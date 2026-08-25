特色月餅優惠｜推介7大！必試美心全新麻辣牛肉+XO醬豬肉 低至6折

中秋節送禮，除了傳統的雙黃白蓮蓉月餅之外，還有什麼新派的特色選擇？「香港01」《好食玩飛》頻道已為大家搜羅7大品牌推出的新派特色月餅，當中首推美心的「麻辣牛肉月餅」及「XO醬豬肉月餅」，辣度與肉香配合得恰到好處，不但惹味過癮，充滿驚喜，現時預訂月餅更有低至6折優惠，想知詳情即睇下文！



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特色月餅優惠【1】美心——麻辣牛肉月餅＋XO醬豬肉月餅！鹹辣交織

又香又辣的月餅你又試過未？美心今年打破中秋傳統常規，推出全新「麻辣系列」新派月餅，包括「麻辣牛肉月餅」及「XO醬豬肉月餅」兩款全新鹹香口味，將地道風味與傳統月餅結合，惹味辛辣與肉香融合，充滿驚喜！

「麻辣牛肉月餅」無辣不歡的朋友不妨一試！月餅精選四川花椒、雲南辣椒，同時糅合有嚼勁的風乾牛肉秘製而成，輕輕咬開外皮，辛香與椒麻感在舌尖層層遞進，濃郁的麻辣香氣與鹹鮮肉餡互相交織，香、麻、辣、鮮並重，惹味過癮。

「麻辣牛肉月餅」精選四川花椒、雲南辣椒，同時糅合有嚼勁的風乾牛肉秘製而成。

另一款「XO醬豬肉月餅」，則主打充滿港式風味的鮮香味道，以干貝及蝦米炒製的美心經典XO醬入饌，配搭幼嫩豬後腿肉，透過當中的瑤柱提升天然肉香，再結合爽脆的堅果，增添多一層口感，味道香濃而不膩，同樣值得一試！

「XO醬豬肉月餅」主打充滿港式風味的鮮香味道，以干貝及蝦米層層炒製的美心經典XO醬入饌。

不得不提，兩款破格的鹹味月餅現時更有特價優惠，即日至9月25日期間，「麻辣牛肉月餅」及「XO醬豬肉月餅」（一盒4個）只需$195（原價$299）。即日至9月20日，使用滙豐信用卡可享6折！

美心月餅｜麻辣牛肉月餅／XO醬豬肉月餅（一盒4個）

特價優惠：$195｜原價$299（優惠期：即日至9月25日）

滙豐信用卡6折優惠：$179.4（優惠期：即日至9月20日）

特色月餅優惠【2】8度海逸酒店——開心果迷必試！全新堅果醇香＋清甜柚子蜂蜜奶黃 低至7折

想為中秋添上新意？8度海逸酒店今年推出兩款話題新作！首推必定是近年大熱的開心果奶黃月餅，將烘焙至恰到好處的開心果碎融入濃郁奶黃中，一口咬下散發醇厚堅果香與鹹蛋黃甘香，口感細膩微脆，開心果迷絕對不容錯過！

若追求清爽解膩，柚子蜂蜜奶黃月餅定能滿足你的味蕾，月餅以清香柚子果肉伴天然蜂蜜，微酸果香中和了奶黃的甜膩，層次分明。喜歡傳統口味的朋友亦可選擇招牌的鮮芒果奶黃月餅及健康的海藻糖白蓮蓉蛋黃月餅。即日至9月25日，於eShop訂購更有低至7折。

8度海逸酒店｜尊貴三色月餅禮盒（一盒6件；鮮芒果／開心果／柚子蜂蜜奶黃各2件）

優惠價：$308｜原價$408

8度海逸酒店｜開心果／柚子蜂蜜奶黃月餅

優惠價：$218起｜原價$308起

8度海逸酒店｜鮮芒果奶黃／海藻糖白蓮蓉蛋黃月餅

優惠價：$218起｜原價$308起

特色月餅優惠【3】東涌世茂喜來登酒店——打卡必備！荔枝玫瑰拉絲＋斑蘭開心果流心 7折

食厭了傳統口味？香港東涌世茂喜來登酒店今年以大嶼山月夜為靈感，推出三款全新口味，其中迷你荔枝玫瑰拔絲月餅，將清甜荔枝果香與優雅玫瑰花香巧妙融合，輕輕搣開更帶有誘人的拉絲煙韌口感，層次十分豐富！即日至9月14日，網店更有7折優惠！

開心果控同樣有驚喜！另一款迷你斑蘭開心果流心月餅，將南洋風情的斑蘭幽香配搭近年大熱的濃郁開心果流心，甜而不膩；再加上絲滑濃郁的經典迷你流心奶黃月餅，一次過滿足不同胃口。想試勻三款口味，推介入手「月照大嶼」月餅禮盒，折後只需$271.6！

東涌世茂喜來登酒店｜「月照大嶼」月餅禮盒

優惠價：$271.6｜原價$388

東涌世茂喜來登酒店｜迷你流心奶黃月餅（一盒6件）

優惠價：$271.6｜原價$388

特色月餅優惠【4】Häagen-Dazs——必搶《反斗奇兵5》盲盒＋和風麻糬雪糕月餅

雪糕迷注意！Häagen-Dazs™今年中秋推出多款「月別緻 月品味」雪糕月餅禮盒，口味與造型同樣充滿驚喜！首推獨家聯乘人氣動畫《反斗奇兵5》的主題禮盒，內含四款經典口味雪糕月餅，每盒更隨機附送限量版毛絨公仔盲盒一個（共4款，包括巴斯光年、胡迪等），粉絲絕對要全套收藏！

追求精緻口感的朋友，不妨試試「星．享聚」雪糕馬卡龍，將經典雪糕與法式馬卡龍完美交織，三款口味層次分明；喜歡日式風情的，亦可選擇全新「和風‧雪月」，以Q彈麻糬外皮包裹士多啤梨、芒果及比利時朱古力雪糕，口感煙韌彈牙，別具日式風情！即日至8月31日，雪糕月餅有早鳥優惠，低至$268！

Häagen-Dazs｜Toy Story雪糕月餅（一盒4件）

優惠價：$358｜原價$428

Häagen-Dazs｜和風‧雪月（一盒4件）

優惠價：$348｜原價$458

Häagen-Dazs｜品．復古（一盒4件）

優惠價：$268｜原價$398

Häagen-Dazs™｜星．享聚雪糕馬卡龍（一盒9件）

優惠價：$358｜原價$498

特色月餅優惠【5】吱喳小館——名廚Vicky Lau首推！黑玫瑰蜂蜜紅豆＋民族風木編小背包禮盒

由名廚劉韻棋（Cheffe Vicky Lau）掌舵、以雲南風味為靈感的吱喳小館，首度推出自家製中秋月餅禮盒。今次特別將高地山野的質樸食材融入當代餅藝，帶來兩款極具特色的新派口味，包括黑玫瑰蜂蜜紅豆月餅，以花香為主調，嚴選特色花香蜂蜜襯托紅豆的樸實綿密氣息，優雅解膩；以及紅棗合桃黑朱古力月餅，將紅棗的自然甘甜與合桃口感相結合，再裹入濃郁深沉的黑朱古力，交織出香濃厚實的滋味。即日起至2026年8月27日於餐廳或SevenRooms預訂可享85折早鳥優惠！

吱喳小館（官方圖片）

吱喳小館｜黑玫瑰蜂蜜紅豆月餅／紅棗合桃黑朱古力月餅

優惠價：$312.8｜原價$368

特色月餅優惠【6】嘗申滙——必試上海酥皮鮮肉月餅！解膩茗茶禮盒 低至$368

中秋食得太多傳統甜月餅，覺得太膩想轉轉口味？主打高級滬菜的嘗申滙今年特別推出極具上海特色的「鮮肉月餅及茗茶禮盒」，為大家帶來全新體驗！層層酥軟的餅皮包裹著鹹香豐腴的豬肉餡料，肉汁與油脂交織，配搭禮盒附送的醇厚普洱茶，完美中和油膩感！若想滿足家中長輩，亦可選擇包含豆沙、棗蓉、椒鹽及苔菜四款鹹甜口味的「經典月餅及茗茶禮盒」，每款月餅均配搭好專屬茗茶，如桂花烏龍、陳皮白茶等。售價由$368起！

嘗申滙｜經典月餅及茗茶禮盒

售價：$368

嘗申滙｜鮮肉月餅及茗茶禮盒

售價：$398

特色月餅優惠【7】香港君悅酒店——名店「港灣壹號」加碼！檸檬乳酪白玉麻糬＋三十年陳皮金沙紅豆

香港君悅酒店今年誠意滿滿，由旗下著名中菜廳「港灣壹號」行政總廚陳漢章師傅親自製作三款全新口味迷你月餅！檸檬乳酪白玉麻糬月餅以輕盈幼滑的檸檬乳酪奶皇配搭清新的柑橘酸香，內餡包裹著軟糯煙韌的麻糬，酸甜解膩；玫瑰紅桑莓奶皇月餅則將優雅玫瑰花香與紅桑莓果香結合，入口帶有微微莓果酸甜，風味細膩優雅；三十年陳皮金沙紅豆月餅更是選用研磨成粉的三十年珍貴新會老陳皮融入幼滑豆沙，再配上鹹香甘潤的鹹蛋黃，將傳統滋味昇華。售價由$478起！

香港君悅酒店｜港灣壹號月餅精品禮盒（一盒6件；三款新口味各2件）

原價：$478

香港君悅酒店｜喜悅月餅禮盒（一盒6件；經典奶皇及流心奶皇各3件）

原價：$478

香港君悅酒店｜歡悅月餅禮盒（一盒4件；雙黃白蓮蓉月餅）

原價：$498

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