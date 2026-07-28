杯麵食完倒馬桶釀堵塞災難　Threads網民崩潰：我手賤！專家3招防

杯麵｜家居｜杯麵便宜又方便，是不少人想快速填飽肚子的選擇之一，但吃完杯麵後，大家會如何處理剩餘的湯汁與湯渣呢？早前有網民在Threads求助，指自己「我手賤把未吃完的泡麵倒進馬桶裡」，結果馬桶堵住了。有日本家務網站提出3大處理杯麵湯汁的方法，包括先用廚房紙或報紙吸光湯汁再掉進垃圾桶。想知還有甚麼方法處理？即看下文！



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杯麵倒馬桶致堵塞 網民崩潰求助

不少人在旅行或宵夜時，都總是會想吃杯麵，但很多時候都會「貪方便」把吃完的湯汁倒進廁所。有網民曾在社交網站中求助，指自己「手賤把未吃完的泡麵倒進馬桶裡」，結果馬桶堵住了。隨即有網民回覆指，廚餘不要倒馬桶，也不要倒在洗手台，因油脂會把管道塞住，建議用網子濾湯之後，倒垃圾桶或廚餘桶。

杯麵湯汁處理錯誤1｜倒進鋅盤會塞渠

日本家務網站オリーブオイルをひとまわし指出，杯麵湯汁含有大量的油和鹽，若把剩餘湯汁倒進鋅盤，隨著冷卻時間的推移，油會凝固並變得更加黏稠。即使每次只倒少量，但反覆這樣做的話，污垢也會不斷積累，導致出現異味並堵塞下水道。雖然用水或熱水沖洗可以稍微降低風險，但此舉並不能分解油分。

杯麵湯汁處理錯誤2｜倒入馬桶維修費用更高

除了鋅盤外，不少人也會把湯汁倒進馬桶，但其實這個舉動也是錯誤的處理方法。即使你沖很多水，它仍然會像堵塞水槽排水管一樣堵塞排水管。而且如果馬桶被油脂堵塞，維修費用可能比廚房排水管更高，因為可能需要拆卸並重新安裝廁所，故大家在不確定如何處理剩下的湯汁，也千萬不要把它倒進馬桶！

把湯汁倒入馬桶分分鐘要拆卸並重裝馬桶。（AI生成圖片）

杯麵湯汁處理方法1——用廚房紙或報紙吸湯汁

他們指，杯麵剩下的湯汁，只要吸收掉多餘的水分後，就可直接掉進垃圾桶。大家可以選擇使用吸水性強的廚房紙巾去吸湯汁，但這個方法需要用到很多張紙巾才可吸光，而且需時較長。所以更好的方法是用報紙，可以將報紙浸泡在剩下的湯汁中，而將報紙撕成小塊可以更容易吸收湯汁，之後再放入膠袋中，並紮緊袋口，便可以直接掉進垃圾桶。

大家可先用廚房紙或報紙吸光湯汁再掉。（AI生成圖片）

杯麵湯汁處理方法2——加入生粉將湯汁凝固

而另一種方法是用生粉將湯汁勾芡。大家只要在剩餘的湯汁中加入約2湯匙的生粉，再用筷子或湯匙攪拌即可，而實際所需要用到的生粉則取決於剩餘湯汁還有多少，故大家可以一邊加粉一邊調整，直到湯汁變稠，之後便可以掉進垃圾桶。大家要留意的一個位是，必須在湯汁還是溫熱的狀態下加生粉，因為冷卻後就會很難勾芡。

在還是溫熱狀態的湯汁加入生粉將其勾芡便凝固便可掉進垃圾桶。（AI生成圖片）

杯麵湯汁處理方法3——加入杯麵剩湯凝固粉

除了用生粉外，還有一種方法可以將湯汁凝固再丟掉。大家可以在網上商店或日式雜貨店中尋找「廢油凝固劑」或「杯麵剩湯凝固粉」，只要加入一包便可以凝固剩湯，然後再丟進垃圾桶處理。

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