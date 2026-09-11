Apple iPhone 18｜買機邊張信用卡好？1張迎新夠換來回東京機票

iPhone 18 Pro｜iPhone Duo｜買iPhone信用卡｜買iPhone攻略｜apple今日發布最新的iPhone 18 Pro及apple首部摺機iPhone Duo！想轉新iPhone？最平的18 Pro都要$10,499，如果想買iPhone Duo，花費更要$17,499起，怎樣才能把這筆消費的回贈最大化？小編發現只要申請1張新信用卡，再透過內文的隱藏步驟買iPhone，就可以無痛賺取日本／台灣來回經濟艙機票！想知道怎樣賺到最盡？立即手把手教你！



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買新iPhone去旅行可以影更多靚相！(unsplash圖片)

買iPhone賺機票｜《香港01》讀者限定免簽賬即送8000里數

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累積里數：8,000里數



買iPhone賺機票｜驚喜盲盒大抽獎贏$10,000 Apple Gift Card

即日起至9月20日，申請指定信用卡更有10周年驚喜盲盒大抽獎，最高可獲得價值$10,000的Apple Store禮品卡，加多幾百蚊就可以換到iPhone 18 Pro！即使抽不到Apple Gift Card，盲盒大抽獎亦保底至少中2,000里數。

累積里數：8,000里數+2,000里數（保底）=10,000里數



最新iPhone 18 Pro登場。(官方圖片)

買iPhone賺機票｜簽賬即賺迎新高達40,000里數

獲發卡後首2個月內憑該信用卡購買iPhone 18 Pro或iPhone Duo，即可獲得等級1的迎新獎賞獲10,000里數。

迎新禮遇高達40,000里數 等級1 簽賬滿$5,000 可獲10,000里數 等級2 簽賬滿$40,000 可獲20,000里數 等級3 簽賬滿$110,000 可獲40,000里數

累積里數：8,000里數+2,000里數+10,000里數=20,000里數



💳信用卡簽賬累積里數此時已達20,000里數✈️已經足夠換台灣來回香港經濟艙機票，距離換取日本來回機票，只差一小步！

買iPhone賺機票｜簽卡買機賺里數

指定信用卡買iPhone，基本可獲$6=1里，如在Apple Store購買一部iPhone 18 Pro （定價$10,499）可獲1,749里，或購買一部iPhone 18 Duo（定價$17,499）可獲2,916 里。

一人一部iPhone Duo就可以賺到1套東京來回機票！(官方圖片)

如果想跟伴侶一人一部新手機？CP值最高一定是買2部iPhone 18 Duo 512GB（定價$19,299 x 2部），即賺6,432里數。

累積里數：8,000里數+2,000里數+6,432里數+=26,432里數



已經可以換到1套來回東京機票，只需要再簽$1,402，迎新里數更可以升級到等級2，賺取高達36,666里數！到時獨遊東京又得，跟伴侶雙人來回台灣又得！

這個方法買iPhone絕對是把這筆消費的回贈最大化！無需額外再花1分1毫去買機票，就可以近近哋去台灣食玩買，甚至升級去日本Shopping！👉立即申請里數神卡賺取機票！

申請及使用信用卡前記得要考慮自己的借貸需要、還款能力，並了解使用條款。借定唔借？還得到先好借！

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