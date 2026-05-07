淥杯麵蓋翹起點算？日網友教2神技 免工具貼貼服服+10大杯麵排名

淥杯麵｜杯麵封口神技｜食杯麵最怕杯蓋不聽話！每次倒入熱水，杯蓋總是會自動翹起。別再只會找筷子壓了！有日本網民瘋傳2大杯麵封口神技，操作簡單，其中1招甚至連工具都不用，只需動動手指就能讓紙蓋貼貼服服，另外附10大日本杯麵推介，去日本旅行不通錯過，即睇下文！



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淥杯麵｜日本網民傳授2招 令杯麵蓋貼貼服服

遊日時，食杯麵相信是大家指定動作！不過在吃杯麵時都遇過同一個煩惱，就是在倒入熱水後，杯蓋紙總會自動翹起，便利店贈附的木筷子又不夠力度壓住杯麵紙蓋，導致熱氣流失，影響麵條口感。早前，有日媒報道，日本一名網友用熱水壺讓杯麵蓋貼服聽話，獲其他網民大熱討論。

杯麵倒入熱水後，杯蓋紙總會自動翹起。（ＡＩ生成圖片

杯麵封口教學【1】 熨平法 暖壺底餘溫密封紙蓋

根據日媒《Grape》報道，日本網友在社交平台X分享了一段泡杯麵的影片。影片中，他在注入熱水並蓋上紙蓋後，順手用熱水壺的底部在杯口邊緣來回多壓幾下。沒想到，紙蓋竟然就像被「熨斗」燙過一樣，緊緊貼合碗緣，不再彈開。

網友教熱水壺的底部在杯口邊緣壓幾下，紙蓋不再彈開。（Ｘ@Kobayan_honaka）

杯麵封口教學【2】 指甲壓痕法 無需工具

若大家不想使用酒店的熱水壺，小編另外找到日本網民最推崇的手法－指甲壓痕法。這招被譽為杯麵界的黑科技，不用任何工具，操作步驟極度簡單！步驟如下：

１先倒入熱水後蓋好紙蓋。

２利用指甲沿著杯口邊緣的凹槽位置用力劃一圈。

３在封口處重疊的位置用力掐按數下

日本網民最推崇的杯麵蓋封口手法－指甲壓痕法（YouTube＠Onnela TV截圖）

不少實測過的網民驚嘆，這招比用重物壓著還要穩固，即便將杯子輕微傾斜，紙蓋依舊不動。網民紛紛留言嘆：「這招簡直杯麵界的黑科技」，「覺得自己以前找東西壓紙蓋好傻」 。

日本推介10大杯麵推介：

日本杯麵推介排名｜【10】蔦醬油杯麵

「蔦」拉麵曾是日本首間取得米芝蓮一星的拉麵店，松露醬油的拉麵最受歡迎。「蔦」聯同日本的7-11以及東洋水產聯乘，推出杯麵版的醬油拉麵，不少YouTuber都拍過開箱片，認為它湯底味道成功複製到堂食店，麵質亦較一般即食麵彈牙。

蔦醬油杯麵。（Instagram＠7Premium）

日本杯麵推介排名｜【9】日清UFO炒麵

UFO拉麵自1976年已經首賣，聞說名字「UFO」是取了好食、麵好粗和好大碗等字詞的首個拼音字母而成，一直被稱為是國民即食炒麵！除了醬汁還有紫菜粉，分別有原味、明太子、原味、日式咖喱、三重芝士甚至是上海蠔油味，部分口味更在香港便利店有售！

日清UFO炒麵。（Nissin截自）

日本杯麵推介排名｜【8】「麵處井之庄」辛辛魚拉麵

這款麵以激辣見稱，在豚骨魚湯粉以外，還有包超辣的辣粉，鐘意食辣的朋友絕不能錯過。

辛辛魚拉麵。（Instagram＠endo_mayu_yagita）

日本杯麵推介排名｜【7】日清元祖雞麵

元祖麵在香港超市都有上架，它並沒有附上湯粉，因為麵本身經已調味，一沖水，湯就變成淺啡色。此外，這款湯麵跟生雞蛋是絕配，就連麵餅本身都有個凹位讓你打蛋。

日本杯麵推介排名｜【6】一平夜店炒麵

食法跟第9位的UFO炒麵類似，味道也非常之多，包括原味、芥末醬油、大阪燒、辛子明太子味等。比UFO更勝一籌的，就是它還附有一包沙律醬，網友認為普通炒麵加上這包沙律醬後，簡直是畫龍點睛，味道立即昇華！

一平夜店炒麵。（Nissin）

日本杯麵推介排名｜【5】日清合味道杯麵

香港人最熟悉的杯麵，當然是合味道啦！對日本人來說，最高人氣是原味，就連海鮮味都只能屈居第二！

日清合味道杯麵。（IG＠coolstuffjapan）

日本杯麵推介排名｜【4】山頭火杯麵

山頭火拉麵店在香港有4間分店，它推出的杯麵口味是餐廳最招牌的鹽味，打開包裝還附有一塊叉燒片，麵身較粗，有Blogger試食過後大讚它麵質有彈性，湯底不會過鹹。

山頭火杯麵。（7Premium）

日本杯麵推介排名｜【3】蒙古湯麵中本辛／激辛味噌杯麵

「蒙古湯麵中本」是日本拉麵店，前身為中國料理店，自創業起就以辛辣口味為賣點。2008年起，它跟日清合作推出拉麵，紅色包裝的為辛味噌味，黑色包裝的「北極拉麵」則是激辛味噌味，整個湯都呈鮮橙紅色。在日劇《愛吃拉麵的小泉同學》中，北極拉麵就曾被評為「最辣」（辣度10）的拉麵，但據說杯麵的辣度會較拉麵低。

蒙古湯麵中本辛／激辛味噌杯麵。（Instagram＠youstagram821）

日本杯麵推介排名｜【2】日清咚兵衛杯麵

相信大家都熟悉這個！它煙韌彈牙，而湯底則是柴魚醬油味，不過最特別的還是一大塊腐皮，吸完湯汁後又脹卜卜又帶甜味，食得非常過癮。

日清咚兵衛杯麵。（Instagram＠m.k_gaku）

日本杯麵推介排名｜【1】AFURI柚子鹽拉麵

去過東京AFURI的朋友，一定知道它！當人人都在吃豬骨、雞湯、醬油拉麵時，AFURI卻售賣柚子鹽拉麵，柚子令湯底清爽不膩，而且它還推出了柚子鹽、柚子醬油和柚子辣湯的杯麵。

AFURI柚子鹽拉麵為榜首。（Instagram＠afuri_official）

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