場地下G01C及G11號舖

註：西九明星樓不適用優惠

人均消費：$100-$200



飲茶酒樓平價推介【2】茶皇殿——$1脆皮燒乳鴿／$16.8六頭南非鮮鮑魚

茶皇殿早市時段（早上7時至11時30分）茶位只需$9。而點心價錢亦僅$18.8起。

此外，即日起至6月30日，晚市期間，茶皇殿推出全新「晚市堂食6選1」優惠，食客可從指定菜式中6選1，其中招牌脆皮燒乳鴿僅$1即可享用，CP值超高！此外，還有陳皮蒸六頭南非鮮鮑魚亦僅售$16.8、茶皇招牌燒鵝皇$68、清蒸沙巴龍躉$38等等，同樣非常抵食。提提大家，菜式設有限點數量，如招牌脆皮燒乳鴿每位限點1隻及2位起；陳皮蒸六頭南非鮮鮑魚每位限點1隻。

茶皇殿

地址：

石圍角新城店： 石圍角路3號

葵涌商場店： 上角街207號葵涌商場號舖

旺角店： 奶路臣街33號

翔龍灣店： 新碼頭街38號廣場1樓130A號舖

何文田店： 佛光街80號

啟晴店： 啟德啟晴邨晴朗商場1樓A區A102號舖

安達商場店： 觀塘安達邨安達商場UG02號舖

大本型店： 大本型3樓301號舖

人均消費：$100-$200



飲茶酒樓平價推介【3】翠園快閃點心套餐！平均$16一籠！

美心集團旗下、香港有多間分店的翠園，近期推出快閃套餐優惠，「精緻粵菜套餐」只需$128（原價$241）便可品嘗8款點心，即平均$16就有一籠，而且菜式絕不馬虎，包括蝦餃、燒賣、蘿蔔糕、雞絲脆春卷、叉燒拼海蜇、貴妃脆蝦球、魚湯浸娃娃菜及蛋白杏仁茶。酒樓環境清雅，座位舒適，啱晒家庭聚會！

$128歎8款點心🤤

翠園

地址：

新界葵涌興寧路12號葵青劇院1號舖（葵青劇院店）

將軍澳唐賢街9號PopCorn 1, 2樓1-2號舖（popcorn分店）

黃大仙龍翔道136號黃大仙中心北館地下G12號舖（黃大仙分店）

太古太古灣道14號太古城中心第三期1樓（太古分店）

元朗朗日路9號形點 I L2樓2039號舖（元朗分店）

大埔安邦路8&10號大埔超級城B區1樓136-150號舖（大埔分店）

將軍澳寶琳欣景路8號新都城中心二期1樓1033-38號舖（新都城分店）

新界沙田新城市廣場一期8樓801A號舖（沙田分店）

人均消費：$100-$400



飲茶酒樓平價推介【4】點心到——$5茶位／不設加一／蒸飯$32起

點心到主打全日供應即叫即蒸點心，茶位費每位收取$5，且不設加一服務費。點心單價普遍$18至$35之間，並設有兩件裝選項，方便人數少的食客以較低成本點選更多款式。

這裡的蒸飯份量相當有誠意，鳳爪排骨飯或窩蛋牛肉飯約$32至$38，一盅已經足夠一餐。抵食推介包括平日午市供應的套餐，約$50至$65包含一份主食及一款點心，在市中心區域屬於大眾化預算內的實惠選擇。

點心到

地址：

佐敦廟街286-298號華志大廈地下6-8號舖

油麻地彌敦道484號鴻星大廈地舖

旺角洗衣街39號金雞廣場地下1A, 1B, 1C號舖

人均消費：$50-100



飲茶酒樓平價推介【5】鍾菜館——點心低至$7／新增5款$9點心選擇限時供應

稻香集團旗下的鍾菜館主打高水準的傳統粵菜料理與經典點心，裝潢風格大氣溫馨，早市和午市一向非常旺場。鐘菜館推出點心優惠，提供多達16款$7、$8及$9的點心，包括鮑魚燒賣、貓山王榴槤冰皮、陳村粉蒸排骨、大良脆鮮奶卷及香煎鴛鴦糕；全新$7點心，包括潮州粉粿、 瑤柱節瓜甫、鮮蝦韮菜餃、懷舊手工糯米包及椰蓉鹹蛋黃流沙包，菜單不時更新，優惠限時供應至另行通知！

鍾菜館

地址：

坳背灣街13號鍾偉平大樓地下（火炭店）

軒尼詩道338號北海中心2樓（灣仔店）

數碼港商場 1 樓102 號舖及 102 號舖前座位間（數碼港店）

赤柱廣場3樓308號舖（赤柱店）

人均消費：$100-200



飲茶酒樓平價推介【6】鍾廚——點心低至$7／新增5款$9點心選擇限時供應

同樣亦是稻香集團旗下的鍾廚是走新派、新穎路線的精品中菜館，從5月16日起，同樣推出$7、$8及$9的點心優惠，只要$7就能品嚐到椰蓉鹹蛋黃流沙包，外皮鬆軟，甜而不膩。而最令人驚喜的是只需$9就能吃到整隻鮑魚在上頭的鮑魚燒賣，絕對是平民價錢、高級享受。提提大家，菜單不時更新，優惠限時供應至另行通知！

鍾廚

地址：

北京道1號802號舖（尖沙咀店）

時代廣場12樓1201舖（銅鑼灣店）

人均消費：$100-200



飲茶酒樓平價推介【7】潮囍薈——點心低至$7／新增5款$9點心選擇限時供應

潮囍薈作為集團旗下的潮州菜代表，日常主打正宗的潮滷美食、功夫菜與打冷。這裏的點心師傅除了傳統廣式點心外，更融入了不少潮式元素與新派甜品創意。潮囍薈同樣有配合點心優惠，其中$7點心，包括有潮州粉粿、 瑤柱節瓜甫等，可以在品嚐平價點心的同時，試試不一樣的潮州風味。菜單不時更新，優惠限時供應至另行通知！

潮囍薈

地址：

尖沙咀彌敦道100號The ONE12樓

人均消費：$100-200



飲茶酒樓平價推介【8】銀杏館——$1茶位／點心一件一籠$2起

社企餐廳銀杏館三間分店，每天早上7時30分至10時30分供應早茶點心，茶位僅需$1。而點心全部由廚房團隊每日手作製作，包括蝦餃、燒賣、粥品、蒸飯等經典1盅1件的點心，款式多達22款，當中最平的蛋點僅$2起，價錢豐儉由人，啱晒各位老友記在晨運後與三五知己相聚。

銀杏館

地址：

太古基利路7號太吉樓地下4及5號舖

油麻地彌敦道385號平安大樓1樓20號舖

油塘高超道38號大本型空中花園R01號舖

人均消費：$100-$200



飲茶酒樓平價推介【9】蓮香樓——百年歷史／茶盅泡茶／鵪鶉蛋燒賣／招牌蓮蓉包$20起

蓮香樓是一間擁有近百年歷史的傳統茶樓，室內裝修保留舊式茶樓風格，提供茶盅泡茶，並由店員推著點心車在座位間供應點心，食客需自行拿取點心卡交由店員蓋章。收費方面，茶芥每位為$18，長者於早茶時段（早上6時至9時45分）出示樂悠咭或長者咭更可享$2茗茶及免加一。

點心價格方面，則按大小分為不同級別，單價普遍介乎$20至$50不等。除了招牌的蓮蓉包、燒賣及腸粉外，店內亦有供應如鵪鶉蛋燒賣、豬肚燒賣等市面較少見的傳統款式。體驗舊年代！

蓮香樓

地址：

上環德輔道中249-253號東寧大廈地下9及10號舖及1至2樓

尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈1樓至2樓

人均消費：$100-$200



飲茶酒樓平價推介【10】龍悅——早市$7.8起／假日適用

龍悅酒樓火炭店繼$88點心放題後，再推出驚人優惠！逾50款點心與粥粉飯麵，早市及茶市價$7.8至$16.8不等，周一至日連公眾假期均不加價。當中有鮮蝦餃、燒賣皇、奶黃包、叉燒腸、鳳爪排骨飯等多款經典點心。

龍悅（火炭店）

地址：

火炭山尾街18-24號沙田商業中心商場2樓

人均消費：$100-$200



飲茶酒樓平價推介【11】新贊記點心皇——$41孖寶套餐

新贊記點心皇是一間走大眾化路線的點心店，店面裝修簡約，環境與一般街坊茶餐廳相近。不少食客認為這裡的點心雖然沒有華麗的擺盤，但勝在即叫即蒸，上桌時熱氣騰騰，保留了傳統點心應有的溫度，是飲茶的實惠選擇。

招牌點心如鮮蝦餃皇皮薄且蝦肉分量適中，蟹籽鮮蝦燒賣肉質紮實而不油膩；豉汁蒸排骨 $26，排骨滑嫩且豆豉味入味。整體而言，食客多評價其出品穩定，以親民的價格提供街坊認可的品質。

新贊記點心皇

地址：

旺角深圳街8號

太子荔枝角道33號百匯軒

長沙灣東沙島街181號地下C號舖

深水埗大埔道48-52號中正大廈地舖

人均價格：$50-$100



飲茶酒樓平價推介【12】得閒飲茶——$20起創意點心／得獎蝦餃之王

得閒飲茶是一間走新式路線的點心專門店，該店主打即叫即蒸的手工點心，並以懷舊香港風格為裝潢主題。招牌美食包括皮薄餡鮮的蝦餃之王、蟹籽燒賣皇以及口感鬆軟的傳統馬拉糕。此外，店內亦提供如黑金流沙包及蒜香蝦春卷等融合新意的款式。

點心價格根據種類劃分，小點約為$22，中點約$28，大點及特點則由$32至$38不等。以招牌的蝦餃之王及燒賣為例，每份單價約為$35前後，而腸粉及炸物類則約介乎$25至$35。茶位費通常為每位$6，該店不設加一服務費。

得閒飲茶

地址：

太子運動場道7B號地舖

深水埗福榮街116號

元朗谷亭街13號

人均價格：$50-$100



飲茶酒樓平價推介【13】籠太子點心專門店——原隻鮑魚燒賣／多汁小籠包

籠太子點心專門店同樣以平價飲茶聞名，品牌於屯門和太子都有分店，點心價格大約$21至$55，食物即叫即做！其中餐廳主推更有原隻鮑魚燒賣、多汁小籠包。

籠太子點心專門店

地址：

旺角柏樹街9號

屯門新青街11號萬寶樓地下2號舖

人均價格：$50-$100



飲茶酒樓平價推介【14】添好運點心專門店——米芝蓮一星／點心$25起／黑松露鮮蝦餃

添好運點心專門店是一家以著稱的港式茶館，曾被稱最便宜的米芝蓮星級餐廳。店舖裝潢從傳統樸實轉向更現代、雅致的風格。該店的招牌點心是酥皮焗叉燒包，外殼香脆、內餡熱氣騰騰。此外，馬拉糕的蓬鬆度與鮮蝦燒賣的紮實口感。價格定位非常大眾化，普通點心每份約$25至$45。品牌亦推出了多款融入新派元素的菜式，包括鮑魚燒賣皇、黑松露鮮蝦餃以及金絲炸鮮奶等。

+ 1

添好運點心專門店

地址：深水埗福榮街9-11號地舖

中環港鐵香港站L1樓12A及12B號舖

大角咀海庭道18號奧海城二期地下G72A-C號舖

尖沙咀河內道18號K11購物藝術館1樓119號舖

尖沙咀香港西九龍站B1M層B1M-1號舖

將軍澳欣景路8號新都城中心二期地下G03號舖

太古康山道1號康怡廣場北座地下G2號舖

元朗朗日路9號形點一期2樓2068號舖

新蒲崗太子道東638號Mikiki地下G03A號舖

沙田沙田正街18-19號新城市廣場一期4樓455號舖

人均消費：$50-$200



飲茶酒樓平價推介【15】利東集團 —— $3茶位／$38半隻北京片皮鴨

利東集團全線品牌最近推出驚喜週年慶優惠「全日飲茶$3茶位」，參與分店包括利東軒、利榮軒、利龍軒、利東酒家、港灣宴會廳，不分時段、年紀，堂食飲茶一律位位$3！幫大家慳返啲錢，又可以叫多兩籠點心啦！另外，利東集團推出晚市優惠套餐，低至只需$38就有半隻北京片皮鴨等等優惠之選。

另外，港灣宴會廳的晚市特設更晚舞樂隊演奏，並設有豪華舞池及現場樂隊伴奏，提供輕歌妙舞的用餐體驗。

+ 2

利東軒

地址： 土瓜灣土瓜灣道78號

利榮軒

地址： 屯門建榮街24號建榮商業大廈

利龍軒

地址： 九龍灣常悅道企業廣場

利東酒家

地址：油塘崇信街8號鯉灣天下

港灣宴會廳

地址：新蒲崗寧遠街3-23號越秀廣場5樓

人均消費：$101-$200



飲茶酒樓平價推介【16】自己人——午市點心低至$8／免費入會登記半價

融合傳統潮州風味與創新元素的自己人，近日更推出震撼的午市全線點心半價優惠，多款手工點心即叫即蒸，半價的價錢發售，性價比極高。優惠期間，星期一至日上午11時至下午4時30分內，即場進行免費入會登記，即可享受全線點心半價折扣優惠，包括紫蓉八爪魚、抱抱蝦餃、黑蒜蝦燒賣、豬豬包等點心，每款低至$8。

自己人

地址：

荃灣楊屋道1號荃新天地UG樓UG43&81號舖

沙田沙田正街2-8號新城市廣場三期2樓A238號舖

九龍城啟德協調道2號AIRSIDE 7樓L703A號舖

人均消費：$101-$200



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