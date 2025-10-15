煮杯麵調味包應該幾時落？一早落原來超錯　日清解釋口感差很遠

煮麵貼士｜杯麵的調味包應該在煮麵前放，然後再加熱水，還是煮麵後才放？這個世紀難題一直困擾不少人，甚至有人為此親自向日本著名食品公司求證。近日，日媒《Pinzuba》的一名編輯諮詢了「日清食品」，關於杯麵落調味包的順序，結果發現，原來背後大有學問！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

杯麵的調味包應該在煮麵前放，還是煮麵後才放？（電影《完美搭檔》劇照）

雖然杯麵是速食的食品，但不少對食物有嚴謹追求的人都會想盡辦法令它呈現最好吃的狀態。最近，日媒《Pinzuba》的一名編輯撰文分享，有一晚加班至深夜，打算煮杯麵來醫肚，在他準備加入調味料的時候，卻注意到附帶的調味包上寫著「請在享用前最後加入」的字句，但覺得太麻煩所以索性把它和配料一拼丟進杯麵內。

杯麵泡好後，一開始吃起來並沒覺得有什麼異樣，但該編輯仔細品嘗後，卻發現麵條口感偏硬，甚至能在嘴裡感受到它們的形狀。他大感不解，於是立即向食品公司「日清食品」查詢，發現原來關鍵就在於調料包的種類！

想煮好一個杯麵，其實大有學問！（iStock）

煮麵貼士｜日清解釋：主要看湯包類型

「日清食品」解釋，一般而言，粉末狀的調味包多半建議「先放」，因它具有易溶於熱水、重量輕且保質期長的特性。但另一方面，由於這些粉狀調味包經乾燥加熱後，容易令部份風味流失，尤其是油、醬油、味噌等發酵食材更加難完整地呈現其原有的味道。

而液體調味包則更能還原醬油、味噌、高湯、油等原汁原味和濃郁的口感，不過生產過程就相對較為繁複。

如果想品嘗到杯麵的最佳風味，「日清食品」建議，若杯麵附帶的是液體調味包，就必須「後放」。因為如果「先放」，湯的油分和黏度會在麵條表面形成一層薄膜，形成隔熱的效果，令熱水無法充分滲透到麵條中，原本設計好的風味也會流失，無法重現預期的口感。

粉末易溶於熱水、重量輕且保質期長，所以大部分的杯麵都是以粉末調味包為主。（小紅書@粑粑帆）

煮麵貼士｜日媒實測發現味道、口感分別明顯

為證實此說法，《Pinzuba》編輯更準備了兩杯同款的杯麵來實測，一杯依照說明「後放」，另一杯則「先放」。雖然兩個煮好的杯麵放在一起，外觀並無分別，但口感卻是差天共地。「後放」的那杯，麵條均勻散開，口感也比較順滑；「先放」的那杯，麵條一夾起便黏成一團，吃起來甚至硬硬的，而且有些麵條泡在熱水中也沒有變回軟身。

至於湯底方面，該編輯則認為「先放」的杯麵鹹味較為突出，但「後放」的味道更醇厚及鮮味更明顯。因此，假如大家對於杯麵的味道有嚴格的追求，不妨完全跟足其包裝提供的步驟，或許就能吃到最佳味道和口感的杯麵！

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略