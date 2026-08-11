天文台料周三34度！風扇開擺頭模式大錯　台電揭2大黃金擺放位置

酷熱｜天文台｜冷氣機｜本港連日來持續高溫，天文台預料明日（12日）最高溫度達34度。在極端酷熱的天氣下，在家中涼冷氣是其中一個消暑方法。相信不少人也會在開冷氣的同時加一部循環扇，再開擺頭模式以令屋內更涼快，但台電指出這做法隨時令冷氣擴散速度變慢，甚至令電費更貴！想知如何使用循環扇令房間更涼快、放哪個位置才正確？即看下文！



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天文台料明日2區37度

根據天文台網頁顯示，本港天氣仍然極端酷熱，明日更有2區氣溫達更達37度。又預料未來一兩日受一股西南氣流影響，市區最高氣溫在33至34度左右，新界再高兩三度。

冷氣加循環扇｜擺頭模式反而減慢冷氣擴散？

在酷熱天氣下，不少人回到家中便會急不及待開冷氣消暑，可能大家都懂得在開冷氣的同時加一把循環扇，但也有人會選擇再開啟擺頭模式以令房間快速降溫，但這做法是否真的有用？

有網民曾在Threads發文指，循環扇不需要開擺頭模式，因為想室內環境降溫的話，是需要氣流的附壁效應來循環整個空間內的空氣，如果開了擺頭模式反而會把氣流弄亂，令冷氣擴散速度變慢。

循環扇開擺頭模式反而減慢冷氣在空間擴散。（AI生成圖片）

網民亦指出，把循環扇放在冷氣出風口的和側角落，呈斜對角方向，並將扇頭仰角約45度吹向房間深處，便可讓循環扇把冷風送遠。他解釋指，因為冷空氣會下沉，所以冷風撞向牆後便會往兩側及下層散開，這個做法才會讓空間內冷得均勻又快速。

冷氣加循環扇｜循環扇擺在哪裡最有效？

台灣電力公司亦在網站中曾提到，由於熱空氣上升、冷空氣下降，建議大家可以將循環扇擺放在冷氣出風口下方，也就是跟冷氣同側或是在房間內最長的對角處，讓循環扇的風朝室內中央吹，並呈仰角擺放，讓後方扇葉能捲入冷空氣，並將熱空氣吹散及反射，將風帶到室內更深的角落，如此反覆循環促進對流，就能快速調節室溫不均的情況。

台電指，開冷氣時使用循環扇，並擺放在正確的位置可加速室內降溫。（AI生成圖片）

冷氣加循環扇｜台電：放對位置更涼又省電

台電提醒大家，在開冷氣時使用循環扇，並擺放在正確的位置，不但可以加速室內降溫，也能減少冷氣耗能，從而達到更省電的效果，減少電費支出！

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