BLACKPINK演唱會2025香港站｜Trip.com 6.12開售門票｜附連結

BLACKPINK演唱會2025香港站|韓國女團BLACKPINK宣布明年1月登陸啟德體育園開騷!演唱會一連兩日,更將是BLACKPINK世界巡迴演唱會的尾站!門票已於6月10日開放予BLINK優先購票,並於6月13日起公開發售。不過有好消息是,Trip.com也為BLINK準備了第2次優先購票的驚喜,於明天(12日)早上11時開始發售,各位BLINK要校定鬧鐘啦!

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

BLACKPINK演唱會2025香港站|舉行日期、時間、地點

BLACKPINK將於2026年1月24日及25日,一連兩日於啟德體育園舉行「𝗕𝗟𝗔𝗖𝗞𝗣𝗜𝗡𝗞 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗧𝗢𝗨𝗥 <𝗗𝗘𝗔𝗗𝗟𝗜𝗡𝗘> 𝗜𝗡 𝗛𝗢𝗡𝗚 𝗞𝗢𝗡𝗚」。目前香港站暫定為尾站。

BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN HONG KONG(圖片來源:BLACKPINK@Facebook)

𝗕𝗟𝗔𝗖𝗞𝗣𝗜𝗡𝗞 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗧𝗢𝗨𝗥 <𝗗𝗘𝗔𝗗𝗟𝗜𝗡𝗘> 𝗜𝗡 𝗛𝗢𝗡𝗚 𝗞𝗢𝗡𝗚

活動日期:2026年1月24日及25日

活動時間:6:30PM

活動地點:啟德體育園

票價:

HKD $3,499 (BLINK PIT PACKAGE) / $2,899 (BLINK PACKAGE) / $1,899 (企位)

HKD $2,299 / $1,899 / $1,499 / $1,099 / $899 / $699 (坐位)⁠

HKD $1899 / 1499 / 1099 / 899 (視線受阻坐位)



BLACKPINK演唱會2025香港站|票價、購票詳情

演唱會門票已於5月27日中午12時起開放予Weverse BLINK MEMBERSHIP (GLOBAL)優先購票登記,並分階段進行優先購票及公開發售,詳細時間表如下:

BLACKPINK演唱會😃Trip.com購票登記詳情

第一階段|Weverse BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL)優先購票登記

日期:2025年5月27日12PM至2025年6月1日10:59PM

第二階段|Weverse BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL)優先購票

日期:2025年6月10日

時間:11AM - 11:59PM

第三階段|VISA 信用卡優先購票(Infinite)

日期:2025年6月11日

時間:11AM - 2PM

第四階段|VISA 信用卡優先購票(presale)

日期:2025年6月11日

時間:6PM - 11:59PM

第五階段|Trip.com搶先訂票

日期:2025年6月12日

時間:11AM - 11:59PM

第六階段|公開發售

日期:2025年6月13日

時間:11AM

BLACKPINK演唱會2025香港站|演出歌單

官方尚未公布演唱會歌單,但預計將會現場演唱<How You Like That>、<Pink Venom>、<BOOMBAYAH>、<AS IF IT'S YOUR LAST>等經典歌曲;以及各團員的SOLO歌曲,如Jennie的<SOLO>、<Mantra>;Rosé的<APT.>、<number one girl>;Lisa的<New Woman>、<ROCKSTAR>;Jisoo的<Flower>、<Earthquake>等同樣有望於現場聽得到!

BLACKPINK演唱會😃Trip.com購票登記詳情

𝗕𝗟𝗔𝗖𝗞𝗣𝗜𝗡𝗞 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗧𝗢𝗨𝗥 <𝗗𝗘𝗔𝗗𝗟𝗜𝗡𝗘> 𝗜𝗡 𝗛𝗢𝗡𝗚 𝗞𝗢𝗡𝗚

活動日期:2026年1月24日及25日

活動時間:6:30PM

活動地點:啟德體育園

票價:

HKD $3,499 (BLINK PIT PACKAGE) / $2,899 (BLINK PACKAGE) / $1,899 (企位)

HKD $2,299 / $1,899 / $1,499 / $1,099 / $899 / $699 (坐位)⁠

HKD $1899 / 1499 / 1099 / 899 (視線受阻坐位)



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略