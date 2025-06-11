BLACKPINK演唱會2025香港站｜Trip.com 6.12開售門票｜附連結

BLACKPINK演唱會2025香港站｜韓國女團BLACKPINK宣布明年1月登陸啟德體育園開騷！演唱會一連兩日，更將是BLACKPINK世界巡迴演唱會的尾站！門票已於6月10日開放予BLINK優先購票，並於6月13日起公開發售。不過有好消息是，Trip.com也為BLINK準備了第2次優先購票的驚喜，於明天（12日）早上11時開始發售，各位BLINK要校定鬧鐘啦！

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BLACKPINK演唱會2025香港站｜舉行日期、時間、地點

BLACKPINK將於2026年1月24日及25日，一連兩日於啟德體育園舉行「𝗕𝗟𝗔𝗖𝗞𝗣𝗜𝗡𝗞 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗧𝗢𝗨𝗥 <𝗗𝗘𝗔𝗗𝗟𝗜𝗡𝗘> 𝗜𝗡 𝗛𝗢𝗡𝗚 𝗞𝗢𝗡𝗚」。目前香港站暫定為尾站。

BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN HONG KONG（圖片來源：BLACKPINK@Facebook）

𝗕𝗟𝗔𝗖𝗞𝗣𝗜𝗡𝗞 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗧𝗢𝗨𝗥 <𝗗𝗘𝗔𝗗𝗟𝗜𝗡𝗘> 𝗜𝗡 𝗛𝗢𝗡𝗚 𝗞𝗢𝗡𝗚

活動日期：2026年1月24日及25日

活動時間：6:30PM

活動地點：啟德體育園

票價：

HKD $3,499 (BLINK PIT PACKAGE) / $2,899 (BLINK PACKAGE) / $1,899 (企位)

HKD $2,299 / $1,899 / $1,499 / $1,099 / $899 / $699 (坐位)⁠

HKD $1899 / 1499 / 1099 / 899 (視線受阻坐位)



BLACKPINK演唱會2025香港站｜票價、購票詳情

演唱會門票已於5月27日中午12時起開放予Weverse BLINK MEMBERSHIP （GLOBAL）優先購票登記，並分階段進行優先購票及公開發售，詳細時間表如下：

BLACKPINK演唱會😃Trip.com購票登記詳情

第一階段｜Weverse BLINK MEMBERSHIP（GLOBAL）優先購票登記

日期：2025年5月27日12PM至2025年6月1日10:59PM

第二階段｜Weverse BLINK MEMBERSHIP（GLOBAL）優先購票

日期：2025年6月10日

時間：11AM - 11:59PM

第三階段｜VISA 信用卡優先購票（Infinite）

日期：2025年6月11日

時間：11AM - 2PM

第四階段｜VISA 信用卡優先購票（presale）

日期：2025年6月11日

時間：6PM - 11:59PM

第五階段｜Trip.com搶先訂票

日期：2025年6月12日

時間：11AM - 11:59PM

第六階段｜公開發售

日期：2025年6月13日

時間：11AM

BLACKPINK演唱會2025香港站｜演出歌單

官方尚未公布演唱會歌單，但預計將會現場演唱＜How You Like That＞、＜Pink Venom＞、＜BOOMBAYAH＞、＜AS IF IT'S YOUR LAST＞等經典歌曲；以及各團員的SOLO歌曲，如Jennie的＜SOLO＞、＜Mantra＞；Rosé的＜APT.＞、＜number one girl＞；Lisa的＜New Woman＞、＜ROCKSTAR＞；Jisoo的＜Flower＞、＜Earthquake＞等同樣有望於現場聽得到！

BLACKPINK演唱會😃Trip.com購票登記詳情

𝗕𝗟𝗔𝗖𝗞𝗣𝗜𝗡𝗞 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗧𝗢𝗨𝗥 <𝗗𝗘𝗔𝗗𝗟𝗜𝗡𝗘> 𝗜𝗡 𝗛𝗢𝗡𝗚 𝗞𝗢𝗡𝗚

活動日期：2026年1月24日及25日

活動時間：6:30PM

活動地點：啟德體育園

票價：

HKD $3,499 (BLINK PIT PACKAGE) / $2,899 (BLINK PACKAGE) / $1,899 (企位)

HKD $2,299 / $1,899 / $1,499 / $1,099 / $899 / $699 (坐位)⁠

HKD $1899 / 1499 / 1099 / 899 (視線受阻坐位)



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