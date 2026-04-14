買iPhone信用卡｜買iPhone 17賺里數　夠換日本機票｜附隱藏玩法

買iPhone信用卡｜買iPhone攻略｜iPhone入門款17 e都超過$5,000，如果想買最高階的17 Pro Max，花費$10,000在所難免，怎樣才能把這筆消費的回贈最大化？小編發現只要申請1張新信用卡，再透過內文的隱藏步驟買iPhone，就可以無痛賺取日本／台灣來回經濟艙機票！想知道怎樣賺到最盡？立即手把手教你！



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買新iPhone去旅行可以影更多靚相！(unsplash圖片)

買iPhone賺機票｜步驟1：《香港01》讀者限定免簽賬即送5000里數

全新信用卡客戶成功經《香港01》指定連結申請信用卡，免簽賬即享「額外優惠」5,000里數，等於0成本賺5,000里數！信用卡新客戶更可享首年免年費！

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買iPhone賺機票｜步驟2：買iPhone 17 Pro 額外賺15,566里數

大家買iPhone多數都在Apple Store或門市購買，其實只需要從另一個途徑購買，就可以賺取更多里數！而這個進階版玩法就最啱想買iPhone 17 Pro或iPhone 17 Pro Max的朋友！

iPhone 17 Pro（官方圖片）。

國泰品味（Cathay Shop）是國泰航空及亞洲萬里通旗下的網購平台，除了可以用里數兌換商品，更可以用現金（信用卡）購物，賺取額外$6=1里數！以iPhone 17 Pro為例，以現金$9,399購買，即可以迎新等級1的10,000里數及國泰品味1,566基本里數。

以指定信用卡於國泰品味購物，更可獲得信用卡回贈低至$2=1里數，累積合資格簽賬滿$8,000可享高達4,000里數。

💳信用卡簽賬累積里數此時已達20,566里數✈️已經足夠換台灣來回香港經濟艙機票，距離換取日本來回機票，只差一小步！

買iPhone賺機票｜步驟3：綜合存款戶口加碼賞10,000里數

即日起至4月30日，首次申請上述信用卡兼開立綜合存款戶口，並於指定日期內存入及維持至少$5,000存款，可享額外10,000里數，即時升級換取日本來回經濟艙機票1套／台灣來回經濟艙機票2套！

📊 買iPhone賺里數方程式一覽 賺取途徑 可獲里數 累積里數 《香港01》指定連結申請 5,000里數 5,000里數 迎新簽賬滿$5,000 10,000里數 15,000里數 國泰品味購買iPhone 17 Pro 1,566里數 16,566里數 指定信用卡於國泰品味簽賬$8,000 4,000里數 20,566里數 開立指定綜合存款戶口特別禮遇 10,000里數 30,566里數 總共賺取 30,566里數

這個方法買iPhone絕對是把這筆消費的回贈最大化！無需額外再花1分1毫去買機票，就可以近近哋去台灣食玩買，甚至升級去日本Shopping！👉立即申請里數神卡賺取機票！

申請及使用信用卡前記得要考慮自己的借貸需要、還款能力，並了解使用條款。借定唔借？還得到先好借！

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