抽濕機極速乾衣5大秘訣｜近日香港每天都有驟雨，一整周的相對濕度都高達70％至95％，加上氣溫上升至20幾度，帶出兩大難題！1）洗完衫晾晒極難乾透、收衫時更有有一陣難聞霉味；2）被梅雨弄濕的衣服，又未至於需要放入機洗，如何可以快速乾透？即睇一套將抽濕機乾衣效能發揮到極致的使用貼士，馬上跟大家分享用法，保證衣物速乾！



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消委會 14 款抽濕機評測

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秘訣1：如何在家中自製密閉「乾衣室」？

想抽濕機發揮最大威力，你不能把它放在客廳中間。最佳做法是把未乾的衣物全搬進書房或洗手間這類空間較小的地方。進去後記得一定要緊閉門窗！你不關窗的話，抽濕機只會不斷把外面湧入來的濕氣抽走，這根本是在浪費電費，衣物也完全不會乾。

秘訣1：如何在家中自製密閉「乾衣室」？

秘訣2：抽濕機放在哪個位置乾衣最快？

空間準備好，抽濕機擺位絕對是成敗關鍵。物理上濕氣會向下沉積，你要把抽濕機放在衣物正下方，或者房間的正中央。讓乾燥的暖風由下而上吹送，最直接帶走衣服上的水分。擺放時記得機身要跟牆壁保持最少 30厘米 距離，確保散熱和入風順暢。

秘訣2：抽濕機放在哪個位置乾衣最快？

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秘訣3：傳說中的「拱形晾衫法」為何這樣有效？

掛衣服的次序超級講究，千萬別隨便亂掛。大家可以試試「拱形晾衫法」。簡單來說，就是把長身外套或長褲掛在衣架兩側，短袖衫和內衣就掛在中間。整個排列看起來像一個倒U型。這個排位能夠在中間騰出空間形成強大氣流，令空氣不斷循環，水分自然揮發得更快。

秘訣3：傳說中的「拱形晾衫法」為何這樣有效？

秘訣4：乾衣時再加一把循環扇．如虎添翼

單靠一部抽濕機其實不夠快，加開一部循環扇或普通電風扇才是真正的「加速神器」。把風扇放在機器旁邊一起開，強風會強迫整個房間的空氣加速流動，迅速吹散衣物表面的水氣。抽濕機吸走這些水氣的速度就會倍增，乾衣時間大幅縮短。

秘訣4：乾衣時再加一把循環扇．如虎添翼

即睇抽濕機7大使用禁忌🔽

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秘訣5：留心長開抽濕機的保養及安全禁忌

機器幫我們解決煩惱，我們也要顧好它的狀態。首先，抽濕機是少數運作時會積累水份的家電，如出現問題分分鐘搞到漏電。除了定時清理水箱，請按下文貼士，檢查抽濕機的狀況。另外，如果濾網積滿灰塵，進風量大減，抽濕力就會直線下降。在潮濕季節，最好每 1-2週 就清洗一次濾網。最重要一點，絕對不要在無人看管的情況下長開抽濕機！過熱起火的新聞時有發生，出門前緊記關機，安全永遠排第一。

秘訣5：留心長開抽濕機的保養及安全禁忌

Step 1：取出濾網並輕輕拍打，先清除一部份塵埃。

Step 2：用吸塵機吸走濾網上的塵埃。

Step 3：以清水清洗濾網，但盡量避免用刷大力刷洗。

Step 4：可考慮用中性溫和的清潔液稀釋並浸泡濾網10分鐘，令污垢剝離再用清水沖洗。

Step 5：抹掉濾網上的水份，晾於陰涼位置風乾至完全乾透（不要曝曬，或會使其變形），才可以放回抽濕機使用，避免濕氣損壞機內零件。

Step 6：如濾網多次清潔仍有污物黏附，有機會是濾網壽命已盡，可能需要更換了。

定時檢查抽濕機機身以保使用安全

秘訣5：留心長開抽濕機的保養及安全禁忌

Step 1：電掣位有否發黑

Step 2：電線有否破損

Step 3：機殼有沒有明顯破損

Step 4：入風口出風口有沒有被堵塞

Step 5：如無以上問題，開啟抽濕機的吹風系統1小時，讓機內的塵垢能跑出來