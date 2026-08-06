榴槤月餅5大推介2026｜聖安娜貓山王、嘉里黑刺　1間早鳥優惠55折

榴槤月餅2026｜月餅優惠2026｜想知今年中秋節有什麼高質榴槤月餅推介？《香港01》「好食玩飛」為大家搜羅市面5間高質榴槤月餅，當中包括聖安娜、香港嘉里酒店、唯港薈、一個不榴及來發記，現時更有早鳥優惠低至55折，想以最抵價格入手，記得提早預訂！



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榴槤月餅推薦2026【1】聖安娜餅屋 —— DBF 貓山王｜黑刺榴槤冰皮月餅／獨家代理／馬來西亞直送／早鳥低至55折

聖安娜連續三年香港獨家代理、馬來西亞直送的「DBF（Durian Baby & Friends榴寶貝）貓山王及黑刺榴槤冰皮月餅」絕對會令榴槤控瘋狂！這款月餅100%選用當地優質樹上熟貓山王及黑刺榴槤製作，貓山王榴槤口感綿密、果味濃厚；黑刺榴槤口感順滑、清甜香醇，而最誇張是果肉內餡比例竟然高達90%，配上Q彈軟糯的冰皮，每一口都像在吃原粒新鮮樹上熟純榴槤果肉般香濃細膩。

同場加映還有「榴槤果皇冰皮月餅」，以貓山王製成軟心，再用D24製作豆蓉，帶出雙重榴槤極致滋味。

由即日起至8月19日購買可享低至57折早鳥優惠，聖安娜CakeEasy會員及Mastercard信用卡客戶更可享優惠價低至55折，買滿3件額外再有95折！

聖安娜餅屋｜早鳥優惠

DBF貓山王|黑刺榴槤冰皮月餅：優惠價$318｜原價$388

榴槤果皇冰皮月餅：優惠價$132｜原價$233

榴槤月餅2026【2】香港嘉里酒店 —— 黑刺榴槤冰皮月餅／早鳥優惠8折

香港嘉里酒店人氣之作「黑刺榴槤冰皮月餅」今年載譽歸來！榴槤控絕對不能錯過！黑刺榴槤冰皮月餅嚴選馬來西亞直送頂級黑刺榴槤果肉製造內餡，果肉飽滿細膩，並包裹於柔軟滑順的冰皮之中。輕咬一口，濃郁甘香的榴槤滋味瞬間綻放，齒頰留香，令人回味無窮！現時預訂更有優惠8折優惠！

香港嘉里酒店｜早鳥優惠

黑刺榴槤冰皮月餅（六件裝）：優惠價$470｜原價$588

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榴槤月餅2026【3】唯港薈 —— 貓山王榴槤冰皮月餅／早鳥優惠76折

唯港薈中菜廳「天外天」今年繼續推出招牌「貓山王榴槤冰皮月餅」！月餅選用來自馬來西亞的正宗貓山王榴槤，每一口都充滿香濃綿滑的榴槤果肉，加上絲滑煙韌的冰皮，每一口都猶如品嚐榴槤雪糕般美味！現在預訂更可享優惠76折優惠！

唯港薈——貓山王榴槤冰皮月餅／早鳥優惠76折（官方圖片）

唯港薈｜早鳥優惠

貓山王榴槤冰皮月餅（四件裝）：優惠價$458｜原價$598

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榴槤月餅2026【4】一個不榴 —— 黑刺貓山王榴槤冰皮月餅／早鳥優惠63折

馬來西亞直送！月餅選用D200黑刺及D197貓山王榴槤「自然樹上熟」果肉作為內餡。D200黑刺擁有「樹上黃金」的稱號，因產量低而非常稀有，深受榴槤控推崇。而D197貓山王深受大眾喜愛，更一直被譽為榴槤中的愛馬仕。冰皮Q彈包裹著香濃軟滑的榴槤果肉，每一口都如奶油般絲滑醇厚！

一個不榴——黑刺貓山王榴槤冰皮月餅／早鳥優惠63折（官方圖片）

一個不榴｜早鳥優惠

黑刺貓山王榴槤冰皮月餅（六件裝）：優惠價$308｜原價$488

榴槤月餅2026【5】來發記 —— 黑刺x貓山王榴槤冰皮月餅／早鳥優惠8折

馬來西亞知名榴槤品牌「來發記」今年再度推出經典「黑刺x貓山王榴槤冰皮月餅」，每盒有黑刺榴槤月餅及貓山王榴槤月餅各3個，月餅由馬來西亞新鮮榴槤果肉製造，每口都是新鮮甜美的果肉，無添加色素、無防腐劑及人工香料，每個月餅都獨立使用鋁罐包裝保存。另有「貓山王榴槤娘惹冰皮月餅」，內餡滿滿貓山王果肉，外皮加入了斑蘭葉及蝶豆花，更添娘惹風味！娘惹冰皮採用蝶豆花，斑蘭葉純天然色素！

來發記——黑刺x貓山王榴槤冰皮月餅／早鳥優惠8折（官方圖片）

來發記｜早鳥優惠

黑刺x貓山王榴槤冰皮月餅（六件裝）：優惠價$298｜原價$368

貓山王榴槤娘惹冰皮月餅（兩件裝）：優惠價$148｜原價$178

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