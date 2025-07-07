康文署長者免費運動班｜$0學游泳／乒乓球／太極　附暑假報名連結

康文署長者免費運動班｜康文署一直致力推廣「普及體育」，鼓勵不同年齡的市民恆常參與體育運動，當中免費長者運動班提供各類球類運動、游泳、太極、八段錦等，分為到先得、抽籤及即場報名。8月的免費運動班現已開放市民報名抽籤，即看內文了解詳情！



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康文署免費長者運動班 現開放8月活動抽籤

康樂及文化事務署一直致力推廣「普及體育」，在各區康樂事務辦事處都會定期舉辦不同社區康樂體育活動，鼓勵不同年齡及體能的市民恆常參與體育運動和體能活動。

康文署8月免費長者運動班開放抽籤（SmartPLAY 網頁截圖）

當中長者免費活動及運動包括：游泳、太極、高爾夫球、羽毛球、乒乓球、普及體操、社交舞、八段錦等，甚至有免費日營及一日遊活動可以參加！部分活動採用先到先得制度，亦有部分需要進行抽籤或即場報名。目前8月的免費運動班已開放市民報名抽籤。

康文署免費運動班3大報名方法 每人最多可報10項

市民只需於透過SmartPLAY 網頁、SmartPLAY 流動應用程式或設置於康樂場地的智能自助服務站遞交電子表格，便能報名參加18區舉辦的康體活動。每份抽籤申請表最多可填報 10項活動，當中最多可獲分配3項活動，抽籤結果將於7月13日至15日公布。

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此外，未滿60歲人士亦可參與收費相宜的成人課程，各區均有開辦，課程價格由$20起。當中包括：獨木舟、滑浪風帆、健體舞、瑜珈、排球、場地單車等平常較難接觸的運動。

康文署推出長者免費活動及運動可以報名（圖片來源：Getty Images）

兒童暑期訓練班現開放報名 先到先得$40起

除了長者及成人運動班，康文署亦有推出多個兒童及青少年訓練班，如兒童舞、武術、滑板、壁球、健體等，課程由$40起，大部分採用先到先得制度，目前7月起的兒童及青少年暑期訓練班仍有空缺。此外，滑浪風帆、網球及小型網球、游泳、乒乓球、羽毛球等暑期體驗班亦已開放抽籤報名。

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