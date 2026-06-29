七一飲食優惠12間｜太興71折！麥當勞$9.9厚椰奶鐵、KFC$7.8葡撻

七一優惠｜餐廳優惠｜為慶祝香港回歸29周年，飲食界早前宣布今年繼續舉辦「飲食界 7.1 慶回歸優惠活動 2026」，有近3,500間食肆參與，推出多項餐飲優惠。《香港01》「好食玩飛」頻道精選了12間最抵優惠給大家，當中包括$99冬瓜盅二人小菜晚餐優惠、77折焗豬扒飯配飲品、堂食享71折等。想知更多？即看下文！



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今年飲食界的慶回歸活動有近3,500間食肆參與，為市民提供更多的七一優惠，希望大家可以在假期留港消費。此外，活動亦繼續響應政府推動銀髮經濟的政策，鼓勵參與食肆提供長者友善的餐飲優惠。

七一餐廳精選優惠一覽

七一餐廳優惠｜1. 大家樂推$99冬瓜盅二人餐

大家樂推出2項七一優惠，包括午市優惠：可以$71選購任何2客燴葡國雞飯或四重芝士焗肉醬意粉 (可以加配價$15享用粒粒紅豆冰2杯)。另有晚市優惠：$99享用冬瓜盅二人小菜晚餐 (71 折，標準價$140) ，套餐包括原個冬瓜盅加叉燒1碟加任選2款小菜加白飯2客 (小菜轉配原條蒸魚加$10)。

大家樂推$99冬瓜盅二人餐。（大家樂網站截圖）

七一餐廳優惠｜2. 美心推77折焗豬扒飯連飲品

美心MX及美心Food²今次推出77折可享鮮茄焗豬扒飯配茶或啡，優惠只限2026年7月1至5日之午、晚市，只適用於全線美心MX(大會堂及西九高鐵站除外)及美心Food²分店。

美心推77折焗豬扒飯連飲品。（資料圖片）

七一餐廳優惠｜3. 長者咭71折買泰昌蛋撻

凡持有長者咭的長者於2026年7月1日惠顧泰昌餅家指定分店正價皇牌蛋撻或酥皮蛋撻可享71折優惠，即$6.4/個。

用長者咭可以71折買蛋撻。（泰昌餅家網站截圖）

七一餐廳優惠｜4. 大快活推茶市晚市優惠

大快活亦在2026年6月27日至7月5日共9日，推出茶市及晚市優惠。當中包括在茶市時段可用優惠價$31(原價$44 ; 71折)吃雞髀餐（原隻淮鹽生炸雞髀/瑞士汁雞髀）加指定小食串(1串) 配粒粒紅豆冰(16安士) 。

另一項優惠則是在晚市時段可用優惠價$99（原價$119 ; 84折)吃冬瓜燉湯滋味二人餐是日精選小菜（2款）加鮮蓮香花鴨胸冬瓜燉湯（2客）加白飯（2客）加桂花紅棗糕（2客） + 指定小食串（2串）。

大活快推茶市晚市優惠。（資料圖片）

七一餐廳優惠｜5. 太興集團旗下餐廳全日堂食71折

太興集團旗下15個品牌餐廳將推出全日堂食71折優惠，當中包括太興、敏華冰廳(香港機場除外)、茶木、亞參雞飯、靠得住、錦麗、Tommy Yummy、興哥清湯腩、安金稻朝鮮拌飯、一橋拉麵、瓊芳冰廳、Bingle Bingle、餃子鎮、滿山台北及TOKENYO韓式烤肉料理。

太興集團旗下餐廳全日堂食71折。（太興集團網站截圖）

七一餐廳優惠｜6. 97年出生顧客到牛角可享免費啤酒

牛角推出3個七一優惠，包括1997年出生顧客到參與品牌的餐廳（牛角日本燒肉專門店、牛角Buffet、牛角放題實施店、牛角J、温野菜、牛涮鍋、好鍋日子、好呷台灣火鍋、敘．小麵及和平飯店）可享免費啤酒1杯。

第二個優惠是2026年7月1當天惠顧指定品牌，堂食尊享不同的71折優惠。最後一個優惠是KABU PASS新制會員於7月1日早上10時正起，登入KABU PASS APP即可憑1會員積分，限量搶$71電子禮券一張。

牛角7月1日推3項限定優惠。（牛角網站截圖）

七一餐廳優惠｜7. 稻香指定點心7折

大家可到稻香、稻香．茶居、稻香超級漁港，全日惠顧以下指定四款點心可享7折優惠，包括四喜點心盛盒、蠔皇鮑魚燒賣、原蝦燒賣皇尊點、至尊蝦餃皇尊點。

稻香指定4款點心7折。（圖片來源：稻香官方Facebook）

七一餐廳優惠｜8. $71吃山本屋烏冬

主打手工烏冬的山本屋亦在2026年7月1日推出一日限定優惠，包括用$71歎原價$108的天婦羅蝦平烏冬(凍／熱）、用$7.1吃原價$50的味噌關東煮、以及汽水由$15減至$7.1。

$71吃山本屋烏冬。（山本屋網站截圖）

七一餐廳優惠｜9. 71折歎意粉屋意粉、薄餅

意粉屋推出限時71折優惠，由2026年6月29日至7月5日起，全日任何時段到全線意粉屋吃所有意粉、薄餅類別，全日一律71折。

意粉屋所有意粉及薄餅71折。（意粉屋網站截圖）

七一餐廳優惠｜10. 百分百餐廳$71回歸套餐

百份百餐廳推出$71慶回歸套餐，套餐包括輕量咸魚雞粒炒飯、花生醬金磚西多士、五香脆雞翼（2隻）、經典原味紅豆冰2杯。

七一餐廳優惠｜11. 麥當勞$9.9厚椰奶鐵

大家亦可於2026年7月1至7日期間，在麥當勞App內用優惠券，可享$9.9厚椰奶鐵優惠。

麥當勞推出$9.9歎厚椰奶鐵優惠。（資料圖片）

七一餐廳優惠｜12. 肯德基

肯德基在2026年7月1日推出一日限定「肯快閃」，大家可以在KFC自助點餐機或手機APP輸入兌換碼「71ET」，就可以用優惠價$7.8購買經典葡撻1件。

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