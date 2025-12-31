深圳滑雪場推介6個｜華發冰雪世界開幕／全球最大室內場！$78起

深圳滑雪場｜深圳好去處｜一年一度滑雪季又開始了！想暢快地滑雪除了搭飛機到外地，到深圳的室內滑雪場體驗也是個好選擇！《香港01》好食玩飛記者就整理出深圳6個室內滑雪場，其中有全球最大室內滑雪場華發冰雪世界、落差20米滑雪道的阿爾卑斯冰雪世界、有雪上保齡球玩的深圳東部冰雪創新城，即看內文！



深圳滑雪場 【1】深圳前海·華發冰雪世界——全球最大室內滑雪場

深圳前海·華發冰雪世界全新開幕，擁有全球最大室內滑雪場！滑雪場佔地約86萬平方呎，設有5條專業賽事級別滑雪道、2個地形公園及1個娛雪區，雪道總長1,569米，其中最長的雪道達463米、垂直落差約83米，刺激體驗宛如置身戶外滑雪場！

冰雪世界的「超雪中心」將是全球最大的室內滑雪場。（官方圖片）

此外，場地還設有約107萬平方呎的冰雪中心，提供14項冰雪遊樂設施，包括極地探險之旅、速降迴旋雪圈道、搖擺雪圈道、雪上卡丁車、冰雕藝廊等，讓小朋友都能樂在其中！

除滑雪場外，場內還有集合沖浪、深潛、攀岩、騎行等多元化運動的「超感公園」，其中室內造浪池具備恆溫28℃人造浪、提供專業護具及安全浪池；潛水區域空間則達8,000立方米，深度更達33米！

深圳前海·華發冰雪世界

地址：深圳市寶安區沙井街道

交通：深圳地鐵會展城站D出口，步行約6分鐘

票價：HK$232起



深圳滑雪場【2】 觀瀾湖卡魯冰雪世界——深圳最大滑雪場

卡魯冰雪世界位於深圳龍華區觀瀾湖生態運動公社，現時是深圳最大滑雪場。滑雪場分為滑雪區和娛雪區，滑雪區有寬20米、長近120米的滑雪道，適合初學者和中級滑雪人士。娛雪區則有雪圈滑坡、螺旋滑梯、兒童雪橇、雪地車等多種玩雪設施。場內有裝備租借，包括滑雪鞋、滑雪板、頭盔等，有網民建議可自行帶上手套，初學者可再另外租借防撞「小烏龜」。

卡魯冰雪世界

地址：深圳市龍華區高爾夫大道 15 號觀瀾湖生態運動公社

交通：深圳地鐵觀瀾湖站A出口，步行約5分鐘

票價：HK$98起



深圳滑雪場【3】 世界之窗阿爾卑斯冰雪世界——落差20米滑雪道

阿爾卑斯冰雪世界在世界之窗旁的歐陸風情街，場內有滑雪區和溜冰區。滑雪區設有一條寬約15米，長約70米，落差20米的專業滑雪道，體驗到刺激的速度感。滑雪區內同樣有玩雪設施，如冰上碰碰車、欣賞冰雕、車胎滑雪等，親子同樂。場內還有童話城堡、北歐小鎮、冰雪奇境等打卡點。

阿爾卑斯冰雪世界

地址：深南大道9037號世界之窗歐陸風情街

交通：深圳地鐵世界之窗站H2出口，步行約5分鐘

票價：HK$78起



深圳滑雪場【4】 深圳東部冰雪創新城——滑雪場採用真冰打造

深圳東部冰雪創新城屬於鹽田區的室內冰雪主題樂園，結合了室內滑雪、餐飲及多種娛樂設施，非常適合一日遊。滑雪場部分位置採用真冰打造，除了滑雪體驗，更設有冰雕、冰上單車、雪上保齡球、雪板、雪地香蕉船、雪圈等多樣化的冰雪遊樂項目，並提供完善的滑雪裝備租借服務。此外，樂園還設有美食街、戶外燒烤區、密室逃脫和劇本殺等多元娛樂選擇。

深圳東部冰雪創新城

地址：深圳市鹽田區鹽田街道鹽田路 3 號保惠冷鏈物流園

交通：深圳地鐵深外高中地鐵站B2出口，步行約9分鐘

票價：三人套票 $354起



深圳滑雪場 【5】SKINOW雪樂山——滑雪訓練連鎖店

SKINOW雪樂山在深圳設有四間分店，與以上提過的滑雪場不同，更針對於滑雪訓練。場地採用模擬滑雪賽道，模擬賽道坡度和長度可隨心調整，因此不論初學者和有經驗的滑雪愛好者都可以找到適合的滑雪模式。另外雪樂山有由專業教練指導的基礎和進階滑雪課程，假如想在去旅行滑雪前學會基本知識，不妨一試。

SKINOW雪樂山

東方明珠城店：深圳市龍崗區龍河路 19 號方茄城一樓

龍崗店：深圳市龍崗區瑞航路海航城 1 期七巧國兒童中心内

深業上城店：深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路 5001 號深業上城 F1

西薈城店：深圳市寶安區西薈城購物廣場 2 期一樓創意集市内



深圳滑雪場 【6】深圳雪域鑫潮——新手友好仿真滑雪！

深圳雪域鑫潮是連鎖室內滑雪培訓及體驗機構，採用先進的室內仿真滑雪設備，可以享受不受季節和天氣限制的滑雪體驗，除了可以模擬真實滑雪場的雪質，場內的坡度與速度都可以自由控制！此外，店內亦提供一對一的滑雪教學課程，票價更包含免費滑雪裝備租借服務，包括雪具及護具，滑雪新手都可以輕鬆學會！

深圳雪域鑫潮

深圳灣睿印店：深圳市南山區深圳灣睿印Rail In B1層B111室

後海匯店：深圳市南山區粵海街道後海濱路3288号的泰倫廣場後海滙商場B1-05

龍華壹方天地店：深圳市龍華區壹方天地商圈

羅湖寶能環球匯店：深圳市羅湖區筍崗街道寶安北路3008號寶能環球匯2層L2010



