康文署泳灘42個一文看｜夏日好去處！即睇地址+設施+有否救生員

康文署泳灘｜沙灘好去處｜夏天要享受陽光與海灘！《香港01》「好食玩飛」記者整合康文署轄下42個泳灘資料，其中22個泳灘會於泳季期間旺季期間的星期六、日及公眾假期，救生服務時間則會延長，由上午8時至下午7時。即睇各公眾泳灘地址、設施、救生服務。大家切勿在沒有救生員當值的泳灘游泳，以避免發生意外。而當紅旗及鯊魚警告旗懸掛時，也切勿下水。



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22個康文署泳灘有救生員（資料截至2024年4月2日）

香港沙灘【1】深水灣泳灘 ── 有救生員當值

地址：深水灣香島道

電話：2812 0228

設施：快餐亭、燒烤爐（35個）、自助式儲物籠、更衣室、淋浴設備、洗手間、浮台、收費停車場



香港沙灘【2】淺水灣泳灘 ── 有救生員當值

地址：淺水灣海灘道

電話：2812 2483

設施：餐廳、快餐亭、更衣室、淋浴設備、洗手間、浮台、遊樂場、沙灘排球場



香港沙灘【3】石澳泳灘 ── 有救生員當值

地址：石澳石澳道

電話：2809 4557

設施：小食餐廳、燒烤爐（39個）、更衣室、淋浴設備、洗手間、遊樂場、停車場、障礙高爾夫球場



石澳泳灘（資料圖片）

香港沙灘【4】馬灣東灣泳灘 ── 有救生員當值

地址：馬灣珀麗路

電話：2986 5817／2212 9738

設施：更衣室、自助式儲物籠、淋浴設備、洗手間



香港沙灘【5】清水灣第一灣泳灘

地址：清水灣道大環頭

電話：2719 8308／2791 3100

設施：燒烤區、燒烤爐（15個）、更衣室、淋浴設備、洗手間、浮台



香港沙灘【6】清水灣第二灣泳灘 ── 有救生員當值

地址：清水灣大坳門路

電話：2719 0351／2791 3100

設施：小食亭、更衣室、淋浴設備、自助式儲物籠、洗手間、浮台



香港沙灘【7】洪聖爺灣泳灘 ── 有救生員當值

地址：南丫島榕樹灣

電話：2982 0352／2852 3220

設施：燒烤爐（9個）、自助式儲物籠、更衣室、淋浴設備、洗手間



香港沙灘【8】銀礦灣泳灘 ── 有救生員當值

地址：大嶼山梅窩東灣頭路

電話：2984 8229／2852 3220

設施：快餐亭、燒烤爐（24個）、更衣室、淋浴設備、洗手間、家庭更衣室、育嬰間、沙灘排球場



香港沙灘【9】貝澳泳灘 ── 有救生員當值

地址：大嶼山貝澳

電話：2984 7675／2852 3220

設施：快餐亭、燒烤爐（6個）、更衣室、淋浴設備、洗手間、通用洗手間、育嬰間



香港沙灘【10】麗都灣泳灘 ── 有救生員當值

地址：青山公路汀九段11咪半

電話：2491 1209／2212 9738

設施：浮台、小食亭、更衣室、淋浴設備、洗手間、自助式儲物籠、沙灘排球場、泳屋



香港沙灘【11】更生灣泳灘 ── 有救生員當值

地址：青山公路汀九段11咪半

電話：2496 2940／2212 9738

設施：更衣室、淋浴設備和洗手間設於毗鄰的麗都灣泳灘



香港沙灘【12】銀線灣泳灘 ── 有救生員當值

地址：清水灣道銀線灣

電話：2719 8230／2791 3100

設施： 小食亭、更衣室、淋浴設備、自助式儲物籠、洗手間、浮台、長者健身園地



銀線灣泳灘（資料圖片）

香港沙灘【13】廈門灣泳灘 ── 有救生員當值

地址：西貢橋咀洲廈門灣

電話：2796 6788／2791 3100

設施：小食亭、燒烤爐（22個）、更衣室、淋浴設備、洗手間、浮台



香港沙灘【14】蝴蝶灣泳灘 ── 有救生員當值

地址：龍門路

電話：2404 8656／2451 3461

設施：更衣室、淋浴設備、自助式儲物籠、洗手間



香港沙灘【15】黃金泳灘 ── 有救生員當值

地址：青山公路18咪半

電話：2618 8412／2451 3461

設施：餐廳及小食亭、更衣室、淋浴設備、自助式儲物籠、洗手間



香港沙灘【16】大埔龍尾泳灘 ── 有救生員當值

地址：大埔汀角路168號

電話：2671 1686／3183 9020

設施：小食亭、更衣室、淋浴設備、洗手間、育嬰間、自助式儲物籠、單車停泊處、收費公眾停車場



香港沙灘【17】南灣泳灘 ── 有救生員當值

地址：淺水灣南灣道

電話：2812 2468

設施：快餐亭、燒烤爐（16個）、更衣室、淋浴設備、泳屋、浮台



香港沙灘【18】赤柱正灘泳灘 ── 有救生員當值

地址：赤柱赤柱灘道

電話：2813 0217

設施：快餐亭、燒烤爐（15個）、自助式儲物籠、更衣室、淋浴設備、洗手間、浮台



香港沙灘【19】大浪灣泳灘 ── 有救生員當值

地址：石澳大浪灣道

電話：2809 4558

設施：快餐亭、燒烤爐（20個）、更衣室、淋浴設備、洗手間



香港沙灘【20】長洲東灣泳灘 ── 有救生員當值

地址：長洲東堤路

電話：2981 8389／2852 3220

設施：更衣室、自助式儲物籠、淋浴設備、洗手間、浮台



長洲東灣泳灘（資料圖片）

香港沙灘【21】加多利灣泳灘 ── 有救生員當值

地址：青山公路18 3/4咪

電話：2450 6336／2451 3461

設施：燒烤爐（6個）、更衣室、淋浴設備、自助式儲物籠、洗手間



香港沙灘【22】汀九灣泳灘 ── 有救生員當值

地址：青山公路汀九段11咪

電話：5364 1218／2212 9738

設施：更衣室、自助式儲物籠、淋浴設備、洗手間



以下17個康文署泳灘沒有救生員（資料截至2024年4月2日）

香港沙灘【23】中灣泳灘

地址：淺水灣南灣道

電話：2812 2546

設施：快餐亭、燒烤爐（9個）、更衣室、淋浴設備、浮台



香港沙灘【24】舂坎角泳灘

地址：舂坎角舂坎角道

電話：2813 0454

設施：小食亭、燒烤爐（24個）、更衣室、淋浴設備、洗手間、浮台、遊樂場



香港沙灘【25】聖士提反灣泳灘

地址：赤柱黃麻角徑

電話：2813 1872

設施：小食亭、燒烤爐（14個）、更衣室、淋浴設備、洗手間、浮台



香港沙灘【26】龜背灣泳灘

地址：赤柱大潭道

電話：2813 0386

設施：燒烤爐（12個）、更衣室、淋浴設備、洗手間、浮台、遊樂場



香港沙灘【27】蘆鬚城泳灘

地址：南丫島索罟灣

電話：2982 8252／2852 3220

設施：快餐亭、燒烤爐（6個）、更衣室、淋浴設備、洗手間



香港沙灘【28】觀音灣泳灘

地址：長洲黑排路

電話：2981 8472／2852 3220

設施：快餐亭、更衣室、淋浴設備、洗手間



香港沙灘【29】下長沙泳灘

地址：大嶼山嶼南路

電話：2980 2674／2852 3220

設施：更衣室、淋浴設備、洗手間



香港沙灘【30】上長沙泳灘

地址：大嶼山嶼南路

電話：2980 2114／2852 3220

設施：小食亭、燒烤爐（7個）、更衣室、淋浴設備、洗手間



香港沙灘【31】塘福泳灘

地址：大嶼山嶼南路

電話：2980 2730／2852 3220

設施：更衣室、淋浴設備、洗手間



塘福泳灘（資料圖片）

香港沙灘【32】青山灣泳灘

地址：青山公路19咪

電話：2450 6326／2451 3461

設施：餐廳、燒烤爐（27個）、更衣室、淋浴設備、自助式儲物籠、洗手間、停車場



香港沙灘【33】舊咖啡灣泳灘

地址：青山公路18 3/4咪

電話：2450 6306／2451 3461

設施：小食亭、燒烤爐（23個）、更衣室、淋浴設備、自助式儲物籠、洗手間、泳屋



香港沙灘【34】新咖啡灣泳灘

地址：青山公路18咪半

電話：2450 6440／2451 3461

設施：小食亭、自助式儲物籠、沙灘排球場



香港沙灘【35】釣魚灣泳灘 ── 有救生員當值

地址：青山公路深井段13咪

電話：2491 0348／2212 9738

設施：更衣室、自助式儲物籠、淋浴設備、洗手間、燒烤爐（7個）



香港沙灘【36】海美灣泳灘

地址：青山公路汀九段11 3/4咪

電話：2491 1229／2212 9738

設施：燒烤爐（3個）、更衣室、自助式儲物籠、淋浴設備、洗手間、泳屋



香港沙灘【37】近水灣泳灘

地址：青山公路汀九段10咪半

電話：2491 1341／2212 9738

設施：燒烤爐（2個）、更衣室、淋浴設備、自助式儲物籠、洗手間、泳屋



香港沙灘【38】三星灣泳灘

地址：西貢白沙灣三星灣

電話：2792 3672／2791 3100

設施：小食亭、燒烤爐（20個）、更衣室、淋浴設備、洗手間、浮台、兒童遊樂場



香港沙灘【39】橋咀泳灘

地址：西貢橋咀洲

電話：2798 8171／2791 3100

設施：小食亭、燒烤爐（13個）、更衣室、淋浴設備、洗手間、浮台



3個康文署泳灘不能游泳（截至2024年4月2日）

香港沙灘【40】石澳後灘泳灘

地址：石澳石澳道

電話：2809 4557

設施：/

*此泳灘不開放給巿民游泳



香港沙灘【41】夏萍灣泳灘

地址：赤柱赤柱灘道

電話：2813 0217

設施：燒烤爐（19個）、淋浴設備、洗手間

*此泳灘不開放給巿民游泳



香港沙灘【42】雙仙灣泳灘

地址：青山公路深井段12咪

電話：2491 1229／2212 9738

設施：燒烤爐（2個）、更衣室、淋浴設備和洗手間

*此泳灘不開放給巿民游泳



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