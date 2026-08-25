尊貴月餅優惠推介7大！美心米芝蓮法式三賞+Kuromi書本禮盒 6折起

中秋節想送禮送得有品味？近年主打精緻、低負擔的尊貴「輕奢風月餅」必定是最佳選擇！「香港01」《好食玩飛》頻道為大家精選7大高質尊貴中秋月餅禮盒，首推美心與米芝蓮一星名廚合作推出的「大廚黎子安美心本味三賞月餅」；以及充滿少女心的「Kuromi夢幻書本禮盒」，現時預訂更可享低至6折優惠，即睇下文詳情！



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尊貴月餅優惠【1】美心×米芝蓮星級大廚「本味三賞」限量版月餅＋Kuromi甜美書本禮盒 低至6折

美心今年首度與連續多年榮獲米芝蓮一星的Neighborhood主廚黎子安（David Lai）合作，將星級法式料理的細節注入傳統中秋佳節。「大廚黎子安美心本味三賞月餅」巧妙地以Tasting Menu概念設計，包含三款特色口味，讓你在品嘗月餅時，就像品嘗一道法國菜般，由前菜、主菜到甜品一應俱全。

美心今年首度與連續多年榮獲米芝蓮一星的Neighborhood主廚黎子安（David Lai）合 作，將星級法式料理的細節注入傳統中秋佳節。

大廚黎子安美心本味三賞月餅 融合Tasting Menu前菜+主菜+甜品概念

作為清新開胃的前菜「流心柚子味芝士月餅」，餡料以酸甜柚子配搭香濃芝士，瞬間喚醒味蕾；接著便是別具層次的主菜「黑松露羊肚菌金華火腿月餅」，以矜貴珍菌結合鹹香火腿，味道馥郁鮮香，層次豐富。最後當然不少得以「無花果朱古力月餅」作為甜品作結，月餅以無花果的天然果甜中和香濃的朱古力，不但果香四溢，味道更是充滿餘韻。

Kuromi夢幻書本禮盒 專屬吊飾Sanrio粉絲必搶！

如果是Sanrio粉絲，就要留意啦！美心今年聯乘超人氣角色Kuromi，推出充滿少女心的「Kuromi夢幻書本禮盒」。包裝採用古典書本造型，酷黑系甜心Kuromi換上華麗裝扮登場。禮盒的一大亮點，定是盒蓋上附有一枚可拆卸的Kuromi專屬吊飾，大家可隨意扣在附贈的串珠掛飾鏈上，掛在手機或手袋，打卡實用兼備。禮盒內藏4個印有Kuromi萌趣圖案的經典蛋黃白蓮蓉月餅，無論用來送禮或自己珍藏都一流！

兩款聯乘月餅現時更有特價優惠，由即日起至2026年9月25日期間預訂均享65折；在9月20日前使用滙豐信用卡，可享6折！

美心月餅｜大廚黎子安美心本味三賞月餅（2026名廚限量版，一盒6個）

特價優惠：$318｜原價$490（優惠期：即日至2026年9月25日）

滙豐信用卡6折優惠：$294（優惠期：即日至2026年9月20日）

美心月餅｜美心Kuromi月餅禮盒（一盒4個）

特價優惠：$178｜原價$275（優惠期：即日至2026年9月25日）

滙豐信用卡6折優惠：$165（優惠期：即日至2026年9月20日）

尊貴月餅優惠【2】四季酒店——米芝蓮二星黑松露／首創麻糬奶黃／85折

四季酒店旗下的米芝蓮二星食府龍景軒，新推出的黑松露單黃白蓮蓉月餅，黑松露令綿滑的白蓮蓉香氣昇華；另一款老香黃五仁月餅則巧妙加入潮汕傳統陳年佛手柑涼果「老香黃」提香，味道清新解膩；當然少不了經典招牌酥香崧子奶黃月餅，奶黃香滑細膩，伴隨崧子的微脆口感，層次極豐富！

至於酒店自家的四季月餅禮盒同樣有驚喜，今年首度加入迷你麻糬奶黃月餅，煙韌軟糯的麻糬配上香滑的奶黃，口感滿分！每套月餅更會附送限量版帆布袋，即日起至2026年9月18日，預訂5-9盒四季月餅禮盒，可享85折；買得愈多折扣愈多！

香港四季酒店｜月餅及禮籃

龍景軒老香黃五仁月餅／龍景軒酥香崧子奶黃月餅／龍景軒子薑皮蛋月餅（6件）：$628

龍景軒黑松露單黃白蓮蓉月餅／龍景軒精裝月餅（6件）：$668

龍景軒精裝月餅配2009年醇香普洱茶餅（1盒）：$888

四季月餅禮盒（5件）：$423｜原價$498

四季雙黃白蓮蓉月餅（1件）：$188

尊貴月餅優惠【3】嘉麟樓——聯乘Bakehouse！限量洛神花山楂月餅＋傳奇迷你奶黃

半島酒店米芝蓮星級食府嘉麟樓首度與本港人氣烘焙品牌Bakehouse合作，推出充滿港式懷舊風味的全新限量版月餅！月餅由嘉麟樓中菜行政主廚林鈺明與Bakehouse創辦人Grégoire Michaud共同研發，餡料加入港人童年必食的懷舊山楂餅，以及夏日消暑的洛神花茶，配搭香滑的杏仁、白蓮蓉及嘉麟樓招牌金黃酥皮，微酸滋味完美中和了傳統月餅的飽滯感，味道層次豐富！

香港半島酒店嘉麟樓｜洛神花山楂月餅（一盒8件，獨立包裝）

售價：$728

香港半島酒店嘉麟樓｜迷你奶黃月餅／心盈迷你奶黃月餅（一盒8件，獨立包裝）

售價：$688

尊貴月餅優惠【4】朗廷酒店唐閣——米芝蓮三星／限量木製禮盒／鮑魚禮籃

連續11年榮獲米芝蓮三星的朗廷酒店唐閣，今年特別推出精緻典雅的限量版木製禮盒，以及豪華禮盒，啱晒作為尊貴的送禮選擇。「迷你奶黃月餅」金黃餅皮配上香濃幼滑的奶黃，甜而不膩 ；而「雙黃白蓮蓉月餅」則清甜與鹹香平衡得恰到好處，口感油潤細膩。兩款均可選配精緻的限量版木製禮盒，盡顯尊貴氣派。

若想更體面，可選擇「唐閣中秋豪華禮盒」或「尊貴禮盒」 。除了皇牌迷你奶黃月餅，更配搭了金鮑魚、自家製XO醬、琥珀核桃，甚至配備精選紅白酒及一級鐵觀音茶葉！即日至9月2日更有早鳥優惠，買得愈多折得愈多，低至$311起。

朗廷酒店唐閣｜迷你奶黃月餅（限量木盒裝；一盒6件）

優惠價：$427起｜原價$628

朗廷酒店唐閣｜雙黃白蓮蓉月餅（限量木盒裝；一盒4件）

優惠價：$447起｜原價$658

朗廷酒店唐閣｜唐閣中秋豪華禮盒

優惠價：$1,699起｜原價$1,888

朗廷酒店唐閣｜唐閣尊貴禮盒

優惠價：$2,599起｜原價$2,888

尊貴月餅優惠【5】海景嘉福洲際酒店——微醺誘惑！聯乘軒尼詩V.S.O.P品鑑套裝＋醇厚威士忌朱古力

中秋想送禮送得有格調，除了傳統口味，融入美酒的微醺月餅絕對能彰顯品味！海景嘉福洲際酒店屢獲殊榮的中菜廳「海景軒」，今年將優質威士忌與濃郁朱古力巧妙融合。最吸引的必定是軒尼詩V.S.O.P朱古力月餅品鑑套裝，將頂級干邑酒香融入濃郁可可之中，隨盒更附送50ml迷你軒尼詩V.S.O.P！一口朱古力甜香、一口醇厚烈酒，酒香在口腔層層遞進；另外亦有採用自家研發配方的威士忌朱古力月餅，順滑朱古力伴隨淡雅酒香，餘韻悠長，讓人在微醺之中度過佳節，售價由$328起！

海景嘉福洲際酒店｜軒尼詩V.S.O.P朱古力月餅品鑑套裝（一盒兩件連50ml迷你酒）

售價：$328

海景嘉福洲際酒店｜威士忌朱古力月餅（一盒四件）

原價：$428

尊貴月餅優惠【6】鏞記——全新「玲瓏四小月」系列＋經典雙黃黃蓮蓉 9折

擁有逾八十年歷史的鏞記酒家，今年將傳統手藝與創新口味融合。除了經典口味，更特別加推全新「玲瓏四小月」組合，一次過滿足長輩與年輕一族的輕奢品味要求！全新「玲瓏四小月」，系列包含四款精巧口味，當中必試迷你抹茶流心奶黃月，選用日本滋賀縣頂級「一番茶」石磨低溫研磨，茶味鮮明回甘；另外亦有採用十年正宗新會老陳皮的迷你陳皮紅豆月、綿密溫潤的迷你香芋椰汁奶黃月，以及人氣回歸的迷你流心奶黃月。四款口味層次分明，細緻而不甜膩。現時更有9折優惠！

鏞記酒家｜「滿月」月餅禮盒（玲瓏四小月八個）

優惠價：$421.2｜原價$468

鏞記酒家｜「賞月」月餅禮盒（雙黃黃蓮蓉月餅一個配玲瓏四小月四個）

優惠價：$430.2｜原價$478

鏞記酒家｜「迎月」月餅禮盒（雙黃黃蓮蓉月餅及伍仁金腿月餅各一個）

優惠價：$448.2｜原價$498

鏞記酒家｜「追月」月餅禮盒（雙黃黃蓮蓉月餅及伍仁金腿月餅各一個）

優惠價：$448.2｜原價$498

尊貴月餅優惠【7】港島香格里拉——米芝蓮／50年陳皮豆沙＋開心果麻糬

港島香格里拉今年匯聚米芝蓮星級食府「夏宮」及精緻福建菜「茗悅」的手藝，將傳統月餅結合珍稀食材與新派創意，其中五十年陳皮豆沙玫瑰月餅，嚴選半世紀珍稀老陳皮入饌，醇厚果香與玫瑰豆沙的甜美互相交織；若想送禮更有氣派，可選擇「夏宮」限量推出的「八十年陳皮豆沙月餅收藏禮盒」！

另外亦有專為果仁迷而設的「茗悅開心果二重奏」，內附三重開心果奶皇及朱古力開心果粒杏仁脆片月餅，雙重堅果香氣撲鼻，口感豐富爽脆！喜歡泡茶的，亦不妨考慮「Saicho桂花氣泡茶禮盒」，破格與英國頂級氣泡茶品牌Saicho攜手，以清爽的桂花氣泡茶配搭迷你桂花奶黃月餅，以茶解膩，配搭極具心思！售價由$428起！

港島香格里拉｜茗悅開心果二重奏月餅禮盒（六件裝）

售價：$428

港島香格里拉｜香格里拉×Saicho聯乘月餅禮盒

售價：$560

港島香格里拉｜香格里拉甄選經典月餅禮盒（六件裝）

售價：$788

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