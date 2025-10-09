長者裝修津貼懶人包｜政府資助業主8萬　申請資格、方法一文看

長者維修自住物業津貼計劃資格｜公屋裝修津貼申請｜當樓宇日漸老舊，許多家居潛藏的安全隱患，例如窗戶老化鬆脫、牆身滲水發霉等問題都會一一浮現。不過有好消息帶給各位老友記，政府現推出「有需要人士維修自住物業津貼計劃」，為年滿60歲或以上的合資格長者，提供高達$80,000的裝修資助！想知道如何把握這個黃金機會，申請這筆實用的維修資助，為安樂窩進行全面升級，就立即閱讀下文，了解所有申請資格與詳情啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

長者裝修津貼2025｜什麼是「有需要人士維修自住物業津貼計劃」？

「有需要人士維修自住物業津貼計劃」，簡稱為「有需要人士維修津貼」，由市區重建局（市建局）推出，計劃推行的目的是，為有需要自住業主提供財政資助，津貼維修自住樓宇的費用，改善樓宇失修的情況，加強其居所的安全。

「有需要人士維修自住物業津貼計劃」的目的是，為有需要自住業主提供財政資助，津貼維修自住樓宇的費用，改善樓宇失修的情況，加強其居所的安全。（官方圖片）

每位合資格的自住業主最高可獲$80,000的津貼。該津貼的工程範圍涵蓋大廈公用地方的維修工程費用；償還申請人名下於屋宇署、香港房屋協會（房協）或市區重建局（市建局）的樓宇維修貸款；以及自住單位內的工程。

長者裝修津貼2025｜申請資格

「有需要人士維修自住物業津貼計劃」的申請資格如下：

●申請人須持有有效香港身份證；及

●申請人須為住用或綜合用途樓宇內的住用單位業主；及

●申請人及其合法配偶(如已婚)均居住在申請物業；及

●申請人必須符合以下其中一項條件：

i.年滿60歲長者，須符合入息及資產限額；或

ii.長者生活津貼的受惠人；或

iii.綜合社會保障援助的受助人；或

（綜合社會保障援助的受助人，須同時符合以下：

a.其同住家庭成員有65歲或以上長者； 或

b.其同住家庭成員經由公立醫院或診所的醫生證明為殘疾人士或健康狀況欠佳人士；或

c.其同住家庭成員沒有50歲以下健全成年人）

iv.傷殘津貼的受助人，須符合入息及資產限額；或

●申請人不得為未獲解除破產令的破產人士。

長者裝修津貼2025｜申請教學

計劃屬於市建局恆常計劃，隨時都能申請，只要是合資格之長者，就可透過3個方法申請！第一，經網上申請；第二，親身到市建局辦事處遞交文件；第三，郵寄至市建局辦事處。

申請日期沒有限制，但申請時間上就要注意了！如果是自住單位維修，必須在工程開始前完成申請，待師傅報價後並成功獲批後，才正式開始工程！至於大廈維修方面，只要收到集資通知書後，即可開始申請。

長者裝修津貼2025｜申請所需文件

●申請人及其合法配偶的香港身份證影印本

●結婚證明文件影印本（如已婚）

●維修工程承建商的商業登記證影印本（如申請津貼進行住用單位維修工程）

●列明維修工程項目及工程明細金額的報價單及工程合約影印本（如申請津貼進行住用單位維修工程）

●有關工程費用通知和申請人應繳付的維修工程分攤費用證明（如分攤費用通知信及收據）影印本（如申請津貼進行大廈公用地方維修工程）

●綜合社會保障援助、長者生活津貼或傷殘津貼證明影印本（如適用）

●屋宇署/房協貸款證明影印本（如適用）

●入息及資產證明文件影印本（如申請人並無領取綜合社會保障援助或長者生活津貼）

●申請人名下銀行戶口賬號影印本

●申請人自住住用單位最近期差餉單或住址證明影印本



長者裝修津貼2025｜計劃津貼金額

每個津貼申請上限為$80,000。（資料圖片）

●每個津貼申請上限為$80,000。

●每位合資格申請人及其合法配偶（如已婚）可共獲批最高$80,000的津貼。

●每個物業可獲批最高$80,000的津貼。

●津貼額將依照合資格申請人及其合法配偶（如已婚）擁有物業的業權份數按比例計算。

●政府撥款情況許可下，每位申請人在首次成功申請有需要人士維修津貼的申請表提交日期起計10年內，最多可分4次申請。



長者裝修津貼2025｜計劃中包含的維修內容

「有需要人士維修自住物業津貼計劃」的目的是，為有需要自住業主提供財政資助，津貼維修自住樓宇的費用，改善樓宇失修的情況，加強其居所的安全。（資料圖片）

合資格申領津貼的工程範圍涵蓋住用單位、大廈公用地方進行與樓宇安全有關的維修工程，如下︰

●樓宇結構改善工程，例如修葺鬆脫、破裂、剝落或破損的混凝土；

●改善樓宇外牆安全狀況的工程，例如修葺破損的批盪或紙皮石；

●檢驗、修葺或更換破損的窗戶；

●樓宇檢驗或修葺工程；

●樓宇消防安全改善工程，例如改善走火通道、消防和救援進出途徑和耐火結構；

●提供、改善和維修保養樓宇的消防裝置和設備；

●清拆違例建築工程和違例天台搭建物；

●改善屋宇裝備和衛生設施，例如修葺、維修保養和更換升降機、消防裝置和設備、電線、煤氣豎管、安裝無障礙設施、更換破損的便溺污水管、廢水管、雨水管、食水管、通風管及地下排水渠；

●修葺天台及平台防水層，以及改善滲水問題的工程；

●進行斜坡或擋土牆的維修保養或改善工程；

●改善分間單位的消防及樓宇安全的工程；

●因上述工程引致的相關維修保養工程，包括勘測工程和專業服務(如清拆石棉等)；

●進行與上述有關的附帶或跟進工程，例如因修葺或修復工程所引致的整修工程；以及

●用於償還申請人尚欠屋宇署、房協或市建局的樓宇維修貸款餘額，及/或撤銷有關法定押記/押記令所涉及之費用。



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略