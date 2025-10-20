長者優惠｜北上養老每月有$5000政府資助！附申請資格＋方法

長者津貼｜近年有不少長者選擇北上養老，政府近日推出「綜合社會保障援助長者入住廣東院舍試驗計劃」，長者入住指定大灣區指定安老院，可以獲得每月$5,000資助。《香港01》「好食玩飛」整合試驗計劃詳情及申請資格，即看內文了解！



政府推北上安老資助計劃 為期三年每月津貼$5,000

政府於2025年10月1日起推出由關愛基金資助的「綜合社會保障援助長者入住廣東院舍試驗計劃」，計劃為期三年，將會資助入住大灣區指定安老院的綜援受助長者，每名合資格長者可以獲得每月$5,000資助，名額1,000個。

綜援長者入住廣東院舍試驗計劃｜申請資格

【1】符合資格參加或已參加「綜援長者廣東及福建省養老計劃＊」；及

【2】將會或已經入住指定安老院；及

【3】沒有同時獲社會福利署（社署）或其他機構資助安老院住宿費用

＊「綜援養老計劃」申請人除了必須通過綜援計劃的入息及資產審查外，還需要符合以下要求：

【1】香港永久居民，在本港居住最少7年；及

【2】年齡65歲或以上；及

【3】緊接申請日前，已連續領取綜援金最少1年



綜援長者入住廣東院舍試驗計劃｜申請方法

合資格長者可向服務機構或負責其綜援個案的社會保障辦事處提出申請。服務機構會提供有關指定安老院的資訊，讓長者及其家人自行選擇合適的安老院，並協助他們辦理有關申請手續。完成審核後，社署會向申請人發出通知書，通知其申請結果及資助發放安排。

此外，服務機構首個安老院體驗團亦暫定於2025年11月舉行，社署將分批向合資格綜援受助長者發信，介紹試驗計劃及邀請他們參加體驗團，讓長者參觀設施和體驗服務。

綜援長者入住廣東院舍試驗計劃｜指定安老院名單

深圳市

【1】香港賽馬會深圳復康會頤康院

【2】深業頤居養老運營（深圳）有限公司

【3】深圳市寶安區前海人壽幸福之家養老院

【4】深高速深高樂康健康服務（深圳）有限公司（光明社會福利院）

【5】深圳市共享之家養老服務有限公司龍城店

肇慶市

【6】香港賽馬會伸手助人肇慶護老頤養院

中山市

【7】中山火炬開發區頤康老年服務中心

佛山市

【8】佛山市眾星天福養老服務有限公司

【9】佛山市暢享薈養老院有限公司

【10】佛山市順德區和泰安養中心

【11】佛山市南海區桃苑福利中心有限公司

【12】佛山市醫養康養產業發展有限公司

【13】佛山市順德區倫教醫院

廣州市

【14】南沙區養老院（廣州市南沙區頤年養老服務中心）

【15】廣東頤壽醫療養老有限公司廣州麓湖家長薈分院

【16】廣州椿萱茂陳涌養老服務有限公司

【17】保利養老服務管理有限公司廣州天悅和熹會頤養中心

【18】廣州椿萱茂養老服務有限公司

【19】廣州市祈福護老公寓

【20】廣州江頤養老服務有限公司

江門市

【21】江門市新會區養老中心

珠海市

【22】和園頤養中心

惠州市

【23】蔚耆（廣東）養老有限公司

【24】惠州市社會福利院（惠州市社會福利服務中心）

