沙田萬怡酒店自助餐買1送1復活節適用！獨家$196+任食生蠔+送龍蝦

沙田萬怡酒店自助餐｜自助餐優惠｜買1送1｜沙田萬怡酒店自助餐獨家快閃買1送1優惠，人均低至$196.2（包加一服務費），就可歎即開法國生蠔、金獎牛肩胛肉，更有Movepick雪糕任食！優惠於復活節同樣適用，啱晒在假期前往！買1送1優惠預訂於3月15日結束，優惠期有限，售完即止，即刻看內文了解如何搶優惠！



沙田萬怡酒店自助餐買1送1｜復活節適用 最平人均$196.2歎自助餐

沙田萬怡酒店MoMo Café 推出復活節自助餐優惠，由2026年3月9日早上11:00至3月15日23:59，自助餐快閃買1送1，第3位亦只需加$111就可入座，即最平人均$196.2，便可歎優質自助餐！優惠兌換日期至2026年4月30日，復活節同樣適用！

沙田萬怡酒店MoMo Café 快閃買1送1

開售時間：2026年3月9日至3月15日

優惠兌換日期：2026年3月9日至4月30日

沙田萬怡酒店MoMo Café裝修現代化，光線充足，設有沙發座位及獨立貴賓房，環境寬敞舒適，適合家庭聚會與朋友用餐！

沙田萬怡酒店自助餐買1送1｜自助餐主打特色粵菜 送花雕雞油蒸新鮮龍蝦

沙田萬怡酒店MoMo Café全新「悅」饌廣東薈萃主題自助餐，主打傳統與創意兼容的粵菜，每位成人入座後更可獲贈花雕雞油蒸新鮮龍蝦一隻，龍蝦以醇香雞油提升海鮮鮮甜，還夾帶陣陣花雕酒香，口感層次豐富！

自助晚餐除了有一系列冰鎮海鮮，如麵包蟹、鱈蟹腳、紐西蘭青口外，還有2款法國生蠔、香煎鴨肝、烤澳洲穀飼100天有骨牛肉眼、蠔皇鮑魚扣鵝掌等美食，其中烤南澳洲36°MB2金獎牛肩胛肉更是必食推介，不但牛味濃郁、油花均勻，經香煎後口感軟嫩多汁；另外，喜歡吃粵菜的朋友，亦不能錯過蜜餞金蠔、清蒸沙巴龍躉、粵式水晶雞等特色熱盤，而自助餐還有啤酒、紅酒、白酒及日本清酒可任飲，惹味粵菜配酒一流！

至於甜品方面，餐廳除了即製燕窩燉蛋、自製豆腐花等中式甜品外，亦有即製梳乎厘班戟、朱古力慕絲蛋糕，以及回本必吃的Movepick雪糕，超抵食！

沙田萬怡酒店自助餐買1送1｜自助午餐同樣可享即開法國生蠔

如果想享受休閒的午餐時光，沙田萬怡酒店MoMo Café平日自助午餐和周末自助午餐亦有買1送1，及第3位加$111入座的優惠。兩款自助餐同樣提供季節限定的即開法國生蠔，以及鮮蝦、鱈蟹腳、紐西蘭青口等冰鎮海鮮；各款刺身、壽司等日式料理；潮式半煎煮盲鰽柳、白酒釀小炒王、蜜汁烤比利時杜洛克豬柳等滋味熱盤，而且同樣可品嘗烤南澳洲36°MB2金獎牛肩胛肉！享受完豐富的午餐後，還可在甜品區歎埋Movepick雪糕！

沙田萬怡酒店MoMo Café自助午餐亦有買1送1，及第3位加$111的優惠。（官方圖片）

沙田萬怡酒店自助餐買1送1優惠詳情

沙田萬怡酒店MoMo Café｜平日自助晚餐

適用於星期一至四

優惠價（3位）：$996.6｜人均$332.2｜原價$2,435.4

沙田萬怡酒店MoMo Café｜平日自助午餐

適用於星期一至五

優惠價（3位）：$588.6｜人均$196.2｜原價$1,313.4

沙田萬怡酒店MoMo Café｜周末自助晚餐

適用於星期五至日及公眾假期

優惠價（3位）：$1,090.6｜人均$363.5｜原價$2,633.4

沙田萬怡酒店MoMo Café｜周末自助午餐

適用於星期六、日及公眾假期

優惠價（3位）：$754.6｜人均$251.5｜原價$1,709.4

香港沙田萬怡酒店 MoMo Café

地址：新界沙田安平街1號2樓



（全文完）