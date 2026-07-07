天文台原來有綠雨暴雨警告？神秘訊號30年未發過　因1原因被取消

天文台預料，本港受偏南氣流影響，有幾陣驟雨，據九天天氣預報，今日（7日）起一連9日有雨，周三（8日）更有狂風雷暴。近日天氣不穩橫風橫雨，天文台多次發出暴雨警告信號，但大家原來有所不知，除了黃雨、紅雨、黑雨外，天文台曾有過綠色暴雨警告信號，且30年來未對外發布，直至1998年才被取消。到底因何原因？



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天文台料一連9日有雨 周二三狂風雷暴

本港天氣不穩，天文台指，活躍偏南氣流及高空擾動會在今明兩日為廣東沿岸帶來驟雨及狂風雷暴。位於西北太平洋的熱帶氣旋巴威會在未來兩三日移向台灣以東海域，受其外圍下沉氣流影響，本周後期華南天色漸轉晴朗，星期五及星期六內陸地區極端酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在下周初為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣。

天文台料一連9日有驟雨。（天文台官網截圖）

近日天氣不穩橫風橫雨，天文台多次發出暴雨警告信號，但原來除了黃雨、紅雨、黑雨，天文台曾有過綠色暴雨警告信號。不過，該信號只向政府內部發放，且從不對外公開。直至1998年，天文台的暴雨系統因一原因改革，「綠雨」才正式被取消。

天文台曾有過綠色暴雨警告信號。（資料圖片）

暴雨警告系統以往僅供政府內部使用

在1992年之前，暴雨警告系統僅供政府內部使用。不過，就在當年5月8日，香港出現了一場嚴重的暴雨（一小時內錄得高達109.9亳米雨量），導致市面混亂，促使天文台不得不重新制定一套新系統，並以交通燈的顏色作參考，將暴雨警告信號分為綠、黃、紅、黑四個級別。這正是暴雨警告信號的由來。

新系統更新後，綠色和黃色暴雨警告信號保留作為內部參考及預報的作用。綠色暴雨表示天文台預料未來12小時，可能有顯著雨量；黃色暴雨則代表，天文台預料未來6小時有超過50毫米雨量。倘若在過去一小時廣泛地區已錄得超過50或100毫米雨量，天文台則會向公眾發出紅色或黑色暴雨警告信號。

綠色及黃色暴雨警告信號，主要用作預報雨量。（Facebook@香港天文台 HKO）

綠色暴雨警告因一場大雨取消

那麼，為什麼後來綠色暴雨警告會消失？原來在1997年6月4日，香港落了一場大暴雨，雖然天文台已於早上7時05分發出紅色暴雨警告，但街上已有大批學生在上學途中，而當時並未宣布停課，令市面情況混亂。

後來，天文台在1998年接納申訴專員公署建議，決定重新定義黃、紅、黑色暴雨警告信號，並向市民公開僅供內部參考的黃色暴雨警告，同時也取消了只作為預報的綠色暴雨警告信號，並一直沿用至今，香港現時才只有三種暴雨警告信號。

更新後的暴雨警告信號。（Facebook@香港天文台 HKO）

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