奶黃月餅6大推薦2026｜聖安娜/富豪/香宮/唐閣/文華　1間早鳥55折

奶黃月餅2026｜奶皇月餅2026｜月餅優惠2026｜想知今年中秋節有什麼高質奶黃月餅推薦？《香港01》「好食玩飛」為大家搜羅市面6間奶黃月餅，當中包括聖安娜餅屋、九龍香格里拉酒店「香宮」、香港朗廷酒店「唐閣」、香港文華東方酒店及利苑，現時更有早鳥優惠低至55折，想以最抵價格入手，記得提早預訂！



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奶黃月餅推薦2026【1】聖安娜餅屋 —— 金沙流心奶黃月餅／口感細緻綿密／早鳥低至55折

奶黃月餅絕對是中秋節賞月的必備之選！今年聖安娜大受歡迎的皇牌「金沙流心奶黃月餅」載譽歸來，絕對能夠滿足大家對奶黃的要求！嚴選上等鹹蛋黃，先經烘烤再打成細緻粉末，揉合紐西蘭純牛油與頂級椰奶，以黃金比例調配出極致滋味。

咬開酥香惹味的外皮，極度濃郁的流心餡料在一瞬間席捲味蕾，鹹蛋黃的濃郁鹹香與奶黃的甘甜完美交融，鹹甜交織下口感綿密豐富，層次感滿分！無論是配搭中式濃茶，還是西式伯爵茶都超級夾！

聖安娜新推出流心奶黃月餅新口味：

「茗茶流心月餅」以兩大名茶融入月餅，使用一級武夷山大紅袍及峨眉山茉莉「以茶入餅」，將茶葉的醇厚與奶黃的絲滑完美結合。朱古力控一定唔可以錯過另一新品「比利時朱古力流心月餅」，以頂級比利時朱古力製作出三款不同風味，從經典濃郁60%黑朱古力、堅果香醇的榛子朱古力到清新天然莓果香氣的「第四代」紅寶石朱古力，一盒帶來多層次味覺享受，滿足不同喜好。

由即日起至8月19日購買可享低至57折早鳥優惠，聖安娜CakeEasy會員及Mastercard信用卡客戶更可享優惠價低至55折，買滿3件額外再有95折！

聖安娜餅屋｜早鳥優惠

金沙流心奶黃月餅（4個裝）：優惠價$129｜原價$228

金沙流心奶黃月餅（8個裝）：優惠價$246｜原價$433

茗茶流心月餅（6個裝）：優惠價$226｜原價$396

比利時朱古力流心月餅（6個裝）：優惠價$226｜原價$396

奶黃月餅推薦2026【2】富豪酒店——低糖奶黃月餅配養生茶／全新麻糬三色賞／早鳥優惠低至65折

七星伴月養生茶禮盒——全新低糖流心奶黃月餅

「七星伴月養生茶禮盒」以經典優雅的「雙黃白蓮蓉」為中心，配搭七款人氣迷你月餅（含奶黃、蓮蓉及陳皮豆沙）。矚目首推全新「迷你低糖流心奶黃月餅」，嚴選頂級法國牛油與鹹蛋黃，低糖配方減低甜膩感，卻完美保留絲滑流心與濃郁蛋香，關注血糖人士都可盡情享用！再搭配自家品牌REGAL LIVING養生茶套裝，茶香甘醇解膩，是賞月必備的佳品！

迷你奶黃三色賞——全新迷你麻糬奶黃月餅登場！

全新「迷你麻糬奶黃月餅」將軟糯奶黃結合煙韌麻糬，口感層次極具驚喜！連同香滑的「迷你至尊奶黃月餅」及濃郁的「迷你黑芝麻奶黃月餅」，一次盡享三重驚喜滋味！

迷你奶黃三色賞（6個裝）：優惠價$308｜原價$428（富豪酒店圖片）

經典雙輝月餅——傳統雙黃白蓮蓉與陳皮豆沙

送禮首選傳統風味「經典雙輝月餅」！一盒盡享「雙黃白蓮蓉」與「陳皮豆沙」兩款滋味。前者切開即散發濃郁蛋黃鹹香，後者選用優質陳年陳皮，甘甜帶悠然回韻！

經典雙輝月餅（4個裝）：優惠價$388｜原價$508（富豪酒店圖片）

即日起於全線富豪酒店或網店預訂，專享中秋早鳥優惠低至65折！

富豪酒店｜早鳥優惠



七星伴月養生茶禮盒：優惠價$688｜原價$888

迷你低糖流心奶黃月餅（6個裝）：優惠價$308｜原價$428

迷你奶黃三色賞（6個裝）：優惠價$308｜原價$428

經典雙輝月餅（4個裝）：優惠價$388｜原價$508



奶黃月餅2026【3】香港朗廷酒店——迷你奶黃月餅／早鳥優惠75折

香港朗廷酒店米芝蓮三星粵菜食府「唐閣」，開業逾三十年，每年匠心製作中秋月餅，今年同樣為大家帶來米芝蓮級的奶黃月餅！經典迷你奶黃月餅皮薄鬆軟，奶黃香濃幼滑，甜而不膩。更有限量木盒六件裝，最適合送給親朋好友一同分享這份滋味！現時預訂更可享75折早鳥優惠。

香港朗廷酒店 —— 迷你奶黃月餅／早鳥優惠75折（官方圖片）

香港朗廷酒店｜早鳥優惠

迷你奶黃月餅(六件裝)：優惠價$344｜原價$458

迷你奶黃月餅(限量木盒六件裝)：優惠價$471｜原價$628

立即預訂享75折早鳥優惠

奶黃月餅2026【4】利苑——迷你流心奶黃月餅／早鳥優惠64折

利苑今年推出多款星級月餅禮盒，當中又豈可缺少迷你流心奶黃月餅！嚴選優質鹹蛋黃及上乘材料精心烘焙，搭配升級配方的濃郁流心奶黃，入口即化，奶香與鹹香交織，帶來豐盈細膩的味覺層次，餘味悠長。利苑在香港更設有自家廠房，所有月餅均為百分百香港製造，送禮自用皆宜。現時預訂更可享64折早鳥優惠。

利苑——迷你流心奶黃月餅／早鳥優惠64折（官方圖片）

利苑｜早鳥優惠

迷你流心奶黃月餅：優惠價$248｜原價$388

立即預訂享64折早鳥優惠

奶黃月餅2026【5】香港文華東方酒店——迷你奶黃月餅／早鳥優惠85折

香港文華東方酒店的「文華餅店」今年中秋節推出秋月系列，除了傳統月餅禮盒，亦有特色月餅禮盒，當中就有大受歡迎的迷你奶黃月餅！嚴選蛋黃製作成滋味奶黃月餅，月餅的表面還有著標誌性的扇形Logo，看起來高貴又大方！如果想品嚐不同味道，就可以選擇迷你雜錦，帶來奶黃、十勝紅豆蛋黃、伯爵茶口味各2件，為大家帶來不同的驚喜！現時預訂更可享85折早鳥優惠。

香港文華東方酒店｜早鳥優惠

迷你奶黃月餅（6件裝）：優惠價$440｜原價$518

迷你雜錦月餅（6件裝）：優惠價$440｜原價$518

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奶黃月餅2026【6】九龍香格里拉酒店——迷你奶皇月餅｜迷你流心奶皇月餅／早鳥優惠75折

九龍香格里拉酒店米芝蓮一星粵菜食府「香宮」，今年為大家帶來兩款經典口味的奶皇月餅，分別是迷你奶皇月餅及迷你流心奶皇月餅。兩款奶皇月餅製作成一口大小，酥香金黃的外層包裹着濃香幼滑的奶黃餡料，餡料由蛋黃、牛奶和少許甜味精心調配而成，醞釀豐盈、綿密的口感，融化在口中。

另有皇牌創意系列「香宮中秋月餅四重奏」，匯聚迷你奶皇月餅、蛋黃白蓮蓉月餅、伯爵茶奶黃月餅及朱古力軟心奶黃月餅各3件，亦有「香宮經典月餅二重奏」，細味奶皇白玉月餅與朱古力軟心奶黃月餅帶來的雙重驚喜。現時預訂更可享75折早鳥優惠。

九龍香格里拉｜早鳥優惠

香宮迷你奶皇月餅(八件裝)：優惠價$328.5｜原價$438

香宮迷你流心奶皇月餅(八件裝)：優惠價$373.5｜原價$498

香宮經典月餅二重奏(八件裝)：優惠價$358.5｜原價$478

香宮中秋月餅四重奏(十二件裝)：優惠價$501｜原價$668

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