冰皮月餅5大推介2026｜聖安娜/美心/東海堂/鴻福堂　附早鳥優惠

冰皮月餅2026｜月餅優惠2026｜想知今年中秋節有什麼高質冰皮月餅推介？《香港01》「好食玩飛」為大家搜羅市面5間冰皮月餅，當中包括聖安娜餅屋、鴻福堂 、九龍香格里拉酒店、美心、東海堂，現時更有早鳥優惠低至55折，想以最抵價格入手，記得提早預訂！



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冰皮月餅推薦2026【1】聖安娜餅屋 —— 全新概念棒棒冰皮月餅／醬香酒釀桂花冰皮月餅／早鳥低至55折

今年聖安娜大玩新意，突破傳統推出全新「棒棒冰皮月餅」！外層是香濃比利時朱古力脆皮，包裹住軟糯冰皮月餅，帶來「外脆內軟」的過癮口感。最驚喜是連「棒棒」都係食得的餅乾，由頭咬到落尾，重新定義大家對冰皮月餅的想像！

全新「棒棒冰皮月餅」（聖安娜餅屋圖片）

「醬香酒釀桂花冰皮月餅」為大家帶來一場「各尖上的奢華味覺享受」，選用53%Vol頂級貴州茅台酒王製作！茅台獨有的「三高一長」工藝（高溫製麴、高溫堆積、高溫發酵及長生產週期）帶出持久清雅及微甜餘韻，內餡將醬香型茅台酒拌入軟心， 配合清香桂花豆蓉，酒香醇和協調。

喜歡多重口感的話，人氣熱賣的「至脆驚喜冰皮月餅」就最啱！軟糯外皮包裹幼滑豆蓉，中間夾著爆脆鬆化的法國海鹽焦糖脆脆，口感層次極豐富。聖安娜另有多款冰皮月餅，例如「尊貴燕窩冰皮月餅」、「至愛經典冰皮月餅」、「水果軟心冰皮月餅」、「至Q一口冰皮月餅」、「至尊七星伴明月冰皮月餅」，全部送禮自用皆宜！

由即日起至8月19日購買可享低至57折早鳥優惠，聖安娜CakeEasy會員及Mastercard信用卡客戶更可享優惠價低至55折，買滿3件額外再有95折！

聖安娜餅屋｜早鳥優惠

比利時朱古力脆皮棒棒冰皮月餅：優惠價$196｜原價$342

醬香酒釀桂花冰皮月餅券：優惠價$318｜原價$388

至脆驚喜冰皮月餅券：優惠價$176｜原價$306

冰皮月餅推薦2026【2】鴻福堂 —— 果仁脆脆雙色冰皮月餅禮盒／早鳥95折

鴻福堂今年推出的冰皮系列充滿驚喜！全新「果仁脆脆雙色冰皮月餅禮盒」緊貼全球美食瘋潮，特製出風靡全城的杜拜朱古力開心果脆脆冰皮月餅，口感極致豐富！ 杜拜朱古力開心果脆脆冰皮月餅選用比利時黑朱古力冰皮，加入人氣的杜拜朱古力開心果脆脆夾心，煙韌又爽脆；杏仁焦糖脆脆冰皮月餅，選用比利時白朱古力及加入紅菜頭的冰皮，配搭杏仁焦糖脆脆夾心，口感層次豐富！

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鴻福堂 —— 果仁脆脆雙色冰皮月餅禮盒／早鳥95折（官方圖片）

鴻福堂｜早鳥優惠

果仁脆脆雙色冰皮月餅禮盒：優惠價$188.1｜原價$198

優惠日期：即日至8月31日

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冰皮月餅2026【3】九龍香格里拉酒店 —— 香宮椰子斑蘭冰皮月餅／早鳥優惠75折

九龍香格里拉酒店米芝蓮一星粵菜食府「香宮」，今年為大家帶來兩款馬來西亞直送的冰皮月餅，分別是香宮椰子斑蘭冰皮月餅（八件裝）及香宮榴槤冰皮月餅二重奏（六件裝） ，以貓山皇及黑刺榴槤果肉製成，滿滿餡料大滿足！「香宮椰子斑蘭冰皮月餅」則以斑蘭外皮包裹椰子蓉內餡，味道清新細膩！

九龍香格里拉酒店｜早鳥優惠

香宮椰子斑蘭冰皮月餅（八件裝）：優惠價$411｜原價$548

榴槤冰皮月餅二重奏（六件裝）：優惠價$411｜原價$548

冰皮月餅2026【4】美心 —— 杜拜式開心果朱古力冰皮禮盒｜冰室茶餐廳飲品系列冰皮月餅禮盒／早鳥優惠65折

美心今年亦推出多款冰皮月餅，滿足一眾喜歡吃冰皮月餅的朋友們！杜拜式開心果朱古力冰皮禮盒、冰室茶餐廳飲品系列冰皮月餅禮盒、七星伴明月冰皮禮盒、粒粒初雪冰皮禮盒、森雪果園冰皮禮盒及貓山王榴槤冰皮禮盒！

當中杜拜式開心果朱古力冰皮，以超人氣甜點「杜拜朱古力」為靈感，嚴選義大利開心果醬，結合法國可可粉，濃郁且平衡。更特意加入脆脆絲，還原「杜拜朱古力」的酥脆口感，軟糯冰皮配搭口感脆脆的內餡，層次豐富！

美心 —— 杜拜式開心果朱古力冰皮禮盒／早鳥優惠65折（官方圖片）

美心｜早鳥優惠

杜拜式開心果朱古力冰皮禮盒：優惠價$198｜零售價$305

冰室茶餐廳飲品系列冰皮月餅禮盒：優惠價$98｜零售價$152

七星伴明月冰皮禮盒：優惠價$249｜零售價$383

粒粒初雪冰皮禮盒：優惠價$229｜零售價$352

森雪果園冰皮禮盒：優惠價$189｜零售價$290

貓山王榴槤冰皮禮盒：優惠價$229｜零售價$352

冰皮月餅2026【5】東海堂 —— Miffy一口冰皮月餅｜冰兔冰皮月餅 ／早鳥優惠65折

喜歡Miffy的朋友就千萬不能錯過今年東海堂出品的「東海堂Miffy一口冰皮月餅」，配以可愛專屬保冷袋，日常都用得到！選用牛乳芝士、芝士焦糖、牛乳朱古力、藍莓、檸檬芝士及朱古力芝士，口味猶如甜品般，而且一口一個，份量適中。還有可愛3D兔仔造型的「冰兔冰皮月餅」，一盒8個、8款口味，適合跟家人、親友分享。

東海堂 —— Miffy一口冰皮月餅 ／早鳥優惠65折（官方圖片）

東海堂｜早鳥優惠

東海堂Miffy一口冰皮月餅：優惠價$140｜零售價$216

東海堂冰兔冰皮月餅：優惠價$196｜零售價$300

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