日式放題｜刺身伴菊花不是裝飾？內行人拆解1原因為何刺身配黃菊

在香港吃日式放題或者在超級市場買刺身拼盤時，你有沒有留意刺身上面會放一片黃色菊花？早前，日本NHK電視台節目《チコちゃんに叱られる》請來飲食文化評論家永山久夫，解釋刺身旁邊為何會放菊花的原因，原來與蘸醬油進食的習慣有關，還有非常實際的用途。



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（《チコちゃんに叱られる》節目截圖）

刺身配菊花由來 古時信可提升免疫力

為何刺身旁邊會放上菊花？日本飲食文化評論家永山久夫解釋，這個做法與從前吃刺身蘸豉油的習慣有關！現代人習慣吃刺身時配搭豉油，不過從前日本人吃刺身並不是配豉油，而是配醋一起吃，這個食法叫做「なます」，那為何又會用到菊花呢？

（《チコちゃんに叱られる》節目截圖）

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