白衫變黃怎麼辦？網民教洗潔精加1物變去黃神器！附防白衫變黃5招

白色衣服去黃｜白色衣服穿久了，領口容易變黃，不但影響外觀，還會產生異味，到底有什麼方法可以拯救白衣？日本網民近日分享了一個神級「去黃配方」，材料簡單易買，而且成效顯著，使用後衣服猶如新的一樣。若不想衣服容易泛黃，以下還有由日本專家提供的5大秘訣，詳情即睇下文！



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為什麼衣服會變黃？

淺色的衣服，尤其是白色衫，穿久了容易變黃。這是因為人的頸部特別容易出汗和出油，日常分泌的汗水、油脂和皮屑，會不知不覺間卡在衫領的布料纖維中，日子久了，便會形成難以清洗的頑固黃垢。

此外，若在洗衣服時使用了過量的洗衣液或柔順劑，也會導致洗衣機過水不清，令化學殘留物黏附在布料上，在下次穿著受熱時，便會加速纖維劣化，導致衣領發黃發硬。

淺色的衣服，尤其是白色衫，穿久了容易變黃。（小紅書@小夏居家日常）

白衫變黃怎麼辦？日本網民神級「去黃配方」！

白色衣服領口變黃了，無論丟進洗衣機洗多少次都沒有用，難道只能狠心丟棄？近日，一位日本網民在threads上分享了一個成效顯著的去黃配方，做法非常簡單，大家不妨參考！

1. 準備洗潔精和過碳酸鈉（坊間稱作固體雙氧水、氧系漂白劑），以及50°C以上的熱水，按比例（1：2：1）混合，均勻攪拌至形成綿密蓬鬆的泡沫。



2. 把已混合清潔劑倒在泛黃的污漬上，然後用牙刷刷洗。



3. 靜置一會後，再將衣服丟進洗衣機清洗，就能徹底去污！



去黃效果極佳，就像是全新的白衫！（threads@puchipura_jun）

預防衣服變黃5方法

如果不想每次都要狂搓猛洗，其實還有以下由日本專家教路的5個方法，可以預防衣領變黃，大大延長白色衣服的壽命！

防止衣服變黃方法【1】在衣領內側撲上嬰兒爽身粉

專門提供清潔、收納、洗衣與料理等實用家事技巧的日本資訊網站Cojicaji（コジカジ）教路，如果不想衣領容易變黃，不妨在衣領內側薄薄撲上一層嬰兒爽身粉，借助粉末吸水吸油的作用，降低汗水與皮脂卡在纖維的機率。

防止衣服變黃方法【2】購買專屬防污噴霧

Cojicaji（コジカジ）亦建議，可以在市面上購買防止衣領沾染污漬的防污噴霧，均勻地噴灑在衣領上，待其自然乾燥即可輕鬆防止衣服變黃。

防止衣服變黃方法【3】使用約40℃的溫水洗衣

據日本電器品牌Panasonic官方資訊，皮脂大約在37℃ 以上才會開始溶解，且洗劑中的酵素在40℃左右最為活躍，因此使用約40℃的溫水洗衣，可以徹底洗淨皮脂，達到預防及去除泛黃與異味的效果。

使用約40℃的溫水洗衣，可以徹底洗淨皮脂。（小紅書@00前）

防止衣服變黃方法【4】使用適量的洗衣劑

千萬別以為多加一點洗衣劑就能提升去污效果！據日本電器品牌Panasonic官方資訊指出，如果洗衣劑無法完全沖洗乾淨，就會殘留在衣物上，導致污漬無法徹底去除，甚至令衣物泛黃，因此建議完全跟足洗衣劑的指示，使用適當劑量。

防止衣服變黃方法【5】24小時內清洗

根據日本洗衣兄弟的著作《日本第一洗衣店教你：完全做錯了的洗衣術》（日本一の洗濯屋が教える 間違いだらけの洗濯術）中提及，脫下衣物後，最好在24小時內清洗，除了可以預防莫拉氏菌（導致室內晾衣臭味的細菌）之外，還可防止衣服泛黃。

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