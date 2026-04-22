天文台料周四五狂風雷暴　室內晾衫神奇5招　加1毛巾快乾50%不噏

回南天｜潮濕｜洗衣｜本港受高空擾動，天文台預計明日（23日）、後日（24日）天氣轉壞，有幾陣狂風雷暴，濕度高達95%。下雨天衣服洗完容易晾不乾，更發出噏臭味。《香港01》好食玩飛頻道整理多位洗衣達人分享的5招乾衣與除臭對策，其中1招只需一條乾毛巾丟進洗衣機，就可以不需費力，將乾衣時間減半！



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晾衫｜室內晾衣｜天氣持續有雨 衣服一直晾不乾

根據天文台天氣預測，天文台預計明日（23日）、後日（24日）天氣轉壞，有幾陣狂風雷暴，濕度高達95%。

對於大家來說，下雨天最頭痛莫過於洗完衣服後好幾天晾不乾。衣物產生的異味，其實源於洗滌過程中殘留的皮脂，在潮濕環境下變成細菌滋生的溫床，細菌甚至引起皮膚敏感！為解決此問題，小編整理了5個快速乾衣方法，讓你零成本操作！

天文台預測，接下將多天有狂風暴雨，濕度達95%。（天文台網頁截圖）

回南天乾衣5招｜V字型晾衣法：引發煙囪效應 縮短30%室內晾衫時間

日本洗衣專家神崎健輔曾接受日媒《LDK》訪問分享，他針對「室內晾衣」提出了許多實證建議，其中最著名為V字形掛，將長衣掛於兩側、短衣掛於中間能最有效引發煙囪效應，令衣物下方的空氣產生上升循環，縮短30%晾曬時間，被喻為最強的快乾技巧。

V字型晾衣法能縮短30%的時間。（AI生成圖片）

回南天乾衣5招｜洗衣機脫水加入乾毛巾：利用吸濕原理 晾衫快50%乾衣秘技

另外，日本洗滌專家松延友記亦指出，在衣服脫水後，先用一條大乾毛巾將濕衣服包起來，像捲心餅一樣捲起用力按壓，吸走殘餘水分，能縮短一半晾曬時間。

台灣新北市環保局發帖指岀過，洗衣機完成洗滌後，準備進入最後脫水前，打開洗衣機放入一條乾的大毛巾，然後再繼續脫水程序。乾毛巾在高速旋轉中會像海綿一樣，吸走其他濕衣服散發出來的水分。這樣做能讓衣服脫水後更乾爽，晾曬時間可縮短近40%至50%。

洗衣準備進入最後脫水前，可以放入一條乾燥的大毛巾。（AI生成圖片）

回南天乾衣5招｜地板鋪紙法防止局部潮濕

日本家務達人河野真希建議，在晾衣架下方的地板鋪上揉皺的報紙，報紙的碳纖維能吸收掉下來的濕氣，降低局部環境濕度，加快衣服變乾的速度，有效防止因潮濕產生的悶臭味。她強調衣物之間必須保持至少5cm的距離，否則空氣無法穿透布料。

去霉味｜最強洗衣劑｜小蘇打+白醋組合輕鬆去臭味

如果衣服已經產生異味，單靠普通洗衣液難以根治。台灣家事達人陳安儀推薦使用天然的小蘇打+白醋組合，既能除菌又能軟化衣物。步驟如下：

步驟1.｜預浸泡｜在5至10公升的溫水中，加入2至3大匙（約30-45g）小蘇打粉，攪拌至完全溶解後浸泡30分鐘。小蘇打的弱鹼性能預先分解皮脂汗垢。

步驟2.｜正常洗滌｜將浸泡後的衣物放入洗衣機，加入適量洗衣液。

步驟3.｜白醋除臭｜於柔軟劑自動投放格倒入約50ml白醋。這樣白醋只會在最後一次沖洗程序中釋放，避免與洗潔劑中和而失效，達到殺菌與軟化效果。

小蘇打加白醋可以去噏味。（AI生成圖片）

市面上也有一些室內專用洗衣液，如無法避免在室內晾衣服，建議大家可使用專門為室內晾衣而設的洗衣液，大部份都具有防霉、防臭及消毒的作用，讓衣服即使在室內晾乾也不會產生異味。

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