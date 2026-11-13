長者日交通優惠2026攻略｜11大交通免費搭！港鐵/巴士/小巴/電車

長者日交通優惠｜一年一度的「長者日」即將到來！為答謝一眾老友記對社會的貢獻，各大公共交通營辦商將於11月15日（星期日）聯手推出大型免費乘車日。當日涵蓋港鐵、專營巴士、電車、指定小巴及多間渡輪公司，部分優惠更放寬至60歲或以上，甚至連同行者也能享有免費福利！《香港01》好食玩飛記者為大家整合了11大交通免費優惠懶人包，即看下文！



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長者日交通優惠｜老友記與孝順仔女必看

每年長者日各大交通工具都吸引大量市民及老友記外出慶祝，部分熱門渡輪航線及過海小巴或會出現排隊人龍。

建議各位孝順仔女提前幫家中長者準備好「樂悠咭」或長者八達通，並確保卡片運作正常，並預留充裕時間出行。如果想避開人潮，不妨選擇搭乘電車或港鐵漫遊香港，度過一個開心又輕鬆的周末！

同行者也能享有免費福利。（AI生成）

長者日交通優惠｜1. 港鐵、輕鐵及港鐵巴士

受惠對象：65歲或以上長者

乘車方式：於當日使用「樂悠咭」、長者八達通或個人八達通拍卡，系統會自動將車資設定為$0。

注意事項：優惠不適用於機場快綫、東鐵綫往來羅湖及落馬洲站的過境車程，以及高速鐵路。 乘搭東鐵綫頭等車廂，仍須支付頭等額外費。



使用「樂悠咭」、長者八達通或個人八達通拍卡。（資料圖片）

長者日交通優惠｜2. 九巴及龍運巴士

受惠對象：65歲或以上長者

乘車方式：上車時直接拍「樂悠咭」或長者八達通，車資自動設為$0。

注意事項：九巴免費路線不包括P960、P968及HK1線。龍運巴士路線則包含機場巴士線。



長者日交通優惠｜3. 城巴

受惠對象：65歲或以上長者

乘車方式：使用樂悠咭、長者八達通，或透過指定電子支付按收費器或應用程式指示選擇「長者」後拍卡/掃描二維碼，車資即減至$0。

注意事項：不包括城巴機場快綫及其通宵路線、口岸巴士、觀光開篷巴士、出租、居民及僱員巴士服務。



使用樂悠咭、長者八達通，或透過指定電子支付可免費乘搭城巴。（資料圖片）

長者日交通優惠｜4. 新大嶼山巴士（嶼巴）

受惠對象：65歲或以上長者

乘車方式：拍「樂悠咭」或長者八達通，車資自動設為$0。

注意事項：不適用於旅遊路線1R及X11R。



長者日交通優惠｜5. 電車

受惠對象：65歲或以上長者

乘車方式：切勿拍卡！ 請在下車時向車長出示「長者咭」或香港身份證即可。

注意事項：當日電車八達通收費器無法識別免費設定，千萬不要拍樂悠咭或八達通以免被扣錢；優惠也不適用於電車租賃及「電車全景遊」。



長者日交通優惠｜6. 綠色專線小巴（指定路線）

受惠對象：60歲或以上長者

乘車方式：上車時向司機出示「樂悠咭」或「長者咭」，無需拍八達通機。

指定適用路線：624線（元朗朗明街⇄峻巒）：長者及1名同行人士（不限年齡）均可免費乘搭。



將軍澳6條指定路線：

15線（坑口⇄康盛）

15A線（坑口（北）⇄茵怡花園）

15M線（寶琳站⇄康盛）

16線（布袋澳⇄寶琳）

17線（藍田站⇄翠林）

17M線（寶琳站⇄翠林）



長者日交通優惠｜7. 天星小輪

受惠對象：65歲或以上長者+1名同行者

適用航線：灣仔⇄尖沙咀、中環⇄尖沙咀

乘車方式：長者入閘前向職員出示「長者咭」或香港身份證，由職員安排經橫閘進入；同行者須陪同長者在閘口表明身份並一同入閘，毋須拍卡。



長者入閘前向職員出示「長者咭」或香港身份證可免費乘搭天星小輪。（官方圖片）

長者日交通優惠｜8. 新渡輪

受惠對象：60歲或以上長者

適用航線：中環⇄長洲（只限普通渡輪普通客位）、中環⇄梅窩、北角⇄紅磡、北角⇄九龍城，以及橫水渡（坪洲–梅窩–芝麻灣–長洲）。

乘車方式：入閘前向職員出示「樂悠咭」或「長者咭」（注意不接受長者八達通），無需拍卡，先到先得，額滿即止。



長者日交通優惠｜9. 富裕小輪

受惠對象：60歲或以上長者+1名同行者

適用航線：中環⇄紅磡、北角⇄觀塘⇄啟德

乘車方式：乘搭前向職員出示樂悠咭、長者咭或其他有效身份證明文件辦理。



「中環—紅磡」航線。（富裕小輪提供相片）

長者日交通優惠｜10. 港九小輪

受惠對象：60歲或以上長者（即1966年11月15日或以前出生）

適用航線：中環⇄榕樹灣、中環⇄索罟灣、中環⇄坪洲（不包括來往坪洲及喜靈洲特別航班）

乘車方式：入閘前向職員出示長者咭或香港身份證，毋須拍卡。



長者日交通優惠｜11. 珀麗灣客運（渡輪服務）

受惠對象：60歲或以上長者

適用航線：珀麗灣⇄中環、珀麗灣⇄荃灣

乘車方式：入閘前向職員出示「樂悠咭」、「長者咭」或身份證，不需拍卡。優惠僅限渡輪，不適用於居民巴士。



張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。



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