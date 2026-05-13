室內潮濕晾衫難乾？台電揭除濕機搭配風扇更高效　附急救速乾貼士

連日豪雨，環境濕度飆升，許多民眾面臨衣物難乾的困擾。如果家中沒有烘衣機，除濕機（抽濕機）就成了室內晾衣的神器。不過，錯誤的使用方式不僅會降低效率，還可能帶來安全問題。



對此，台灣電力公司提醒，利用除濕機乾衣的3大重點，包括擺放位置、衣物適度間距、搭配電扇加強空氣循環，若有少量或急著穿的衣物，可以將衣物放進紙袋，再用吹風機吹乾。

4點讓除濕機發揮最佳乾衣效果（點擊放大瀏覽）▼▼▼

利用抽濕機乾衣要註意4點（AI生成圖片；01製圖）

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雨天晾衣服，不要只會開除溼機！1招快速乾燥衣物

台灣電力公司提醒，使用除濕機時，不可以將衣物直接蓋覆在除濕機上，應保持距離，並且要注意上方不要吊掛衣物，以免落下遮住進出氣口；使用時要與周圍保留適當的通風空間。

台電表示，要讓除濕機發揮最佳乾衣效果，衣物與機器的擺放位置是決定效率的關鍵：

1. 最佳乾衣區

應將衣物掛在除濕機出風口周圍1公尺以內，以及左右擺動2公尺範圍內，這是熱空氣最能有效循環的區域。

2. 衣物保持間距

衣物之間應保持適度的間距，避免過度擁擠。讓熱空氣能順暢流通，不僅能提高乾衣速度，也能降低機器過熱的風險。

3. 避免出風口阻塞

若除濕機出風口朝上，切記不可將衣物掛在正上方，以免掉落物阻塞出風口，導致機器散熱不良或除濕效率下降。

4. 搭配循環扇或電風扇使用

光有除濕機還不夠，想要讓乾衣速度最大化，台電建議搭配電風扇或循環扇使用，搭配風扇可以加強室內空氣對流，讓濕氣更容易排出。

少量衣物用「紙袋＋吹風機」速乾

若是遇到少量或急著要穿的小件衣物，台電、台灣家事達人陳映如曾分享了一招緊急乾衣法，將衣物放入紙袋內，用吹風機吹乾：

1. 將衣物放入紙袋內。

2. 使用吹風機對著紙袋吹送熱風。

3. 紙袋能快速吸附衣物釋出的濕氣，大幅加速衣物的乾燥過程。



不過，此方法僅適用於少量或小件衣物，以免長時間吹送造成衣物受損。最後也提醒，使用除濕機乾衣時，務必選擇合適的除濕模式與定時功能，以確保節能與居家安全，同時記得定期清潔濾網，才能維持最佳除濕效果。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：下雨衣服晾不乾怎麼辦？不用除濕機、烘衣機！內行教「1神招」衣物快乾燥不怕霉味】