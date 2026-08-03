長者優惠早餐18大｜樂悠咭可享！$17套餐連熱飲/送奶茶/$78自助餐

長者優惠早餐｜長者持有樂悠咭及長者咭有什麼早餐優惠？現時有不少連鎖餐廳有長者專屬優惠，最平只需$17就可歎一個早餐連熱飲！《香港01》「好食玩飛」記者搜羅了18間連鎖餐廳的早餐優惠，包括麥當勞、KFC、大快活等熱門餐廳，其中1間更只需$78，就可歎酒店自助早餐，詳情即看下文！



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長者優惠早餐｜長者吃早餐有什麼優惠？

長者優惠早餐【1】麥當勞——滿$13送脆薯餅／奶茶咖啡

長者在早上11時前，只要憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿$13或以上；或以正價惠顧凍或熱港式奶茶一杯，即可免費獲贈脆薯餅一客。提提大家，優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

長者優惠早餐【2】美心MX——滿$30減$6

即日至8月16日，長者憑長者咭／樂悠咭／長者八達通，全日惠顧滿$30，即減$6，堂食或外賣都適用。

長者優惠早餐【3】KFC——送薯蓉／奶茶咖啡

長者在早上11時前，憑長者咭惠顧滿$20，即可獲贈薯蓉1個。另外，憑長者咭惠顧滿$10即可獲贈熱奶茶或咖啡1杯。優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

長者優惠早餐【4】大快活——會員每次消費減$3

長者只要攜同長者咭或樂悠咭，親身前往指定分店；或於官網填寫申請表格，即可申請「快活關愛長者咭」。持咭人士，每次消費可減$3，在早餐時段（早上11時30分前）亦可使用！

快活關愛長者咭申請分店詳情｜網上申請

長者優惠早餐【5】一粥麵——早／茶市送熱飲

即日至2026年12月31日，長者持樂悠咭於一粥麵早市（早上11時前）／茶市（下午2時至5時）惠顧正價產品，出示並以樂悠咭支付即送熱飲一杯。

長者優惠早餐【6】太興集團旗下品牌——滿$300減$33

即日至8月31日，只需下載太興手機App，並登記成為會員，即可於App內領取優惠券，憑券可於太興、敏華冰廳、茶木等太興集團旗下品牌之分店，全日惠顧滿$300或以上（加一前），作$33使用。

太興集團旗下供應早餐的品牌：太興（航天城分店除外）、敏華冰廳（香港機場及山頂分店除外）、瓊芳冰廳、錦麗、茶木



長者優惠早餐【7】吉野家——早／茶市減$3

即日至12月31日，長者於早市／茶市時段（下午2時至5時）惠顧滿$30即減$3。優惠不適用於午後の輕食及精明の選系列。提提大家，各分店早市時段不同，詳情可瀏覽官方網頁。

長者優惠早餐【8】Jollibee 快樂蜂——指定早餐+熱飲$17

長者憑長者咭於早上11點前，可使用優惠價$17，購買三件班戟配熱飲。優惠只限星期一至星期五，公眾假期除外。

長者優惠早餐【9】香港愉景灣酒店——自助早餐$78

即日至2026年9月30日，長者持有樂悠咭，於星期一至五早上7時至10時30分，可以$78（原價$218）享用自助早餐。以上優惠只限堂食，另收10%服務費，並需使用實體樂悠咭結帳以享受優惠。

地址：大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號



長者優惠早餐【10】錦麗——減$3

長者憑樂悠咭或長者咭全日於全線錦麗分店惠顧主食或套餐，可減$3。優惠期至2026年12月31日，適用於星期一至日及公眾假期。

長者優惠早餐【11】茶木——減$3

長者憑樂悠咭或長者咭全日於全線茶木分店惠顧主食或套餐，可減$3。優惠期至2026年12月31日，適用於星期一至日及公眾假期。

長者憑樂悠咭或長者咭全日於全線茶木分店惠顧主食或套餐，可減$3。（官方圖片）

長者優惠早餐【12】富臨皇宮——早茶$2茶芥

富臨皇宮黃大仙分店推出長者優惠！60歲或以上持有樂悠咭的老友記，於早茶、午市以及下午茶時段（下午2時入座起計），只要入座前出示樂悠咭，即可享$2茶芥。優惠期由即日至另行通知。

地址：九龍黃大仙龍翔道120號新光中心3樓



長者優惠早餐【13】蓮香樓——早市$2茗茶＋免加一

長者於早茶時段（早上6時至9時45分）惠顧蓮香樓，結帳時出示有效的「樂悠咭」或「長者咭」，可享$2茗茶及免收加一服務費。顧客必須在9時45分前完成結帳並離座。優惠期由即日至另行通知。

地址： 中環威靈頓街160號／尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈1-2/F



長者優惠早餐【14】襟江酒家——早茶$2茶位＋免加一

擁有逾百年歷史的襟江酒家，推出早茶$2茶位兼免加一優惠。老友記出示有效樂悠咭或長者咭，於上午11時前結帳離座，即可享有此優惠，同行者亦可共享！優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號鋪



長者優惠早餐【15】Pacific Coffee——9折

長者凡出示有效長者咭，即享餐飲9折優惠，適用於惠顧咖啡、茶飲、烘焙食品或三文治等。優惠不適用於爹核士街及日富里分店。

出示有效長者咭，即享餐飲9折優惠。（Facebook@Pacific Coffee）

長者優惠早餐【16】Délifrance——購買套餐可免費添飲一次

長者出示有效長者咭或樂悠咭，堂食惠顧任何正價套餐即可享指定飲品免費添飲一次。優惠適用於星期一至五全日（公眾假期除外）。

地址：灣仔莊士敦道181號大有廣場101及102號舖／中環德輔道中19號環球大廈1樓／荔枝角長沙灣道800號香港紗廠工業大廈一、二期地下C2D舖／沙田沙田正街2-8號新城市廣場三期1樓A138號舖／荃灣青山公路398號愉景新城1樓1051號舖



長者優惠早餐【17】華星冰室——滿$50減$5

華星冰室在大埔、尖沙咀、旺角、灣仔等地區均有分店，早市提供多款種類的早餐。而長者持長者咭惠顧，單一消費滿$50即減$5，優惠折扣如此類推。

長者優惠早餐【18】凱日——茶位半價

凱日粤菜館推出長者半價茶位優惠，凡60歲或以上，並持有樂悠咭或長者咭，於早市、午茶、下午茶時段惠顧，埋單時出示長者咭及60歲證明文件，即可享半價茶位優惠。優惠由即日至另行通知。

地址：九龍佐敦彌敦道233-239號佐敦薈3樓



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