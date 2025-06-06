名牌首飾10大推薦｜Vivienne Westwood/Chloé/Jil Sander 42折起!

名牌首飾抵買推薦｜飾物是女生必備的穿搭單品，能夠提升整體造型風格，人靚啲、心情都靚啲！《香港01》「好食玩飛」為大家推薦10大抵買的名牌首飾及配飾，有Vivienne Westwood、Chloé、Jil Sander、Marni等人氣品牌飾物，現在NET-A-PORTER更有限時快閃優惠，指定單品半價再額外85折，最平$1,515入手！



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NET-A-PORTER快閃優惠 指定單品半價再額外85折！

由即日起至2025年6月11日，NET-A-PORTER推出快閃優惠，購買指定減價單品，於結帳前輸入【EXTRA15】優惠碼，即可享有額外85折！把握機會入手心水單品，準備迎接夏天的陽光與海灘！

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名牌首飾抵買推薦【1】Vivienne Westwood 三層珍珠土星頸鏈

Vivienne Westwood 的土星頸鏈一向受歡迎，這款三層珍珠土星頸鏈結合了Vivienne Westwood的經典元素—「水晶土星LOGO」及「珍珠」，辨識度非常高！雖然頸鏈看起來很繁瑣累贅，但只要搭配低領口及顏色簡約的上衣，就可以提升整體穿搭風格！

Vivienne Westwood 經典三層珍珠土星頸鏈

折後價：$2,756（原價$5,403）

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名牌首飾抵買推薦【2】Marni 水晶花花頸鏈

近幾年流行誇張搶眼的飾品，尤其粗鍊條的choker頸鏈更受歡迎！這款Marni 水晶花花頸鏈用上了Marni花卉系列中的經典元素，雛菊花朵上飾有水晶增加立體感，搭配可調節的銀色粗鏈條設計，實用、型格與時尚兼備，簡單搭配純色系衣服就已經夠突出！

Marni 水晶花花頸鏈

折後價：$2,354（原價$4,615）

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名牌首飾抵買推薦【3】Pacharee Pardo小珍珠頸鏈

珍珠首飾最近也重新成為年輕一代的大熱飾品，不但能夠帶出低調優雅時尚感，而且更可以利用疊戴方式增加層次感！這款Pacharee「Pardo」小珍珠頸鏈無論疊戴還是單戴都能夠完美融入日常穿搭，白色珍珠串珠頸鏈，中間飾有金色不規則蝴蝶吊墜，能夠提升層次感又不會太過搶風頭。

Pacharee Pardo小珍珠頸鏈

折後價：$1,589（原價$3,115）

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名牌首飾抵買推薦【4】Jil Sander 翅膀頸鏈

Jil Sander 一直以低調極簡美學而著稱，最近更正式進軍珠寶界，推出低調奢華的一系列珠寶！這款Jil Sander翅膀頸鏈簡約而不失時尚感，採用銀色金屬手工打造，弧形造型宛如展翅翱翔的翅膀，前端及尾端鑲嵌著水晶，造型精緻又不會太誇張，而且十分易襯！

Jil Sander 翅膀頸鏈

折後價：$2,197（原價$4,307）

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名牌首飾抵買推薦【5】Coperni Swipe 耳環

來自法國的小眾品牌「Coperni」被譽為是時尚界黑馬，因為推出外型及重量都如雲朵一般的Swipe手袋而成為時尚界熱話！這款Coperni Swipe耳環就還原了Swipe手袋的外型，設計十分簡約，僅在中間飾有品牌的小logo，辨識度高又百搭。Coperni Swipe 耳環供應銀色及金色選擇，冷皮膚或暖皮膚都適合！

Coperni Swipe 耳環

折後價：$1,515（原價$2,970）

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名牌首飾抵買推薦【6】Chloé Marcie 夾式耳環

Chloé 的珠寶系列以利用天然材質和寶石而聞名，傳遞出骨子裡的波希米亞氣質。這款「Marcie」耳環亦不例外，以銀色金屬製成，搭配木質鈕扣裝飾非常醒目亦增添女人味，一年四季都可以配戴。另外，這款耳環為夾式耳環，就算是無耳洞的人也適合！

Chloé Marcie 夾式耳環

折後價：$2,168（原價$5,100）

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名牌首飾抵買推薦【7】Alighieri The Bones Of Rebirth 手鐲

Alighieri是來自倫敦的飾品品牌，品牌的飾品設計獨特，以支持可持續發展的回收銀打造，飾品保留手工製作的「不完美」。這款「 The Bones Of Rebirth」手鐲同樣採用回收銀手工打造，外型宛如一條扭曲的骨頭，保留了雕刻痕跡，款式獨一無二，別具特色！

Alighieri The Bones Of Rebirth 手鐲

折後價：$3,274（原價$6,420）

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名牌首飾抵買推薦【8】LIÉ STUDIO The Edith 手鏈

LIÉ STUDIO是來自哥本哈根的配飾品牌，設計風格簡約時尚，以創造出可以反覆穿戴的單品為目標。 這款「The Edith」手鏈以獨特的弧形元素製成，外型有如港人熟悉的「電線橡筋」，非常有趣味性！「The Edith」手鏈提供金色及銀色選擇，超適合日常穿搭！

LIÉ STUDIO The Edith 手鐲

折後價：$1,518（原價$2,976）

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名牌首飾抵買推薦【9】Jil Sander Lonely Heart 胸針

胸針是近期的流行趨勢之一，不少時尚名人都會在簡約、純色的外套或者T恤上配戴名牌胸針，讓整體的造型更加突出，穿搭頓時變得十分搶眼時尚！這款Jil Sander的胸針就十分適合，Lonely Heart系列胸針具設計感，採用金色黃銅手工打造，表面略帶錘紋，扣在衣服上搶眼而不浮誇，當成日常穿搭的配飾也不錯！

Jil Sander Lonely Heart 胸針

折後價：$1,558（原價$3,054）

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名牌首飾抵買推薦【10】Jil Sander 金色圓形胸針

胸針除了可以當作穿搭的裝飾品，更可以當成頸巾扣或腰帶扣！ 如果穿著偏寬鬆的衣服，就可以用胸針把腰間的衣服束在一起，凸顯腰部線條；如果在秋冬季節戴頸巾就可以讓頸巾有不同形狀變化！例如這款Jil Sander 金色圓形胸針，設計簡約，正面飾有小小的品牌logo，可以當成小配飾之餘也可以為整體造型加分！

Jil Sander 金色圓形胸針

折後價：$2,907（原價$5,700）

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