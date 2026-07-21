浴室寶幾時開？亂開牆身易發霉！專家教4大功能正確用法+乾衣4招

浴室霉菌｜浴室寶乾衣｜浴室寶應是沖涼時開？還是沖涼後開？天雨潮濕，不少人會在洗澡時開浴室寶以便排走濕氣（換氣）。不過有日本清潔專家提醒，原來這樣做可能會助長霉菌滋生及降低通風效果。浴室寶有換氣、烘乾、循環及暖氣等功能，到底應該幾時開？使用浴室寶時又要開門嗎？用浴室寶乾衣又有什麼要注意？



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浴室霉菌｜沖涼時開浴室寶？專家：超錯！

沖涼時開浴室寶排走濕氣（換氣），原來大錯特錯！日媒《Hint-Pot》指出，不少人習慣洗澡時開浴室寶，卻發現水滴從天花板滴下來，一些業內人士強烈建議，洗澡時不要開浴室寶來「換氣」，因有以下3大壞處：

1. 溫差令浴室結露：水蒸氣會在冰冷的浴室牆壁及天花板上冷卻，形成水滴滴落，此情況尤其在冬天更常見。



2. 助長霉菌滋生：當打開浴室寶「換氣」時，外部冷空氣會被吸入浴室，從而降低室內的溫度，容易在短時間內結露，為霉菌提供極佳的滋生環境。



3. 降低通風效果：浴室寶「換氣」時，空氣中飄浮的灰塵可能會隨着水蒸氣進入通風口。當潮濕的灰塵變重，很可能會阻塞通風管道，從而降低通風效果，使浴室更容易結露發霉。



浴室寶和抽氣扇有什麼分別？

浴室寶的「換氣」與抽氣扇雖然原理都是將室內空氣向外排走，但抽氣扇風力較強，能瞬間將整間浴室的濕氣連空氣一併拔走；而浴室寶換氣風力微弱，抽得慢之餘，還會間接扯入客廳的冷空氣，因此容易導致結露和發霉。

打開浴室寶會令浴室內的溫度降低，在短時間內更容易形成結露、滋生黴菌。（小紅書@橘橙柑）

浴室寶應在什麼時候開？

正確開啟時機：洗澡後30分鐘至1小時

日本清潔專家伊藤真紀教路，如果不想浴室因結露而發霉，最好在洗澡時不要用浴室寶「換氣」，然後在洗完澡後徹底擦乾浴室內的水，才開約30分鐘至1小時讓浴室回復乾燥。如果浴室寶備有烘乾功能，也可好好利用。

洗完澡後徹底擦乾浴室內的水，才開約30分鐘至1小時讓浴室回復乾燥。（小紅書@江江好的家）

浴室寶使用時應開門或關門？

據三菱電機官方資訊，在浴室寶的「換氣」和「烘乾」模式運行期間，一般情況下應該關門及關窗。但具體情況需視乎浴室門有沒有通風口。

浴室門有通風口：應關閉浴室門和窗戶，並確保門上的通風口打開，以便浴室寶能在門下的通風口吸入空氣，再將浴室內的濕氣排出去；如果門或窗戶大開，空氣會直接從高處進入，導致機器難以抽走靠近地板的濕氣。



浴室門沒有通風口：應將浴室門稍微打開一條小縫，這樣才能產生空氣對流。



如浴室門有通風口，應關閉浴室門和窗戶，並確保門上的通風口打開。（AI生成圖片）

除了「換氣」之外，浴室寶還具備暖房、乾衣、循環功能，使用這些功能時又有什麼需要注意？

浴室寶「暖氣」應什麼時候開？

值得注意的是，浴室寶「暖氣」和「換氣」功能的原理並不一樣，它不會將空氣抽出室外，而是讓加熱後的熱空氣在浴室內不斷循環，提升室溫。

正確開啟時機：洗澡前30分鐘

據三菱電機官方資訊，建議在入浴前30分鐘至1小時開啟暖氣功能，並在洗澡期間切換為微風模式，或將暖氣功能調弱，以免風直接吹到濕淋淋的身體上，加速水分蒸發帶走體溫，讓人感到寒冷。

浴室寶「循環」應什麼時候開？

浴室寶的「循環」功能，原理像一般風扇，只會令室內空氣保持流動，但不會像「換氣」模式般將空氣抽出室外，濕氣與灰塵只會經過機身表面的隔塵網。

正確開啟時機：夏天浸浴時

在實際應用上，據日本建築材料與住宅設備公司LIXIL資訊，當夏天天氣悶熱時開啟此功能，可以避免發生「湯中暑」（浸浴過熱暈眩）。

當夏天天氣悶熱時開啟「循環」功能，可以避免發生「湯中暑」。（AI生成圖片）

浴室寶「乾衣」4大速乾方法

遇上連日大雨，很多人會用浴室寶乾衣，但有時開了3至4個小時厚衣服還是晾不乾。日本獅王（Lion）洗衣專家大貫和泉教路，使用浴室寶乾衣時只要注意以下4點，就能大幅提升效率及節省電費！

浴室寶乾衣方法【1】排除浴缸水分

大貫和泉指，如果浴室內殘留水分，會令空間濕度上升，導致洗衣物的乾燥效率大打折扣，不僅乾得慢，更會令浴室寶耗用額外的電費或煤氣費。因此，乾衣前一定要留意浴缸還有沒有水，如果有，必須先把水放走，同時應先用毛巾或膠刮清走牆壁和地面的水珠，盡可能減少浴室原本的濕度。

浴室寶乾衣方法【2】厚衣放中間、薄衣放兩側

浴室寶的熱風通常集中在出風口的正下方（即中央位置）。因此，較難乾的厚衣物，如大毛巾、牛仔褲，應掛在正中間；而容易乾的薄身衣物，則掛在兩邊。

厚衣放中間、薄衣放兩側。（AI生成圖片）

浴室寶乾衣方法【3】緊閉門窗，視乎情況關門

乾衣期間必須關好浴室門窗，以確保熱風不會流失，維持浴室內的高溫狀態。綜合三菱電機的資訊，如果浴室門無通風口，建議可門側微開一條小縫，以保持空氣對流，幫助排走濕氣。

浴室寶乾衣方法【4】衣物間預留「一個拳頭」的距離

晾衣服時切忌擠得太密，每件衣物之間應保持5至10厘米（約一個拳頭）的距離，為熱風製造足夠的通風道。

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