雞蛋仔10間高質推介｜麻辣肉鬆／炭燒／爆餡芋泥　陳奕迅都幫襯

雞蛋仔10間推介｜雞蛋仔是香港的特色美食之一！逛街時買上一底雞蛋仔，可以搣下搣下逐粒食，也可與朋友分享一齊食。除了最傳統的原味雞蛋仔，市面上不少小食店都推出創新口味，例如法式檸檬芝士、辣肉腸、蜜糖星星、糖漬橙皮，更會加入各式餡料或配上雪糕及醬料，邪惡度大增！下文整合全港10間必食雞蛋仔小店的特色和地址，即刻去食！



雞蛋仔是香港的特色美食之一！（圖片授權：Instagram@yellowfoodfever）

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雞蛋仔推介【1】利強記北角雞蛋仔——人氣金黃原味雞蛋仔

北角起家的利強記雞蛋仔1991年起開業，主打原味雞蛋仔，更於2016及2017年曾獲《米芝蓮香港及澳門指南》街頭小食推介。利強記出品的雞蛋仔每一底都烘至金黃色，外層脆薄，咬落鬆軟而且蛋香味濃郁！

圖片授權：Instagram@amanda.eat

利強記北角雞蛋仔



地址：北角英皇道492號

尖沙咀彌敦道178號地下



雞蛋仔推介【2】低調高手大街小食 —— 招牌雞蛋仔發哥都食過

多位明星光顧過的低調高手大街小食在筲箕灣開業分店，今年分別在銅鑼灣和將軍澳插旗。主打港式小食雞蛋仔和格仔餅，有原味、鹹蛋黃、朱古力、蘋果和辣肉腸。雞蛋仔「外脆內Q」，粒粒脆卜卜，就連周潤發（發哥）、陳奕迅（Eason）、謝霆鋒等明星都光顧過！

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低調高手大街小食



地址：筲箕灣東大街76A號B3號舖地下

銅鑼灣信德街1-7號A舖

將軍澳寶琳新都城中心2期UG036 UNY店內TKO016號舖



雞蛋仔推介【3】Ice Puff —— 創新口味配麥精雪糕

位於旺中內的小店Ice Puff，有多款創新口味雞蛋仔，包括阿華田脆脆、洋蔥鹹牛肉、意大利黑松露等！想試試新食法，更可加配麻糬或流心蜂蜜，外層再配上獨特口味雪糕如麥精、好立克等！

圖片來源：Ice Puff

Ice Puff



地址：旺角彌敦道688號旺角中心一期1樓F51舖



雞蛋仔推介【4】豬隊友 —— 法式檸檬芝士／伯爵茶朱古力／麻辣肉鬆 新奇口味多多

想試新奇口味雞蛋仔的朋友，一定要留意這間「豬隊友」小食店！各式口味包括，法式檸檬芝士、伯爵茶朱古力、麻辣肉鬆、金沙奶黃等等。而且還有期間限定特別新品，例如是有咖啡奶凍內餡的意式提拉米蘇雞蛋仔、芝士豬柳蛋雞蛋仔、蔥油餅雞蛋仔等，款式多到食唔晒！想知今期最新口味，可以留意豬隊友ig！

香蕉朱古力雞蛋仔（ig@shop__mandy）

豬隊友



地址：觀塘通明街3號興達大廈3B舖

尖沙咀加拿分道12號嘉芬大廈I舖



雞蛋仔推介【5】紅磡雞蛋仔 —— 老字號三色漸變雞蛋仔

紅磡雞蛋仔在當地開業超過40年，而且價格親民，是不少街坊從小吃到大的回憶。雞蛋仔即叫即製，最特別是三色漸變朱古力原味抹茶口味，賣相非常適合打卡。一底包含三種味道，一次過滿足你3個願望！朱古力味部分有半融朱古力粒，而抹茶味部分就有淡淡茶味甘香。

圖片授權：Instagram@mm.foodairy

紅磡雞蛋仔



地址：紅磡大沽街寶利閣2號舖



雞蛋仔推介【6】大澳炭燒雞蛋仔 —— 明火炭燒加倍香脆

假日去大澳必試最出名的掃街美食！其中「大澳華記香脆雞旦仔」的炭燒雞蛋仔獲不少網民推介，更有人專程入大澳排隊買！店內唯一供應的招牌炭燒雞蛋仔，用明火炭燒的雞蛋仔口感比機製更加香脆，粒粒飽滿，外脆內軟！因為小檔只有一人一爐，假日繁忙時間或要排隊，不過不少網民話排隊等都值得！

（圖片授權：Instagram@yellowfoodfever）

大澳華記香脆雞旦仔



地址：大澳石仔埗街121號地下



雞蛋仔推介【7】媽咪雞蛋仔 —— 米芝蓮推介人氣店

曾榮獲米之蓮推薦的媽咪雞蛋仔，全港分店超過10間！雞蛋仔口味有超過20款，當中最受歡迎的就是招牌粒粒朱古力雞蛋仔，每粒雞蛋仔入面都有朱古力粒，半溶朱古力略帶流心效果，香味濃郁而且口感煙韌。

圖片授權：Instagram@ccrreami

媽咪雞蛋仔



地址：

旺角豉油街33號地下A舖

佐敦廟街219號地下

尖沙咀梳士巴利道天星碼頭地下KP-13, 29&30舖

尖沙咀東科學館道14號新文華中心地下16號鋪

紅磡船澳街99號黃埔新邨地下1A15舖



銅鑼灣希雲街1-5號禮信大廈地下17號舖

灣仔道181A至181G地下D2舖

上環文咸東街32號地下

中環皇后大道中93號及德輔道中80號中環街市2樓242B舖



荃灣青山道荃灣段289-301號昌華大廈地下16A號舖

元朗教育路1號千色廣場地下21號舖

屯門屯隆街2號屯門時代廣場北翼3樓38號舖

青衣城1期第3層313號鋪E檔 (港鐵青衣站F出口)

大圍美田路16號富嘉花園地下19B號舖

天水圍天恩路12-18號嘉湖一期地下G85C舖



雞蛋仔推介【8】629雞蛋仔 —— 足料新派雞蛋仔

位於新蒲崗的人氣雞蛋仔小店，原味以外亦有綠茶、烏龍茶、咖啡、錫蘭紅茶，以及加入糖漬橙皮、紫薯、香芋或紅莓等特色口味！全部都即叫即製，每底雞蛋仔都飽滿又足料！

圖片來源：629雞蛋仔

629雞蛋仔



地址：新蒲崗康強街28號康景商場地下28J舖



雞蛋仔推介【9】恆發雞蛋仔 —— 爆餡新鮮夾心雞蛋仔

恆發雞蛋仔主打以新鮮餡料作為雞蛋仔夾心，人氣口味有芋泥、紅豆泥、南瓜泥、紫薯泥、榴槤肉箋，每一底都落足餡料，即叫即製！咬落粒粒都爆餡足料，而且與蛋漿口感非常夾!

恆發雞蛋仔



地址：九龍城衙前圍道64號曉逸軒地下1號舖



雞蛋仔推介【10】摩芽雞蛋仔 —— 招牌星星雞蛋仔

摩芽雞蛋仔的招牌星星朱古力雞蛋仔，每粒雞蛋仔都加入蜜糖星星脆米，令到口感更有層次，而且賣相特別，打卡一流！

圖片授權：Instagram@couplefoodiehk

摩芽雞蛋仔



地址：太子汝州街17號地舖



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