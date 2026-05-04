啟德體育園泊車攻略｜附近16大停車場推介！1分鐘到場館＋$12起

啟德體育園泊車｜啟德主場館泊車｜啟德演唱會泊車｜近年啟德體育園舉辦不少大型活動，但由於園區新落成不久，駕車人士或不太熟悉這裡的泊車位置。



《香港01》好食玩飛記者為大家整合了啟德體育園主場館，在舉行演唱會或大型活動期間的泊車安排，以及充電心得，同時也搜羅啟德體育園周邊區域的公眾停車場，包括啟德、土瓜灣、新蒲崗、九龍城等地。想知停車場地址、收費、電動車充電設施詳情、步行時間？即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

今次記者就整理出一份體育園區附近的地區泊位攻略，涵蓋啟德、土瓜灣、九龍城、九龍灣、宋皇臺以及新蒲崗等地。另外，建議大家在演唱會開始之前2小時到達泊車，因為如果有警方人潮管制措施，則需要花更多步行時間了！即看詳情：

啟德體育園泊車｜啟德泊車【1】啟德Airside停車場

位於九龍啟德協調道2號（入口位於沐元街）的啟德Airside停車場提供多達850個車位，是區內供應量較多的停車場之一 。

位於九龍啟德協調道2號（入口位於沐元街）的啟德Airside停車場提供多達850個車位，是區內供應量較多的停車場之一 。（資料圖片／黃𧙗樺攝）

時租收費（因時段和日子而異）：$25／小時（平日）；$28／小時（周末及公眾假期日）

日泊收費：$140（8am至7pm，星期一至五以及公眾假期除外）

夜泊收費：$90（9pm至8am）

額外優惠：只要下載NF Points應用程式，即享額外1小時免費泊車。此外，商場亦提供消費免費泊車優惠。



只要下載NF Points應用程式，即享額外1小時免費泊車。此外，商場亦提供消費免費泊車優惠。（AIRSIDE官方圖片）

EV充電：號稱全數車位均配備充電設施，對電動車車主非常友好 。設施種類繁多，包括Tesla的V3超級充電站（9個）和目的地充電器（3個），以及由其他營運商提供的中速AC充電器（多達256個）、13A慢速充電插座（約300個）和快速DC充電器（13個）。收費模式較為複雜，有按時收費（中速約$24／小時），也有按電量收費（例如Kilowatt提及$2.2／kWh起），Tesla充電則按其標準收費。



建議：電動車主務必使用相關充電App（如Tesla App、PlugShare、Kilowatt或其他營運商App）查詢實時可用狀況、接口類型及最新收費詳情。

步行時間：從AIRSIDE步行至啟德主場館，需時約20-25分鐘。請預留足夠時間，並參考地圖App規劃實際路線。



啟德體育園泊車｜啟德泊車【2】The Twins雙子匯停車場

位於九龍啟德協調道12號的The Twins雙子匯停車場，分為1期和2期，總共提供約500個車位。

位於九龍啟德協調道12號的The Twins雙子匯停車場，分為1期和2期，總共提供約500個車位。（網上圖片）

時租收費：$20／小時（平日）；$22／小時（周末及公眾假期日）；$24／小時（中速充電）

額外優惠：憑最多2張不同商戶即日電子貨幣消費發票滿$100，平日即享1小時免費泊車（周末不適用）；消費滿$200，平日可享2小時免費泊車，周末可享1小時免費泊車；消費滿$300，周末可享2小時免費泊車（平日不適用）。需留意的是1期和2期停車場的開放時間或有不同，尤其在非繁忙日子。



在平日憑最多2張不同商戶即日電子貨幣消費發票滿$100，即享1小時免費泊車！（The Twins雙子匯官方圖片）

EV充電：同樣標榜所有車位均設有充電設施。主要為中速AC充電，參考收費約為 $24／小時

步行時間：位置與 AIRSIDE 相鄰，步行至啟德主場館預計需時約20-25分鐘。



啟德體育園泊車｜啟德泊車【3】工業貿業大樓停車場

位於九龍城協調道3號，接近AIRSIDE的工業貿業大樓停車場，屬於政府停車場，車位數量需視乎當日情況。

時租收費：需參考運輸署轄下政府停車場的最新收費標準

EV充電：設有20個由「易充站 E-Charge」營運的中速 AC 充電位（Type 2 接口）。根據環境保護署資料，此政府停車場的充電服務由「香港電動能源有限公司」營運，收費為 $3.0／kWh 。

步行時間：位置鄰近AIRSIDE，步行至啟德主場館需約20-25分鐘



啟德體育園泊車｜啟德泊車【4】啟德1號停車場

啟德1號停車場位於九龍城沐寧街2號。

時租收費：$23／小時（首20分鐘免費）

日泊收費：$140（8am至8pm）

夜泊收費：$120（8pm至8am）

步行時間：啟德1號停車場步行至啟德主場館需時約15分鐘



啟德體育園泊車｜啟德泊車【5】啟晴邨停車場

啟晴邨停車場位於九龍城啟德沐虹街12號。

時租收費：$21／小時

步行時間：啟晴邨停車場步行至啟德主場館需時約21分鐘



啟德體育園泊車｜宋皇臺泊車【6】飛達工商業中心停車場

飛達工商業中心停車場位於馬頭角宋皇臺道68號，車輛高度限制為3.5米。

時租收費：$18／小時

步行時間：飛達工商業中心停車場步行至啟德主場館需時約8分鐘



啟德體育園泊車｜土瓜灣泊車【7】翔龍灣廣場停車場

土瓜灣翔龍灣廣場停車場位於土瓜灣新碼頭街38號。

土瓜灣翔龍灣廣場停車場位於土瓜灣新碼頭街38號。（資料圖片）

時租收費：$26／小時（07am至11pm）；$29／小時（11pm至7am）

EV充電：於2樓停車場共提供5個電動車充電站，設有由「PIT」營運的充電站，提供 2個快速DC充電位（CCS Combo 2, CHAdeMO）及3個中速AC充電位 。快速價錢為HK$3.5／kWh；中速價錢為HK$2.9／kWh。

步行時間：土瓜灣翔龍灣廣場停車場步行至啟德主場館約12分鐘



啟德體育園泊車｜土瓜灣泊車【8】欣榮花園停車場

欣榮花園停車場位於土瓜灣炮仗街99號／馬頭角道33號。

時租收費：$25／小時

日泊收費：$125（平日）／$140（周末）

EV充電：設有2個由 Cornerstone Go營運的中速AC充電位（Type 2）。 約$20／小時) ；$2.86起/kWh

步行時間：欣榮花園步行至啟德主場館，需約15至20分鐘



啟德體育園泊車｜土瓜灣泊車【9】海悅廣場停車場

海悅廣場停車場位於九龍土瓜灣馬頭圍道209號。

海悅廣場停車場位於九龍土瓜灣馬頭圍道209號。（資料圖片）

時租收費：$20起／小時

日泊收費：$105（8am-8pm）

步行時間：海悅廣場步行至啟德主場館需時約18至20分鐘



啟德體育園泊車｜九龍灣泊車【10】宏天廣場停車場

宏天廣場停車場位於九龍灣宏光道39號 。

時租收費：$22起／小時

日泊收費：$145（7am-12am）

EV充電：提供大量充電設施，包括6個250kW的V3超級充電站（CCS接口，開放予其他兼容車輛）及多達47個11kW的目的地充電器（Type 2接口）

步行時間：宏天廣場步行至啟德主場館估計需時20至25分鐘



啟德體育園泊車｜九龍灣泊車【11】綽德停車場

位於九龍灣宏光道的綽德停車場是一個露天停車場。

時租收費：$18／小時（最少泊2小時）

日泊收費：$120（8am至6pm）

夜泊收費：$100（6pm至8am）

步行時間：綽德停車場步行至啟德主場館估計需時19分鐘



啟德體育園泊車｜九龍城泊車【12】九龍城廣場停車場

九龍城廣場停車場位於賈炳達道128號。

九龍城廣場停車場位於賈炳達道128號。（資料圖片）

時租收費：$28／小時（平日）；$30／小時（周末）

日泊收費：$115（8am至8pm，只限星期一至四）

夜泊收費：$85（8pm至8am，只限星期一至五）

EV充電：提供KINETA Charge（為BMW充電網絡，但通常亦開放予其他品牌）的中速AC（5個）和快充DC（2個）充電位。約$5／分鐘（首5分鐘不收費；最高收費$150）

步行時間：從九龍城廣場步行至啟德主場館需時26至30分鐘



啟德體育園泊車｜新蒲崗泊車【13】Mikiki停車場

Mikiki停車場位於九龍新蒲崗太子道東638號。

時租收費：$28起／小時

EV充電：主要由2大供應商提供服務：The Point（新鴻基地產）設有4個60kW的特快 DC充電位（需以積分換領或付費，$35／15分鐘），以及Tesla設有4個V2超級充電站 （DC）。鄰近的譽·港灣亦有Cornerstone Go的AC充電點 。

步行時間：Mikiki步行至啟德主場館，需時約27至30分鐘

泊車優惠：The Point會員即日電子消費滿指定金額，或可用積分換領免費泊車1-2小時。



Mikiki停車場優惠。（Mikiki停車場）

啟德體育園泊車｜新蒲崗泊車【14】越秀廣場停車場

越秀廣場停車場位於新蒲崗寧遠街9號。

時租收費：$20／小時

日泊收費：$115

步行時間：預計需時約25至30分鐘



啟德體育園泊車｜啟德泊車【15】啟德體育園（主場館）停車場

停車場位置：沿承啟道西行，左轉進入；或東行的車輛可右轉入承豐道，利用迴旋處調頭，然後再左轉入承啟道西行，就是啟德主場館1樓的停車場，共有293個車位可泊！

啟德主場館停車場，共有293個車位可泊。（資料圖片／廖雁雄攝）

時租收費：$25／小時（星期一至四）；$27／小時（星期五至日）；$12／小時（10pm-7am）

日泊收費：$120（星期一至四）；$180（星期五至日）

夜泊收費：$80

泊車優惠：

逢星期一至四：消費滿$200，即可換領1小時免費泊車優惠；滿$300，則為2小時。

星期五至日：滿$300，即可換領2小時免費泊車優惠；滿$500則為3小時。

＊大型活動舉辦日期間，泊車優惠及開放時間會有所變動，詳情請留意官方資訊。

電動車充電：中速充電器$2.5／kWh

步行時間：預計需時約10分鐘



啟德體育園泊車｜啟德泊車【16】體藝館停車場

每逢舉辦大型活動，大家都可預早在啟德體育園官網訂定泊車證！以8月30日舉行的四王一后《五星激鬥》演唱會為例，體育園已於官網開放訂購活動當天的泊車證，4小時$260，平均每小時$65。

停車場位置：沿承啟道東行，左轉進入就是啟德零售館2的地庫B樓的停車場，共有154個可泊車位。

時租收費：$25／小時（星期一至四）；$32／小時（星期五至日）

日泊收費：$140（星期一至四，星期五至日不提供日泊）

夜泊收費：$72

泊車優惠：

逢星期一至四：消費滿$200，即可換領1小時免費泊車優惠；滿$300，則為2小時。

星期五至日：消費滿$300，即可換領1小時免費泊車優惠；滿$500，則為2小時。

電動車充電：中速充電器$2.5／kWh

步行時間：預計需時約1至2分鐘



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略