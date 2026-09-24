渣打國泰Mastercard｜免簽賬賺5,000里數！買機票減高達HK$1萬

信用卡迎新優惠｜渣打國泰Mastercard® 最新一期里賞Fanfest登場！迎新優惠大升級，申請可揀簽賬賺高達120,000里數或 里賞FanFest 禮遇享高達HK$10,000國泰禮品卡^^！

全新信用卡客戶*及現有信用卡客戶**經《香港01》指定連結成功申請，免簽賬送獨家限時5,000里數！限時加推！海外簽賬滿HK$20,000，加碼送10,000里數，即睇內文點揀最著數！



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渣打國泰Mastercard迎新30秒懶人包

免簽賬激賞：全新信用卡客戶*完成以下步驟，0成本穩袋5,000里數！

1️⃣ 經《香港01》獨家連結申請：先享免簽賬 5,000 里(新客*) / 5,000里(舊客**)

2️⃣ 迎新二揀一：里賞Fanfest禮遇「高達HK$10,000國泰禮品卡^^」 或 「高達120,000迎新里數」



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里數迎新最高可獲得5套日本來回經濟客位機票！

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信用卡迎新｜全新Fanfest禮遇：高達HK$10,000國泰禮品卡

即日起至11月30日，全新信用卡客戶*申請渣打國泰Mastercard，可選全新里賞Fanfest迎新禮遇賺「國泰禮品卡^^」當錢使！簽賬達指定要求，最高可獲HK$10,000國泰禮品卡，預訂機票時可直接折扣扣減。獎賞價值足以直接購買經濟艙或商務艙機票，而且不設不適用日子，隨時飛轉台灣、日本！

信用卡類型 簽賬要求 贈送之國泰禮品卡^^ 足夠購買 渣打國泰 Mastercard (綠卡) HK$6,000 HK$2,000 1張 台灣來回機票^^^（經濟客艙） 渣打國泰 Mastercard – 優先理財 (藍卡) HK$12,000 HK$5,000 1張 日本來回機票^^^（經濟客艙） 渣打國泰 Mastercard – 優先私人理財 (黑卡) HK$18,000 HK$10,000 2張 日本來回機票（經濟客艙）^^^／ 1張 澳洲／歐洲來回機票（經濟客艙^^^／ 1張 東南亞來回機票^^^（商務客艙）

國泰禮品卡使用小貼士：

1. 禮品卡僅限一次性購買，不可分單，不設找續。（建議購買機票時用盡禮品卡面值！）

2. 僅限用於購買國泰營運航空 (CX) 航班，不能用於國泰網上商店 (e-shop) 或國泰假期 (Cathay Holidays)。



信用卡迎新｜《香港01》禮遇：額外賞5,000里數

經《香港01》指定連結申請渣打國泰Mastercard，全新信用卡客戶*及現有信用卡客戶**經無需簽賬享5,000里數！全新信用卡客戶*更可享首年免年費！

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開卡後滿足簡單簽賬要求，即解鎖台灣 / 日本機票！

信用卡簽賬加碼｜外幣簽賬額外送1萬里

即日起至2026年10月29日，全新信用卡客戶*或現有渣打國泰Mastercard客戶，於推廣期內成功登記及累積合資格外幣簽賬（港幣以外之貨幣）滿指定金額，最高可獲額外10,000里數，連同基本里數享低至HK$1 = 1里！

簽賬滿HK$8,000：額外獲4,000里；或

簽賬滿HK$20,000：額外獲10,000里



登記連結︰https://www.sc.com/hk/regform2

信用卡迎新｜賺高達125,000里數 = 換5套日本來回經濟艙機票

喜歡儲里數，靈活選擇旅行目的地？亦可選擇迎新里數！全新渣打國泰Mastercard（綠卡）客戶*於出卡後2個月內，累積合資格簽賬^滿指定金額，最高可賺取45,000里數！

渣打國泰 Mastercard®簽賬任務：機票兌換目標一覽表 累積簽賬金額 (2個月內) 額外里數獎賞 總里數* (全新客戶) 可兌換機票建議 (經濟客位) HK$0 (免簽賬) -- 5,000 里數 HK$5,000 (等級1) +10,000 里數 15,000 里數 台灣來回 (1套)~ HK$40,000 (等級2) +20,000 里數 25,000 里數 台北 / 高雄 / 河內 / 首爾 / 曼谷 / 新加坡 / 日本東京 / 大阪 / 札幌來回 (1套)~ HK$110,000 (等級3) +40,000 里數 45,000 里數 澳洲悉尼／墨爾本／中東 (杜拜) 來回 (1套)~ 註：總里數已包含《香港01》獨家賞 5,000 里數及基本簽賬迎新之總和。

配合「外幣簽賬限時禮遇」賺盡里數！

準備去旅行或者經常海外網購，也可在迎新期內觸發「外幣簽賬限時禮遇」！

假設全新客戶，首2個月內簽賬滿HK$40,000（達到等級2），而當中有HK$20,000是外幣簽賬，即賺取35,000里數！

●《香港01》獨家免簽賬：賺5,000里數

●外幣限時禮遇：賺10,000里數 (要登記)

●迎新禮遇（等級2）：賺20,000里數

合共賺35,000里數！

外幣限時禮遇登記連結︰https://www.sc.com/hk/regform2

渣打國泰Mastercard®

全新渣打國泰 Mastercard - 優先理財（藍卡）及全新渣打國泰 Mastercard - 優先私人理財（黑卡）客戶迎新 禮遇終極加碼！最多獲125,000里數，兌換多達5套日本來回經濟客位機票~！ 仲有得免費入Lounge 同優先Check in / 登機！

無論想升級頭等客艙享受服務，還是跟親朋好友暢遊歐洲、亞洲，都完全不成問題，里數兌換靈活性極高，想點用就點用！如果喜事將近（準備結婚擺酒），不妨選擇里數回贈，賺取蜜月旅行機票！

渣打國泰 Mastercard® 優先理財／私人理財：迎新里數加碼表 累積簽賬金額 (2個月內) 優先理財 (藍卡) 迎新里數獎賞 優先私人理財 (黑卡) 迎新里數獎賞 HK$5,000 (等級1) 10,000 里數 10,000 里數 HK$40,000 (等級2) 30,000 里數 40,000 里數 HK$110,000 (等級3) 100,000 里數 120,000 里數 總里數 (連0成本里數)* 110,000 里數 125,000 里數 總里數 (連外幣簽賬加碼)# 115,000 里數 135,000 里數 註： *「0成本里數」包括《香港01》獨家賞 5,000 里數。 #「外幣簽賬加碼里數」包括外幣簽賬滿HK$20,000額外獲贈10,000里

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憑渣打國泰Mastercard - 優先私人理財 或 優先理財，透過指定 DiningCity 網頁預訂「一席賞 一起嚐」香港及海外精選尊尚食府及米芝蓮餐廳⭐，每桌均可獲一份免費套餐🔥每月可於指定網站預訂4次。

優惠詳情： https://bit.ly/4yJ7z1N

註：客戶必須以渣打國泰Mastercard - 優先私人理財 / 優先理財之實體信用卡結賬以享優惠。每月名額有限，先到先得。於每月第一個工作天，可預訂下一個月的座位。

優惠受條款及細則所約束。借定唔借？還得到先好借！

*全新信用卡客戶為現時並未持有及於現時所申請渣打信用卡主卡批核日起計之過去 6 個月內沒有取消任何由渣打銀行(香港)有限公司發行之渣打信用卡或MANHATTAN信用卡主卡之申請人。

**現有信用卡客戶為現時持有或於現時所申請渣打國泰Mastercard主卡批核日起計之過去6個月內曾經取消除渣打國泰Mastercard外任何由本行發行之渣打信用卡或MANHATTAN信用卡主卡之申請人。

^「 合資格簽賬」須為零售購物簽賬（包括本地及海外）、網上消費或已誌賬之分期付款金額。

~以2026年5月1日之飛行獎勵標準獎勵作參考。

^^優惠只限合資格信用卡客戶於國泰網站使用一次並只適用於國泰自營航班，任何未使用的餘額將被視為放棄。

^^^票價僅供參考，價格乃根據 2026 年 8 月 25 日查詢之 2026 年 10 月 12 日航班資料，實際票價或因供應情況而有所變動。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略