藝術3月活動推介｜中環藝嚐展必看10大！可吃的藝術品+獨家$168起

香港好去處｜可以吃掉藝術品的藝術展你去過未？藝術不一定深奧難懂！糅合藝術、味覺與想像的香港全新文化盛會Central Yards中環藝嚐展，主打「多感官」體驗，讓你打破藝術只能看的固有概念，沉浸式體驗融合觸覺、視覺、聽覺及味覺的藝術冒險，絕對充滿驚喜！藝嚐展今次更與兩大香港知名藝術家阮家儀及蛙王合作，呈現一場充滿本土特色的藝術展覽，現時門票有獨家2人同行9折優惠，低至$168入場！



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Central Yards 中環藝嚐展是香港「藝術三月」的焦點項目！（官方圖片）

「藝術三月」是香港每年一度的藝術盛事，每年3月都會舉辦一連串的國際級藝術活動，要細數當中最矚目的項目，便非Central Yards 中環藝嚐展莫屬！

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Central Yards 中環藝嚐展｜打破「藝術太深奧」的固有印象 一場可以吃的藝術展

Central Yards 中環藝嚐展將於3月26日至4月5日期間，在中環海濱活動空間舉行。展覽佔地面積約20,000平方呎，設有10大主題展廳，每個展廳呈獻各具特色的可食用藝術品，讓你打破「藝術太深奧」的固有印象，以味覺拉近觀眾與藝術的距離，為不同年齡層的訪客提供前所未有的食藝體驗。

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中環藝嚐展｜主題展廳10大必看特色

Central Yards 中環藝嚐展必看特色【1】阮家儀《魔法創造者》——歎棉花糖朱古力欣賞懷舊藝術品

本地藝術家阮家儀將會在今次Central Yards中環藝嚐展化身成城市魔法師！在她的專屬展廳《魔法創造者》中，觀眾不會再看到傳統的畫作，而是一大堆熟悉的舊物，如小時候玩過的玩具、舊電子零件等，這些充滿情懷的舊物將轉化成一件關於香港過去、現在與未來的裝置作品，從中發掘出人情溫暖！

最特別的是，展廳更放置了可愛的塑膠鴨外型的朱古力，當中藏有棉花糖。當觀眾把它放入牛奶內，就可以享用一杯絲滑的朱古力奶！

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Central Yards 中環藝嚐展必看特色【2】蛙王《蛙托邦》——將藝術變成遊樂場 與觀眾一同參與

誰說看藝術展只能靜靜欣賞？香港概念藝術先驅蛙王（郭孟浩） 為大家帶來一件充滿活力及互動性的裝置作品《蛙托邦》，其專屬展廳《蛙趣空間》將會化身為遊樂場，邀請觀眾一同投入即興創作，體驗「藝術即生活」的哲學！而蛙王亦會在是次展覽中，準備了其玩味之作「蛙餅」，予觀眾品嘗！

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Central Yards 中環藝嚐展必看特色【3】Pop It!——巨型夾公仔機夾啫喱糖 感受普普藝術概念

展廳《Pop It!》的靈感來自新普普藝術，以不同大小的反光泡泡設計，來點綴空間。訪客可從展廳中間的巨型夾公仔機中取出可愛的「普普氣球狗啫喱」，啫喱提供不同口味，包括抹茶、黑芝麻、桂花及枸杞，讓大家從舌尖上「品味」普普藝術的概念！

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Central Yards 中環藝嚐展必看特色【4】Roll With It——打卡able七彩空間 刺激視覺與味蕾

以現代主義為靈感設計的展廳《Roll With It》，將設置色彩繽紛的燈箱與幾何形板，營造出一個充滿視覺張力的藝術空間，非常打卡able。而現場工作人員更會按訪客的喜好，即場剪下其心儀色調的「七彩風味絲帶」，以鹹、酸、甜的味道刺激觀眾味蕾，享受一場視覺與味覺交織的雙重體驗！

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Central Yards 中環藝嚐展必看特色【5】Drip——「滴畫」藝術空間歎特色飲品

另一打卡able的展廳《Drip》，以表現主義為靈感，鋪滿風格鮮明的圖案，又是一個極具視覺張力的展廳。在展廳中，除了可欣賞到以「滴畫」技法創作的展品外，訪客還可從繽紛的彩管中品嘗不同口味的特色飲品，包括酸度濃郁的洛神花茶、蝶豆花汁等。

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Central Yards 中環藝嚐展必看特色【6】Go Bananas!——貼滿香蕉的搞笑空間 用味覺認識概念藝術

覺得藝術太深奧看不懂？展廳《Go Bananas!》將一個個仿真水果貼滿牆面，塑造出充滿趣味與驚喜感的藝術空間，訪客更可從指定的牆上取得可食用的「一口脆皮香蕉」，讓你從充滿玩味的世界裡，認識「觀念藝術」，用新的方法認識看似深奧的藝術概念！

而香蕉以天然蜂蠟包裹，鎖住濃郁的吉士甜香與溫潤的熱帶果韻，口感細膩綿滑、柔軟豐盈，味道絕不馬虎！

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Central Yards 中環藝嚐展必看特色【7】Feast Your Eyes——超現實主義神秘色彩展廳

展現超現實主義的展廳《Feast Your Eyes》是非常具有神秘色彩的展區，訪客需探頭穿過一層薄紗，一桌豐盛擺設的視覺盛宴隨即映入眼簾，而食物更是充滿驚喜。其中「盒中寶」外形酷似一罐「魚子醬」，打開更是充滿椰香與烘焙堅果氣息，味道帶有微妙鹹香，以及猶如「魚子」般的趣味爆裂口感，將超現實主義的荒誕、神秘巧妙地融入食物之中！

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Central Yards 中環藝嚐展必看特色【8】Blue-tiful——錯位視覺藝術 熟悉與創新的味覺交融

《Blue-tiful》展廳以錯位視覺為核心，透過雞蛋形態在沉浸式藍色光影中營造視覺錯覺，築構出完美的圓形意象，巧妙地表現出歐普藝術，其充滿視覺錯覺的藝術特色。展廳提供「歐普藍蛋」，於牛油酥脆的牛角包撻殼注入藍莓吉士餡，演繹香港經典蛋撻風味的同時，帶來熟悉與創新的味覺交融。

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Central Yards 中環藝嚐展必看特色【9】Bloomin'Marvellous——超打卡花卉展廳 可摘下花蕊品嘗

《Bloomin'Marvellous》分成兩個部分，訪客會率先踏進一個佈滿巨型花卉的花園，隨後就是動態花卉影像展廳，訪客可坐在豆袋上慢慢感受被繁花包圍的田園氛圍，當中每一朵紙藝花的花蕊都是由佛卡夏麵包製成，訪客可摘下來食用，麵包口感酥脆微焦，散發著清新迷人的草本香氣。

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Central Yards 中環藝嚐展必看特色【10】Cabinet of Curiosities——空間主義靈感設計 充滿互動性及小驚喜的夾心朱古力

《Cabinet of Curiosities》展廳以空間主義為靈感設計，訪客可以從色彩紛呈的展品中選取一顆彩球，並開啟對應顏色的櫃門取得一款色彩亮麗的夾心朱古力Bonbon，整個過程充滿互動性與小驚喜，相信會是女生和小朋友喜愛的展廳！

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Central Yards 中環藝嚐展｜門票詳情

Central Yards 中環藝嚐展門票設有獨家優惠，2人同行可享9折，當中最平只需$168起！

Central Yards中環藝嚐展｜日間門票

優惠價（2人)：$608.4起｜原價$676起｜人均$304.2起

成人（1位）：$338起

兒童（1人）：$168起

特專門票（1人）：$278起

Central Yards中環藝嚐展｜夜間門票

優惠價（2人)：$716.4起｜原價$796起｜人均$358.2起

成人（1位）：$398起

兒童（1人）：$198起

特專門票（1人）：$318起

＊兒童為3至12歲；學生、65歲或以上長者可購買特惠門票。

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Central Yards中環藝嚐展

日期：2026年3月26日至4月5日

地點：中環海濱活動空間



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