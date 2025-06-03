太陽眼鏡10大推介｜GD最愛巴黎世家/Rosé同款YSL/Gucci/Prada半價

名牌太陽眼鏡推薦2025｜太陽眼鏡是夏日穿搭的最佳拍檔，除了可以阻擋紫外線，更可以當成造型單品！《香港01》「好食玩飛」為大家推薦10大夏天必備的太陽眼鏡，有近期大熱的無框及貓眼款式，也有GD及Rosé同款的經典系列！現在NET-A-PORTER更有限時優惠半價起，大部分太陽眼鏡$1000至$2000就有交易！即看內文！



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由即日起至2025年7月底，NET-A-PORTER官網推出限時優惠，於指定連結選購單品，可享低至半價優惠！無論服飾、鞋履、手袋、家品還是配飾都有折扣！

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名牌太陽眼鏡推薦【1】GUCCI 無框太陽眼鏡

近幾年無框眼鏡重新掀起熱潮，不少韓星、名人都曾以無框眼鏡造型現身！這款GUCCI無框太陽眼鏡時尚簡約，鏡臂處飾有品牌標誌性的「Horsebit」標誌及Logo，雖然低調但亦具有辨識度。GUCCI無框太陽眼鏡提供金色及銀色選擇，金色款鏡片略帶棕色調；銀色款鏡片則略帶藍色光澤，冷暖色系都適合！

GUCCI 無框太陽眼鏡

折後價：$2,454（原價$4,090）

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名牌太陽眼鏡推薦【2】Cartier 不規則太陽眼鏡

Cartier以其奢華珠寶和高級鐘錶而聞名，但品牌的太陽眼鏡同樣做工精良，值得入手！這款Cartier 不規則太陽眼鏡採用無框設計、銀色金屬打造，在鏡臂上更飾有品牌標誌性的綠眼豹紋，搭配紫色不規則鏡片，盡顯奢華！

Cartier 不規則太陽眼鏡

折後價：$5,556（原價$9,260）

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名牌太陽眼鏡推薦【3】PRADA 飛行員太陽眼鏡

飛行員太陽眼鏡在近期的搜尋量激增49%，成為潮人新寵，連G-Dragon、Jennie、謝霆鋒也紛紛配戴飛行員太陽眼鏡現身！這款PRADA飛行員太陽眼鏡採用不規則的D型鏡框，以金屬搭配玳瑁紋鏡臂及暖棕色鏡片，低調又與眾不同。太陽眼鏡正面更飾有品牌Logo，辨識度超高！

PRADA 飛行員太陽眼鏡

折後價：$1,850（原價$3,700）

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名牌太陽眼鏡推薦【4】GIVENCHY GVDAY貓眼透明框太陽眼鏡

透明鏡框近年在韓國非常流行，是不少韓國女生的必備單品！這款GIVENCHY GVDAY貓眼透明框太陽眼鏡採用時下流行的透明框設計，搭配貓眼造型，可以突顯五官、拉長臉部線條，看起來更醒目！此外，太陽眼鏡以灰色為主調，並飾有金屬「4G」標誌，低調簡約而且十分百搭！

GIVENCHY GVDAY貓眼透明框太陽眼鏡

折後價：$1,200（原價$2,000）

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名牌太陽眼鏡推薦【5】Balenciaga Monaco貓眼太陽眼鏡

貓眼太陽眼鏡也有比較圓的鏡框選擇，能夠修飾整體臉型，看起來也不會那麼「兇」。例如Balenciaga這款「Monaco」貓眼太陽眼鏡，以復古橢圓形鏡框和時尚貓眼造型設計，鏡臂以光面玳瑁色為主調，上面飾有品牌的銀色壓花標誌，低調亦有時尚感。

Balenciaga Monaco貓眼太陽眼鏡

折後價：$1,510（原價$3,020）

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名牌太陽眼鏡推薦【6】GUCCI 貓眼太陽眼鏡

除了黑色及棕色等經典顏色，灰色及藍色的太陽眼鏡同樣百搭易襯！這款GUCCI 貓眼太陽眼鏡採用玳瑁醋酸纖維製成，灰色鏡片搭配黑色和綠松石色相間的紋路，在陽光下更反射出淡淡的藍色，非常特別！

GUCCI 貓眼太陽眼鏡

折後價：$1,665（原價$3,330）

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名牌太陽眼鏡推薦【7】Balenciaga Dynasty 方框太陽眼鏡

G-Dragon於aespa演唱會上戴著Balenciaga Dynasty 方框太陽眼鏡大跳《Whiplash》的片段被瘋傳，這副太陽眼鏡亦隨即爆紅斷貨！這款方框太陽眼鏡以經典簡約的黑色為主調，採用方形鏡框設計，鏡腳飾有品牌標誌性的金色「BB」圖案，非常搶眼！

Balenciaga Dynasty 方框太陽眼鏡

折後價：$1,740（原價$3,480）

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名牌太陽眼鏡推薦【8】Saint Laurent SL M140 太陽眼鏡

與Blackpink成員Rose同款的Saint Laurent SL M140 太陽眼鏡鏡框採用長方形設計，眼角部分微微上揚，整體更有時尚感，而且能夠修飾臉部輪廓。太陽眼鏡以黑色為主調，配有深色鏡片，鏡臂飾有小小的品牌logo，造型時尚簡約，十分易襯！

Saint Laurent SL M140 太陽眼鏡

折後價：$2,148（原價$3,580）

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名牌太陽眼鏡推薦【9】Saint Laurent SL740 太陽眼鏡

Saint Laurent SL740 太陽眼鏡採用棱角分明的D形鏡框，非常適合圓臉人士佩戴！太陽眼鏡採用半透明的棕色鏡框，鏡腳飾有撞色玳瑁紋及品牌的長寫logo，整體造型復古更有辨識度。

Saint Laurent SL740 太陽眼鏡

折後價：$2,034（原價$3,390）

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名牌太陽眼鏡推薦【10】Chloé Gayia 超大方形太陽眼鏡

Chloé 的「Gayia」系列太陽眼鏡採用超大尺寸的方框設計，這款Chloé Gayia 超大方形太陽眼鏡同樣如此，並配有圓角設計及棕色鏡片。太陽眼鏡的幼身鏡臂與鏡框形成強烈對比，鏡臂飾有品牌logo，採用玳瑁醋酸纖維製成，整體復古有時尚感。

Chloé Gayia 超大方形太陽眼鏡

折後價：$1,625（原價$3,250）

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