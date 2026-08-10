天文台料周二分區38°C　風扇仔扇葉為何是單數？專家揭雙數會出事

酷熱｜手提風扇｜天文台｜受熱帶氣旋白海豚下沉氣流影響，本港連日來天氣酷熱，天文台尖沙咀總部昨日（9日）錄得攝氏36.9度的高溫，打破有記錄以來的143年歷史最高溫紀錄。炎炎夏日，不少人外出時都會隨身攜帶手提風扇，但大家有沒有留意到，大多數風扇的扇葉其實都是單數？這是因為單數扇葉能夠避免出現共振效果，令風扇運轉時更安靜且更耐用。想知更多扇葉是單數的原因？即看下文！



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天文台料周二極端酷熱 2分區達38度

根據天文台網頁顯示，熱帶氣旋白海豚正橫過華東並移入內陸，其外圍下沉氣流會在今明（10日、11日）兩日繼續為本港帶來極端酷熱的天氣，部分地區氣溫達37度或以上。而本港明日天氣極端酷熱，市區氣溫最高達35度，天文台料當日下午2時，石崗、上水2個分區氣溫更高達38度，預料隨後一兩日高溫天氣持續。

手提風扇｜扇葉為何是單數？

不少人在酷熱天氣下外出時，都會攜帶手提風扇降溫，但大家有沒有發覺不止是手提風扇，即使是家用的風扇扇葉也是單數？台灣專門分享科普知識與生活科技的網站台中兄弟實業社曾解釋指，扇葉採用單數主要是為了要避免出現「共振效果」。

扇葉採用單數主要是為了要避免出現「共振效果」。（AI生成圖片）

手提風扇扇葉數為何單數？｜原因1. 共振會產生噪音

由於雙數扇葉的對稱性，會令扇葉在高速轉動時會產生振動，對稱的結構會導致振動傳導至相對的扇葉，從而引起「共振」。這樣的狀況會導致噪音產生、效率減低、甚至是影響氣流流動。

手提風扇扇葉數為何單數？｜原因2. 有助延長風扇壽命

風扇使用單數葉片亦能有效打破雙數扇葉的對稱性，讓風更加穩定和柔和，效率也會更高。而單數的設計也更容易達到風扇轉動平衡，有助於延長電機壽命，以及降低運轉時的噪音。

單數扇葉有助延長風扇壽命。（AI生成圖片）

手提風扇扇葉數幾多最好？3片扇葉更省電

現時市面上見到的風扇扇葉大多數都是3、5、7片扇葉，到底扇葉的數量有甚麼分別？3片扇葉可創造不對稱的動態平衡，即使其中一片扇葉處於推力較弱的位置，另外2片扇葉仍然能提供穩定動力，帶動整體順暢運轉，不僅減輕了馬達負擔，也達到更理想的省電效果。

手提風扇｜扇葉越少 風力更強

另外，台灣室內空氣品質專家HCiAQ的網頁亦指出，扇葉的數量越多，其震動與風切聲越小，吹出來的風感也較柔和；而扇葉數量越少，則其震動與風切聲較大，但風力則更強勁，大家可以因應自己需求，去揀選適合的風扇。

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